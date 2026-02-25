POZOR VLAKSledovat další díly na iDNES.tv
V reportáži zazní reakce všech zainteresovaných stran – ministra dopravy Ivana Bednárika, správce infrastruktury Správy železnic i dodavatele ETCS, společnosti AŽD. Z technického hlediska jsou to reakce jednoznačně pozitivní. „V roce 2025 totiž pod dohledem ETCS jelo téměř 584 000 vlaků, které ujely 42,5 milionu kilometrů, přičemž dostupnost systému dosáhla 99,53 %,“ říká autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.
Zásadním momentem, kdy se vlaky jedoucí pod ETCS na několik hodin zastavily, byla sobota 15. března. V médiích se okamžitě objevila informace, že selhalo ETCS. Postupně se však ukázalo, že příčinou nebyl samotný zabezpečovací systém, ale komunikační síť GSM-R, kterou využívá řada železničních technologií včetně ETCS.
Podle generálního ředitele společnosti AŽD Zdeňka Chrdleho to byl varovně zdvižený prst. Železnice jako kritická infrastruktura musí být nastavena tak, aby dokázala fungovat i při výpadku ETCS způsobeném externím vlivem. Současně upozornil, že Česká republika, která jako první v Evropě masivně zavedla výhradní provoz vlaků na konvenčních tratích, se stala jakousi laboratoří pro zahraniční správce infrastruktury. „Měli by si od nás vzít nejen klady, kterých se nám s ETCS podařilo dosáhnout, a že jich je opravdu hodně, ale i zápory a nedostatky. Zejména jde o ekonomiku provozu ETCS, protože tento systém prodražuje železnici i náklady dopravců, což se následně promítá do ceny za dopravní cestu,“ vysvětluje v reportáži generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.
V rámci další reportáže se magazín POZOR VLAK vydal do Chebu, kde na konci ledna hasiči Správy železnic slavnostně otevřeli novou hasičskou stanici. Reportéři a kameramani prošli celý areál vybudovaný za téměř 243 milionů korun a natočili nejen technické zázemí, operační středisko a administrativně-sociální část, ale také unikátní cvičnou kolej o délce 32 metrů. Právě na ní si mohou hasiči v reálných podmínkách nacvičovat taktiku zásahů u železničních mimořádných událostí.
Součástí 156. dílu magazínu POZOR VLAK jsou už tradičně i pravidelné rubriky. V Legendách se tvůrci zaměří na čtyřkové Brejlovce, tedy ikonické motorové lokomotivy řady 754. V Úžasných návratech se diváci vrátí do roku 1987 prostřednictvím filmu Měřicí vůz ČSD pro železniční svršek, který připomene tehdejší technické prostředky umožňující plynulý a bezpečný drážní provoz.