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POZOR VLAK: Jak se šalina z Brna stala experimentální vlakotramvají

Znáte pohádku o ošklivém káčátku, z něhož se stala nádherná labuť? Podobnou proměnu uvidíte v hlavní reportáži 161. vydání videomagazínu POZOR VLAK. Jeho autoři od samého začátku sledovali přestavbu zhruba čtyřicet let staré brněnské tramvaje KT8D5 na unikátní vlakotramvaj, která dnes jezdí po experimentální trati mezi Kopidlnem a Dolním Bousovem.

Zprávy z dráhy

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Do odvážného projektu vlakotramvaje se pustila technologická společnost AŽD, která chce otevřít odbornou debatu o tom, zda relativně jednoduché a cenově dostupné vozidlo vycházející z tramvajové konstrukce dokáže spolehlivě, bezpečně a efektivně zajišťovat dopravu na železniční infrastruktuře. Původní brněnskou tramvaj přestavěla na lehké bateriové vozidlo s názvem LENKA, což je zkratka pro Lehké Elektrické Nabíjecí Kolejové vozidlo AŽD. Vlakotramvaj nyní absolvuje rozsáhlou sérii zkoušek, které požaduje Drážní úřad před podáním žádosti o povolení provozu s cestujícími.

Z natáčení 161. dílu magazínu POZOR VLAK, vlakotramvaj LENKA
Z natáčení 161. dílu magazínu POZOR VLAK, vlakotramvaj LENKA
Z natáčení 161. dílu magazínu POZOR VLAK, vlakotramvaj LENKA
Z natáčení 161. dílu magazínu POZOR VLAK, vlakotramvaj LENKA
Z natáčení 161. dílu magazínu POZOR VLAK, vlakotramvaj LENKA
14 fotografií

„V reportáži divákům ukážeme, jakými technickými úpravami musela tramvaj projít, než získala od Drážního úřadu povolení ke zkušebním jízdám na Kopidlnce, tedy experimentální trati Kopidlno – Dolní Bousov. Současně prozradíme, jakým směrem se bude celý projekt ubírat. Tím nejambicióznějším cílem je doplnit LENKU o technologie autonomního provozu a vytvořit z ní první autonomní vlakotramvaj v Evropě, která bude schopna jezdit s cestujícími po širé trati,“ říká autor videomagazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.

Z natáčení 161. dílu magazínu POZOR VLAK, vlakotramvaj LENKA

Díky další reportáži se diváci ocitnou na čtvrtém ročníku akce Sádek na kolejích. Jde o setkání železničních modelářů v obci Sádek na Příbramsku, kteří zde vystavují svá kolejiště různých měřítek a soutěží o titul Nejhezčí kolejiště. „Letos se na akci představilo 23 modelových kolejišť – od zahradních železnic přes nejrozšířenější měřítko H0 (1:87) až po nejmenší měřítko modelové železnice na světě T (1:480), kde vláčky jezdí po kolejích s rozchodem pouhé tři milimetry. V reportáži představíme tři nejhezčí kolejiště, která divákům doslova vyrazí dech. Součástí reportáže je také rozhovor s moderátorem akce Daliborem Gondíkem, který diváky překvapí svým úzkým vztahem k železnici,“ uvádí Dlabaja.

Z natáčení 161. dílu magazínu POZOR VLAK, akce Sádek na kolejích
Z natáčení 161. dílu magazínu POZOR VLAK, akce Sádek na kolejích

Z natáčení 161. dílu magazínu POZOR VLAK, akce Sádek na kolejích

V rámci 161. vydání videomagazínu POZOR VLAK nechybějí ani pravidelné a divácky oblíbené seriály. V rubrice Legendy se tvůrci zaměří na „Žehličky“, tedy elektrické lokomotivy řady 210 (ex S 458.0). Rubrika Úžasné návraty diváky přenese do roku 1987 prostřednictvím archivního filmu Napájení zabezpečovacího zařízení 6 kV.

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