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Scénu, v níž výpravčí Hubička razítkuje Zdeničce Svaté zadek, zná snad každý. Jitka Zelenohorská si z natáčení pamatuje, jak ležela na břiše. Kdo držel razítko, už si nevybavuje. Maminka by scénu nejraději zakázala, jenže dceři už bylo dvacet. „Když pak byla premiéra, smálo se celé kino včetně mých dvou babiček, které ještě žily. Akorát maminka se propadala studem a říkala, že je to hrozný a že je to ostuda. Když ale Ostře sledované vlaky získaly Oscara, pak maminka už žertovala, že se jen tak nestává, aby česká prdel byla pozlacená,“ vzpomíná Jitka Zelenohorská. Sama tehdy podle svých slov nečekala, že z natáčení vzejde hezký film. Ani ji nenapadlo, že o něm bude vyprávět ještě po šedesáti letech.
Díky reportáži, kterou magazín POZOR VLAK natočil o Ostře sledovaných vlacích před deseti lety, promluví v novém díle i osobnosti, které už nežijí. Pro Josefa Somra to byl teprve druhý film. Tak velká role ho zaskočila, ale důvěřoval režisérovi Jiřímu Menzelovi. Když se na film po letech díval, ve vlastním výkonu pořád viděl spoustu chyb. Menzel zase vzpomíná, jakou radost měl už z toho, že se díky filmu podívá do Ameriky, kde v roce 1968 převzal Oscara. Doma se podle Nadi Urbánkové, představitelky Viktorie Freie, o ocenění skoro nemluvilo. Komunistický režim z něj podle ní radost neměl. Své vzpomínky přidává i Václav Neckář, jeden z dosud žijících představitelů hlavních rolí. Zahrál si nesmělého železničářského eléva Miloše Hrmu, který na malém nádraží zažívá první milostné trable.
Herci filmu Ostře sledované vlaky na snímcích z roku 2016
Ve druhé reportáži se štáb videomagazínu POZOR VLAK vydal na tratě někdejších Jindřichohradeckých místních drah, které dnes pod názvem Úzkokolejka provozuje společnost Gepard Express Alberta Fikáčka. Pravidelné turistické vlaky z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně se na koleje vrátily 3. dubna 2026 a mají za sebou první sezonu pod novým majitelem. Splátky za nákup drah podle Fikáčka dosahují zhruba jednoho a půl milionu korun měsíčně a samotný provoz je zdaleka nepokryje. Gepard Express proto na splátky vydělává i tím, že jiným dopravcům poskytuje lehátkové vozy a personál. Lituje Fikáček, že úzkokolejku koupil? „Jsem velice rád, že jsem měl v životě možnost do toho jít, a jsem rád, že to dělám s tím týmem lidí,“ říká v reportáži.
Ani ve 165. vydání videomagazínu POZOR VLAK nechybějí pravidelné rubriky. V Legendách dostala prostor elektrická lokomotiva řady 380, kterou provázela smůla. Pověst technicky zdařilých strojů poznamenala arbitráž, která jejich pořízení výrazně prodražila.
Rubrika Legendy
V Úžasných návratech se pak diváci prostřednictvím filmu Místní informační systém z roku 1985 vrátí do doby, kdy na železnici začínaly pronikat počítače. Archivní snímek ukazuje, jak chtěli železničáři výpočetní techniku využít při každodenní práci.