POZOR VLAK: Defektoskopie je věda, kontrola kol dokáže zabránit tragédii

Štáb magazínu POZOR VLAK strávil téměř rok sledováním specialistů Českých drah při defektoskopických zkouškách. Výsledkem je fascinující pohled na širokou škálu nedestruktivních zkušebních metod, které odhalují kritické a potenciálně nebezpečné vady kovových částí drážních vozidel.

„Diváci uvidí nejen vizuální metodu odhalující drobné trhlinky v kovu, ale také atraktivní ultrazvukové, magnetické či penetrační metody defektoskopie. Ty dokážou s naprostou přesností identifikovat prasklinky, které jsou běžnému oku neviditelné, ale mohou být natolik nebezpečné, že by v krajním případě mohly vést k tragédiím podobným té v německém Eschede,“ říká autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.

V další reportáži potěšíme všechny, kteří mají rádi výtvarné umění. Kamera magazínu POZOR VLAK se totiž vydala do Studénky za výtvarnicí a spisovatelkou Ivou Hoňkovou, která se významnou částí své tvorby věnuje malování železničních vozidel. „Její lokomotivy, motorové vozy, vagóny, ale i další železniční technika, letadla či automobily jsou díky akvarelové malbě nádhernou podívanou, která potěší každého příznivce železnice. Její obrazy si našly cestu do mnoha soukromých sbírek, přičemž některé doputovaly až do prezidentské knihovny Bílého domu v USA nebo k rukám španělského krále Filipa VI.,“ říká Jiří Dlabaja.

Z natáčení 138. dílu magazínu POZOR VLAK, železniční kresby Ivy Hoňkové

Ani ve 138. díle magazínu POZOR VLAK nechybí pravidelné rubriky. V Legendách se tvůrci zaměřili na Kafemlejnek, tedy parní lokomotivu řady 310.0, a v Úžasných návratech se diváci mohou podívat na počítačové vybavení Československých státních drah v roce 1984 ve filmu Informační systém pro řízení dopravního provozu na železnici.