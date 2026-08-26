POZOR VLAK: Legendární Slovenská strela slaví 90. narozeniny

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Přesně 13. července 1936 tento první československý rychlovlak oficiálně vyrazil na svou první pravidelnou jízdu z Bratislavy do Prahy. Výrobek kopřivnické automobilky Tatra vzbudil nebývalý zájem veřejnosti. Motorový vůz zaujal na tehdejší dobu nezvykle elegantními tvary i výrazným višňově červeným lakem. Navíc se na dlouhou dobu stal nejrychlejším motorovým vozem Československých státních drah. Jeho rekordní jízdní dobu překonalo až moderní Pendolino.
Za mimořádnými výkony motorového vozu řady M 290.0 stál unikátní elektromechanický přenos výkonu, který zkonstruoval vsetínský vynálezce přezdívaný „valašský Edison“ Josef Sousedík. Ten z první jízdy v roce 1936 pořídil pozoruhodný film, který diváci uvidí v reportáži. „Slovenská strela při rozjezdu využívá elektromotory, díky nimž se dává do pohybu svižně a plynule. Jakmile dosáhne rychlosti přibližně 80 kilometrů za hodinu, pohon převezmou přímo spalovací motory,“ vysvětluje autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.
Slovenská strela po rekonstrukci
Další reportáž potěší především příznivce modelové železnice. Štáb magazínu POZOR VLAK se vydal na Chlumeckou zahradní železnici, kde si strojvedoucí Českých drah Bob Špecinger a jeho syn Miloš, vedoucí posunu Českých drah, vysadili soukromý les a každý z nich v něm vybudoval vlastní železnici
Bob vytvořil zahradní železnici Malá Albula v měřítku 1:22,5, inspirovanou skutečnou tratí Albula švýcarské Rhétské dráhy. Nechybějí na ní značná stoupání, tunely, viadukty ani zmenšené kopie železničních stanic. „Možná tomu ani nebudete věřit, ale Bob Špecinger při návštěvě trati Albula běhal s metrem a zápisníkem kolem železničních staveb a pečlivě je měřil, aby pak mohl v Chlumci nad Cidlinou postavit jejich zmenšeniny. Návštěvníci Chlumecké zahradní železnice tak uvidí řadu pozoruhodných staveb přenesených ze Švýcarska do východních Čech,“ říká Dlabaja.
Jeho syn Miloš zase v Chlumci vybudoval Drážku dvěstěpadesátku. Je to lesní železnice o rozchodu 250 milimetrů inspirovaná nádhernou slovenskou Čiernohronskou železnicí. Přestože působí drobně, dokáže svézt nejen děti, ale také dospělé cestující, kteří si jízdu náležitě užívají. Po cestě totiž potkají funkční mechanické závory, historická návěstidla a řadu dalších zajímavostí ze skutečných lesních železnic.
Ve 162. dílu videomagazínu POZOR VLAK nechybějí ani pravidelné rubriky. Legendy se tentokrát zaměřily na malé Hektory, tedy na úspěšné motorové lokomotivy řady 720 (ex T 435.0). V Úžasných návratech se pak všichni unavení současnými vedry mohou pořádně zchladit u filmu z 80. let minulého století Motorová trakce v zimě.