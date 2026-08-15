Moderní cestování se změnilo. Telefon dnes slouží jako mapa, platební karta, pracovní nástroj, navigace i fotoaparát. Současně trávíme více času na letištích, v autech, vlacích nebo v přehřátých městech. Výsledkem je, že drobnosti, které dřív působily jako technologický luxus, začínají být reálně praktické. Nejde přitom o to mít vše s sebou. Smysl dávají hlavně kompaktní zařízení, která řeší konkrétní problém a nezaberou hodně místa.
Záleží také, kam a jak pojedete. Jak by to mohlo vypadat, když se s dětmi vydáte na měsíc na venkov a nemáte tolik dovolené, jsme vyzkoušeli v tomto textu:
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S dětmi na měsíc na venkov? Pracovna v batohu po vzoru digitálních nomádů
Pokud letíte k moři nebo na poznávací zájezd, určitě to pojmete střízlivěji. A o tom je tento výběr.
Bez sluchátek se už cestuje těžko
Asi největší rozdíl mezi pohodovou a únavnou cestou dnes často dělají bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku. Kdo někdy seděl deset hodin kousek od hlučného motoru letadla nebo křičících spolucestujících, ví proč.
Největší výhodou moderních sluchátek s ANC funkcí (potlačením hluku) přitom není ani tak hudba jako schopnost vytvořit kolem sebe relativní klid. Na dlouhých letech výrazně snižují únavu a při práci v hotelu nebo coworkingu fungují téměř jako osobní „tichá zóna“.
S těmito sluchátky pravděpodobně zůstanete doma, s některými by vás asi ani nepustili na palubu.
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Bizarní, podivná, famózní. Nad některými sluchátky budete užasle kroutit ušima
Zajímavou specialitou jsou sluchátka napájená ze sluníčka, na dovolené tak nemusíte řešit jejich nabíjení.
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Ačkoli přední příčky u obchodníků zabírají bezdrátová sluchátka, zejména milovníci kvalitního zvuku leckdy sáhnou po klasických drátových modelech. Mezi ně a telefon se skvěle hodí tento převodník se sluchátkovým zesilovačem.
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Zejména při cestách nalehko však největší smysl dávají bezdrátové in-ear modely, řada WF1000 od Sony patří mezi velmi populární volbu náročnějších uživatelů, novinku jsme nedávno testovali.
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Zapomenout samozřejmě nesmíme na častou volbu uživatelů telefonů a tabletů s iOS, tedy AirPods od Apple.
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A zejména pokud chcete zkombinovat starší telefon se sluchátky s pokročilými přenosovými kodeky, může se hodit malý adaptér do USB portu telefonu, který jim dovolí fungovat naplno.
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