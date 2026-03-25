Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Když České dráhy nedávno oznámily založení Nadačního fondu Svět železnice, do kterého převádějí více než 430 historických železničních vozidel deponovaných na 16 místech po celé České republice, spolky i jednotlivci, kteří se o toto dědictví dosud starali, výrazně znervózněli. České dráhy mají totiž v následujících letech do fondu směřovat jen zlomek dosavadních financí a zbytek si bude muset nová instituce zajistit z dalších zdrojů.
V polovině března jsme proto s kamerou vyrazili do České Třebové na setkání ředitele Nadačního fondu Svět železnice Matěje Horna se spolky a jednotlivci, kteří řadu let udržují, opravují a provozují historická vozidla Českých drah. „Ve vzduchu bylo cítit velké napětí a místy došlo i na bouřlivou debatu. Jak ale uvidíte v reportáži, nakonec se všichni dohodli na postupech, jak udržet železniční nostalgii při životě,“ říká autor videomagazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.
Ve druhé reportáži diváci navštíví rozsáhlou modelovou železnici v Bohumíně, kde od roku 2021 vzniká rodinné centrum s ústředním motivem velkého kolejiště v měřítku TT (1:120). Model vzniká v městském objektu na ploše 220 metrů čtverečních a jeho dokončení potrvá ještě minimálně dva roky.
Z natáčení 157. dílu magazínu POZOR VLAK, Bohumínská modelová železnice
V cílovém stavu nabídne hlavní dvoukolejnou trať s rozlehlou stanicí rozdělenou na osobní a seřaďovací část, kruhové lokomotivní depo s točnou, řadu vleček i průmyslových areálů, například železárny, masokombinát či obilné silo, doplněné menší mezilehlou stanicí a dvěma velkými skrytými nádražími. Z hlavní stanice navíc povede jednokolejná trať do kopcovité krajiny, kde se bude dále větvit do dvou směrů. Na nich vznikne celkem šest stanic, vlečky na pilu, do kamenolomu i k textilní továrně a další skrytá nádraží. Celková kapacita kolejiště by měla činit přibližně 75 až 100 vlakových souprav.
Součástí 157. vydání videomagazínu POZOR VLAK jsou také pravidelné rubriky. V Legendách se tvůrci tentokrát zaměří na Stříbrný šíp, ikonický motorový vůz řady M 260.0. V rámci Úžasných návratů se díky archivnímu filmu Modrá armáda reprezentuje přeneseme do roku 1973, kdy jeho tvůrci řešili stížnosti cestujících na pracovníky ČSD.