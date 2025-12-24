POZOR VLAKSledovat další díly na iDNES.tv
Miloš Sova budoval svůj železniční ráj společně se spolužáky ze šumperské průmyslovky celých patnáct let. Představu měl přitom od začátku jasnou – ovlivněn svým dlouholetým pobytem ve Švýcarsku chtěl vedle klasických prvků zahradní železnice v měřítku 1:22,5 vytvořit také autentické prvky švýcarské železnice, která mu učarovala.
„Je úžasné sledovat zubačku, jak díky ozubnici překonává výrazné převýšení. Celou scénu doplňuje propracovaná modelová krajina a stavby, které mají své reálné předlohy ve Švýcarsku. O kousek dál se pak před divákem otevírají železniční pohledy pohoří Harz ve středním Německu s parními vlaky. A aby toho nebylo málo, na opačné straně zahrady v Dolní Lomné vybudoval Miloš Sova malé městečko, kde se po zatrolejované trati prohání typická žluto-modrá historická tramvaj ze San Franciska i červená historická tramvaj z Bohumína. Na tyto scenérie z různých koutů světa se dá dívat celé hodiny,“ říká autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.
Ve druhé hlavní reportáži mohou diváci navštívit hned osm mikulášských železničních akcí. Reportážní štáb se detailně zaměřil na jízdu Párou Posázavím do Týnce nad Sázavou s mikulášskou družinou. Akci pořádaly České dráhy, které vypravily z Prahy-Vršovic do Týnce nad Sázavou a zpět historickou soupravu taženou nádhernou Ventilovkou, parní lokomotivou z roku 1927.
„Dalších sedm mikulášských jízd natočili sami diváci magazínu POZOR VLAK na různých místech České republiky, o což jsme je požádali prostřednictvím našeho profilu na Facebooku. V reportáži se tak objevují působivé záběry z Jindřichohradeckých úzkokolejek, z Valašského Meziříčí a Valašských Klobouk, z Liberecka, Olomoucka i ze Švestkové dráhy na Ústecku,“ doplňuje Jiří Dlabaja.
Mikulášské vlaky na Švestkové dráze
Na své si přijdou také příznivci pravidelných rubrik magazínu POZOR VLAK. V Legendách se tvůrci tentokrát zaměřili na Žehličky, tedy elektrické lokomotivy řady 113, dříve označované jako E 426.0. Rubrika Úžasné návraty pak diváky zavede do roku 1975 prostřednictvím filmu Mimořádné zastavení vlaku ve stanici, který připomíná dobu postupného zavádění nové světelné rychlostní návěstní soustavy.