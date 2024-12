POZOR VLAK: Objevili jsme železniční království v Jestřebích horách

POZOR VLAK Sledovat další díly na iDNES.tv

Na zahradě u rodinné chaty Šimon vybudoval úzkorozchodnou dráhu o rozchodu 550 mm, o kousek dál provozuje zahradní železnici v měřítku 1:22,5, v přízemí chaty najdete expozici modelů a v prvním patře postavil švýcarskou horskou dráhu. Je to prostě příběh o snech, které ožívají, a o tom, co může vzniknout, když se dětská vášeň spojí s odhodláním.

Šimon má všechno do detailu promyšlené. Třeba v lokomotivě, která má připomínat stroj 210.001 se opravdu topí, aby se jí kouřilo z komína. Iluze parního provozu je tak dokonalá. „Ano, je to sice malé království, ale o co je menší, o to větší srdce do něj jeho tvůrce dal,“ říká autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.

Mikulášské jízdy na Švestkové dráze

Také druhá reportáž diváky bezesporu zaujme. Reportážní štáby totiž ve spolupráci s diváky i letos mapovaly mikulášské akce na železnici. Hlavní pozornost ovšem soustředily na největší akci v zemi, na Mikulášské jízdy s ohňostrojem na Švestkové dráze. Mikuláši, andělé a čerti totiž jezdili nejenom ve všech pravidelných spojích této dráhy, ale i v mimořádném vlaku, který táhla legendární Bardotka 749.039. Během najeli téměř 700 km, a i když většina dětí dostala dárky, čerti pár zlobivých odnesli v pytlech do pekla. Celá akce vyvrcholila v železniční stanici Třebenice rodinným programem s ohnivou show a parádním ohňostrojem.

Ani v tomto vydání magazínu POZOR VLAK nechybí pravidelné rubriky. V Legendách jsme se zaměřili na Čtyřkoláky, tedy parní lokomotivy řady 434.1. Úžasné návraty prostřednictvím filmu Mazací zařízení okolků lokomotiv ČSD z roku 1981 popíší, že opotřebovávání kolejnic a dvojkolí je problém, se kterým železnice bojuje od svého vzniku.