POZOR VLAK: Točili jsme u „blázna“ s vlakem na zahradě

Tuto zahradu u tratě Zdice–Protivín prostě nepřehlédnete. Hned za plotem stojí čelo lokomotivy 750.346 s přezdívkou Brejlovec, hned za ním vagon a prostor kolem vyplňuje řada návěstidel a drážních relikvií. Je to železniční expozice U kolejí, která je po domluvě přístupná zcela zdarma.

„Náš dům je vlastně vechtrovna, tedy železniční strážní domek, který koupili mí rodiče v roce 1980 pro rekreaci. Já jsem se sem v roce 2004 odstěhoval, a když jsem za domem vybudoval pergolu, přemýšlel jsem, v jaké stylu ji udělám. První myšlenka padla na army styl, protože jsem vojákem z povolání. Ovšem později jsem začal uvažovat o drážním stylu. Začal jsem sbírat staré železniční předměty a zabral jsem se do toho tak intenzivně, že mě v roce 2014 napadlo vybudovat železniční expozici,“ vzpomíná Daniel Suk.

Kolik má expozice U kolejí exponátů? Daniel to nepočítá, ale jsou to stovky předmětů, které najdete nejenom v pergole a kolem vlaku, ale také přímo ve vagonu, kde se můžete posadit a vychutnat si železniční nostalgii. Ze všech exponátů si Daniel Suk nejvíce cení přes 100 let starého číňana. Tak se přezdívá zvonkové návěsti, která svými tvary připomínala Číňana na rýžovém poli s typickým plochým kloboukem, oznamující například příjezd vlaku.

V další reportáži se štáb magazínu POZOR VLAK přemístil do Zlínského kraje. Se spisovatelem Martinem Harákem a architektem Karlem Hájkem totiž navštívil Uherský Brod. „Natočili jsme zde další díl rubriky Po stopách drážní architektury. Jde o nádhernou výpravní budovu, která v roce 2016 obsadila druhou příčku v soutěži Nejkrásnější nádraží. Diváky pozveme do kanceláře výpravčího a vrátíme se o desítky let zpět díky historickým fotografiím. Jedna z nich zachycuje prezidenta T. G. Masaryka v červnu roku 1924, když se na nádraží v Uherském Brodě zastavil. Mimochodem, T. G. Masaryk velmi rád cestoval vlakem,“ prozrazuje autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.

Nechybí ani další tradiční rubriky. V Legendách se průvodce Rostislav Kolmačka zaměřil na „Plecháče“, tedy na elektrické lokomotivy řady 242. V Úžasných návratech, v nichž archivář Národního archivu Miroslav Kunt pouští historické filmy z drážního prostředí, si příznivci železnice mohou do posledního šroubku prohlédnout kolejovou frézu KSF 70. Rubrika Zarážka, která uzavírá každé vydání videoseriálu POZOR VLAK, se tentokrát zaměřila na speciální železniční vozidla, tak jak je vyfotografovali diváci.