Každý, kdo chce na evropském železničním trhu něco znamenat, míří do Polska na veletrh TRAKO. „Zachytili jsme to nejzásadnější, co dnes hýbe světem železnice, od světových premiér moderních drážních vozidel, přes inteligentní zabezpečovací systémy, až po design, který udává směr,“ říká autor televizního magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.
Mezi největšími lákadly byly modulární elektrická lokomotiva Gama 3.0 s možností doplnění o pomocný bateriový nebo dieselový pohon nebo elektrická nízkopodlažní jednotka ELF 3.0 od polského výrobce PESA. Tyto premiéry potvrdily, že Polsko se stává jedním z lídrů evropské železniční inovace. I když výjimka se najde. Velké rozčarování totiž vyvolalo uvedení nového oddílového vozu od FPS Cegielski pro PKP Intercity, který byl kritizován za nepohodlný interiér a nedostatek prostoru – dopravce proto požaduje jeho kompletní přepracování.
Veletrh TRAKO představuje železniční novinky
Magazín POZOR VLAK sledoval také výraznou českou stopu. Například Škoda Group uvedla v mezinárodní premiéře novou generaci své bateriové jednotky pro České dráhy, určené pro Moravskoslezský kraj. Společnost AŽD Praha zase zaujala odborníky svými nejnovějšími zabezpečovacími a řídicími technologiemi. Siemens Mobility ve spolupráci se Škoda Transportation ukázala soupravu ComfortJet, vyvinutou speciálně pro České dráhy.
Novinky vyvinuté pro české koleje
Součástí 152. vydání magazínu POZOR VLAK jsou i tradiční rubriky. Legendy se tentokrát zaměřily na příběh nezapomenutelných Dvojek, tedy velmi úsporných parních lokomotiv řady 434.2. Tyto výkonné stroje ČSD využívaly až do roku 1983 především nákladní dopravu nejenom na hlavních tratích, ale i na lokálkách.
V rubrice Úžasné návraty se diváci přenesou na počátek 60. let minulého století, do doby rychlého technického pokroku a optimismu. Archivní film Mechanizovaná obnova výhybek zachycuje tehdejší revoluci v údržbě tratí - tedy nástup nových strojů a zařízení, které začaly postupně nahrazovat těžkou fyzickou práci železničářů v tehdejším Československu.