POZOR VLAK: Dusot koní i exploze. Byli jsme u oslav dvou železničních výročí

Výročí 200 let od zahájení výstavby 129 kilometrů dlouhé koněspřežné železnice České Budějovice – Linec pod vedením Františka Antonína Gerstnera je jedním z nejvýznamnějších milníků české železnice. Právě proto se na konci července v Bujanově, kde sídlí Muzeum koněspřežné železnice a kde dodnes stojí bývalá přepřahací stanice přestavěná na školu, uskutečnily velkolepé oslavy, které štáb magazínu POZOR VLAK zaznamenal.
Na slavnost dorazilo z Prahy protokolární Pendolino a z Českých Budějovic přijel parní vlak vedený legendární Všudybylkou. Největší pozornost však poutal Hannibal, dokonalá replika osobního vozu II. třídy, kterým naši předci cestovali po koněspřežné dráze. „Cesta z Českých Budějovic do Lince tehdy trvala 14 hodin a stála zhruba dva zlaté, za které bylo možné koupit dvanáct rodinných chlebů. Dnes zvládnete stejnou trasu za dvě hodiny a průměrných 310 korun, což vystačí na šest chlebů Šumava,“ říká autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.
Druhá reportáž 150. dílu POZOR VLAK zachycuje velkolepou rekonstrukci bojů z konce druhé světové války na nádraží v Osoblaze, kterou připravila v polovině července obec Osoblaha spolu se Slezskými zemskými drahami a kluby vojenské historie. Návštěvníci viděli letecké souboje strojů Messerschmitt a Jak-3 i střety pozemních vojsk Rudé armády s německými okupanty. Bitva připomněla, že právě Osoblažsko bylo v březnu 1945 prvním osvobozeným územím dnešního Česka. „Součástí reportáže jsou unikátní záběry z filmu Poválečná Osoblaha z archivu Rostislava Brady, které zachycují poničené město po osvobození v roce 1945. To bylo tehdy zničeno z téměř devadesáti procent,“ dodává autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.
Ani v jubilejním vydání nechybí oblíbené rubriky. Legendy tentokrát představí slavné elektrické lokomotivy řady 121 (ex E469.1), které se nesmazatelně zapsaly do historie naší železnice a vysloužily si přezdívku Kostitřas. Úžasné návraty se pak vrátí do roku 1978 díky unikátním záběrům z instruktážního filmu Měření a vytyčování geometrické polohy koleje.