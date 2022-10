POZOR VLAK: Bubny Tajgy ohlušily muzeum v Lužné

POZOR VLAK Sledovat další díly na iDNES.tv

Kdo nezná technické specifikace těchto sovětských strojů, asi by netipoval, že jde stejně jako u trabantů o dvoutaktní stroje. Sergeje ale mají silný, 16 válcový motor o výkonu 1 470 kW s tažnou sílou 260 kN, které ve své době tahaly ty nejtěžší vlaky nejenom v ČSSR, ale také v Polsku, Maďarsku nebo v NDR.

„Setkání sergejů je připomenutím 20 let od ukončení pravidelného provozu těchto lokomotiv pod značkou ČD. Dorazily čtyři lokomotivy z Česka, jedna přijela z Německa a jedna ze Slovenska,“ popsal dunivý říjnový víkend ředitel Centra historických vozidel Českých drah Marek Plochý.

Ve 116. vydání magazínu POZOR VLAK si však na své přijdou také příznivci moderní drážní techniky. Tvůrci seriálu totiž vyrazili do Berlína na 13. ročník mezinárodního veletrhu InnoTrans 2022. „Jde o největší evropský drážní veletrh, na kterém se letos prezentovalo přes 2 800 vystavovatelů z 56 zemí,“ říká autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.

Samozřejmě uvidíte to nejatraktivnější, tedy moderní vodíkové a bateriové jednotky, nové lokomotivní řady a také to, co vystavovaly české společnosti. „Ukážeme vám například to, jak byl z Berlína prostřednictvím tabletu vyslán povel, aby se na Švestkové dráze v Česku rozjel autonomní vlak, který následně bez zásahu strojvedoucího zastavil před uvázlým automobilem na přejezdu,“ dodává Dlabaja.

Určitě si nenechte ujít ani pravidelné rubriky. V Legendách vám průvodce Rostislav Kolmačka detailně popíše Bobiny, tedy lokomotivy řady 140 a 141. V Úžasných návratech pak archivář Národního archivu Miroslav Kunt připravil film o nebezpečném vysokém napětí Bezpečnost osob pod trolejovým vedením.