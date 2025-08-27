POZOR VLAK: Dusot koní i exploze. Byli jsme u oslav dvou železničních výročí

Ve 150. dílu magazínu POZOR VLAK se jeho tvůrci vydali do světa železniční historie. První reportáž vás zavede o dvě století zpět k okamžiku, kdy začala výstavba koněspřežné dráhy z Českých Budějovic do Lince. Druhá zase připomene události staré 80 let, kdy byla za bouřlivých okolností na nádraží a v okolí Osoblahy vybojována svoboda tohoto slezského města.

POZOR VLAK

Výročí 200 let od zahájení výstavby 129 kilometrů dlouhé koněspřežné železnice České Budějovice – Linec pod vedením Františka Antonína Gerstnera je jedním z nejvýznamnějších milníků české železnice. Právě proto se na konci července v Bujanově, kde sídlí Muzeum koněspřežné železnice a kde dodnes stojí bývalá přepřahací stanice přestavěná na školu, uskutečnily velkolepé oslavy, které štáb magazínu POZOR VLAK zaznamenal.

Z natáčení 150. dílu magazínu POZOR VLAK, oslavy 200 let koněspřežky
Z natáčení 150. dílu magazínu POZOR VLAK, oslavy 200 let koněspřežky
Z natáčení 150. dílu magazínu POZOR VLAK, 80. výročí osvobození Osoblahy
Z natáčení 150. dílu magazínu POZOR VLAK, 80. výročí osvobození Osoblahy
Z natáčení 150. dílu magazínu POZOR VLAK, 80. výročí osvobození Osoblahy
Na slavnost dorazilo z Prahy protokolární Pendolino a z Českých Budějovic přijel parní vlak vedený legendární Všudybylkou. Největší pozornost však poutal Hannibal, dokonalá replika osobního vozu II. třídy, kterým naši předci cestovali po koněspřežné dráze. „Cesta z Českých Budějovic do Lince tehdy trvala 14 hodin a stála zhruba dva zlaté, za které bylo možné koupit dvanáct rodinných chlebů. Dnes zvládnete stejnou trasu za dvě hodiny a průměrných 310 korun, což vystačí na šest chlebů Šumava,“ říká autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.

Druhá reportáž 150. dílu POZOR VLAK zachycuje velkolepou rekonstrukci bojů z konce druhé světové války na nádraží v Osoblaze, kterou připravila v polovině července obec Osoblaha spolu se Slezskými zemskými drahami a kluby vojenské historie. Návštěvníci viděli letecké souboje strojů Messerschmitt a Jak-3 i střety pozemních vojsk Rudé armády s německými okupanty. Bitva připomněla, že právě Osoblažsko bylo v březnu 1945 prvním osvobozeným územím dnešního Česka. „Součástí reportáže jsou unikátní záběry z filmu Poválečná Osoblaha z archivu Rostislava Brady, které zachycují poničené město po osvobození v roce 1945. To bylo tehdy zničeno z téměř devadesáti procent,“ dodává autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.

Z natáčení 150. dílu magazínu POZOR VLAK, 80. výročí osvobození Osoblahy

Ani v jubilejním vydání nechybí oblíbené rubriky. Legendy tentokrát představí slavné elektrické lokomotivy řady 121 (ex E469.1), které se nesmazatelně zapsaly do historie naší železnice a vysloužily si přezdívku Kostitřas. Úžasné návraty se pak vrátí do roku 1978 díky unikátním záběrům z instruktážního filmu Měření a vytyčování geometrické polohy koleje.

Krev z uší a voda v hydraulice. „Zázračná“ ponorka třetí říše měla mouchy

Úžasná, převratná, revoluční, nadčasová… S takovými přívlastky se člověk může setkat, zajímá-li se o německé ponorky třídy XXI. Nu, kdy jindy než v létě u vody je ten správný čas, podívat se na tento...

24. srpna 2025

Příběh modelu tohoto zera je příběhem o přátelství a zdolávání překážek

Soutěž

Jak dokazuje tento příběh o stavbě letounu Mitsubishi A6M2b Zero, modelář – v tomto případě Michal Rumpík – musí být připraven na celou řadu neočekávaných překážek a nejrůznějších překvapení. No,...

24. srpna 2025

