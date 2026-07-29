Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Do odvážného projektu vlakotramvaje se pustila technologická společnost AŽD, která chce otevřít odbornou debatu o tom, zda relativně jednoduché a cenově dostupné vozidlo vycházející z tramvajové konstrukce dokáže spolehlivě, bezpečně a efektivně zajišťovat dopravu na železniční infrastruktuře. Původní brněnskou tramvaj přestavěla na lehké bateriové vozidlo s názvem LENKA, což je zkratka pro Lehké Elektrické Nabíjecí Kolejové vozidlo AŽD. Vlakotramvaj nyní absolvuje rozsáhlou sérii zkoušek, které požaduje Drážní úřad před podáním žádosti o povolení provozu s cestujícími.
„V reportáži divákům ukážeme, jakými technickými úpravami musela tramvaj projít, než získala od Drážního úřadu povolení ke zkušebním jízdám na Kopidlnce, tedy experimentální trati Kopidlno – Dolní Bousov. Současně prozradíme, jakým směrem se bude celý projekt ubírat. Tím nejambicióznějším cílem je doplnit LENKU o technologie autonomního provozu a vytvořit z ní první autonomní vlakotramvaj v Evropě, která bude schopna jezdit s cestujícími po širé trati,“ říká autor videomagazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.
Díky další reportáži se diváci ocitnou na čtvrtém ročníku akce Sádek na kolejích. Jde o setkání železničních modelářů v obci Sádek na Příbramsku, kteří zde vystavují svá kolejiště různých měřítek a soutěží o titul Nejhezčí kolejiště. „Letos se na akci představilo 23 modelových kolejišť – od zahradních železnic přes nejrozšířenější měřítko H0 (1:87) až po nejmenší měřítko modelové železnice na světě T (1:480), kde vláčky jezdí po kolejích s rozchodem pouhé tři milimetry. V reportáži představíme tři nejhezčí kolejiště, která divákům doslova vyrazí dech. Součástí reportáže je také rozhovor s moderátorem akce Daliborem Gondíkem, který diváky překvapí svým úzkým vztahem k železnici,“ uvádí Dlabaja.
Z natáčení 161. dílu magazínu POZOR VLAK, akce Sádek na kolejích
V rámci 161. vydání videomagazínu POZOR VLAK nechybějí ani pravidelné a divácky oblíbené seriály. V rubrice Legendy se tvůrci zaměří na „Žehličky“, tedy elektrické lokomotivy řady 210 (ex S 458.0). Rubrika Úžasné návraty diváky přenese do roku 1987 prostřednictvím archivního filmu Napájení zabezpečovacího zařízení 6 kV.