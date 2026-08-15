Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Sedm technických vychytávek, které využijete i po návratu z dovolené

Autor:
Cestovní technika má zvláštní problém. Polovina gadgetů vypadá skvěle na Instagramu, ale po dvou dnech skončí na dně batohu. Druhá polovina člověku zachrání nervy, baterii telefonu, spánek nebo třeba celý kufr. A právě do druhé skupiny spadá překvapivě hodně malých USB-C zařízení, která ještě před pár lety prakticky neexistovala.
Část 1/6

ilustrační snímek

Moderní cestování se změnilo. Telefon dnes slouží jako mapa, platební karta, pracovní nástroj, navigace i fotoaparát. Současně trávíme více času na letištích, v autech, vlacích nebo v přehřátých městech. Výsledkem je, že drobnosti, které dřív působily jako technologický luxus, začínají být reálně praktické. Nejde přitom o to mít vše s sebou. Smysl dávají hlavně kompaktní zařízení, která řeší konkrétní problém a nezaberou hodně místa.

Záleží také, kam a jak pojedete. Jak by to mohlo vypadat, když se s dětmi vydáte na měsíc na venkov a nemáte tolik dovolené, jsme vyzkoušeli v tomto textu:

S dětmi na měsíc na venkov? Pracovna v batohu po vzoru digitálních nomádů

Pokud letíte k moři nebo na poznávací zájezd, určitě to pojmete střízlivěji. A o tom je tento výběr.

Bez sluchátek se už cestuje těžko

Asi největší rozdíl mezi pohodovou a únavnou cestou dnes často dělají bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku. Kdo někdy seděl deset hodin kousek od hlučného motoru letadla nebo křičících spolucestujících, ví proč.

Galaxy Buds4: sluchátka s AI, lepším ANC a designem

Největší výhodou moderních sluchátek s ANC funkcí (potlačením hluku) přitom není ani tak hudba jako schopnost vytvořit kolem sebe relativní klid. Na dlouhých letech výrazně snižují únavu a při práci v hotelu nebo coworkingu fungují téměř jako osobní „tichá zóna“.

S těmito sluchátky pravděpodobně zůstanete doma, s některými by vás asi ani nepustili na palubu.

Bizarní, podivná, famózní. Nad některými sluchátky budete užasle kroutit ušima

Zajímavou specialitou jsou sluchátka napájená ze sluníčka, na dovolené tak nemusíte řešit jejich nabíjení.

Je těžké je vybít. Sluchátka Philips berou energii ze slunce i žárovek

Ačkoli přední příčky u obchodníků zabírají bezdrátová sluchátka, zejména milovníci kvalitního zvuku leckdy sáhnou po klasických drátových modelech. Mezi ně a telefon se skvěle hodí tento převodník se sluchátkovým zesilovačem.

Magnetický parťák na cesty: své uši můžete hýčkat kdykoli a kdekoli

Zejména při cestách nalehko však největší smysl dávají bezdrátové in-ear modely, řada WF1000 od Sony patří mezi velmi populární volbu náročnějších uživatelů, novinku jsme nedávno testovali.

Šestnáct dní s roubíkem končí: nová sluchátka Sony nadchnou nejen zvukem

Zapomenout samozřejmě nesmíme na častou volbu uživatelů telefonů a tabletů s iOS, tedy AirPods od Apple.

Famózní ticho, skvělé pohodlí, výborný zvuk. AirPods Pro 3 se povedly

A zejména pokud chcete zkombinovat starší telefon se sluchátky s pokročilými přenosovými kodeky, může se hodit malý adaptér do USB portu telefonu, který jim dovolí fungovat naplno.

Mnohá sluchátka mohou hrát lépe. Vyzkoušeli jsme „dongle“ s moderními kodeky



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Dvě prvotřídní vesmírné podívané. Nejlepší snímky vrcholu Perseid i zatmění

Takto vypadalo úplné zatmění Slunce 12. srpna 2026 při pozorování ze Španělska.

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Ještě více si lidé užili událost ve...

Česko zažilo zatmění Slunce ze čtyř pětin. Nadšenci byli v balonu či jeli do Španělska

Zatmění Slunce bylo možné také komponovat s pražskými památkami. (12. srpna...

Velkou pozornost si vysloužilo letošní zatmění Slunce. To úplné bylo možné sledovat jen v několika zemích, částečné si užila celá západní Evropa. V Česku se Slunce schovalo za Měsíc z více než čtyř...

Zatmění Slunce 2026: kdy začíná, kdy vrcholí a kde ho uvidíte nejdéle

ilustrační snímek

Dnes krátce po čtvrt na osm večer čeká Českou republiku astronomický úkaz století. V 19:18 se na prvních místech do slunečního kotouče zakousne Měsíc a začne tak zatmění Slunce, které jej zakryje z...

Perseidy 2026 v Česku: kdy vrcholí, kde je sledovat a kolik jich uvidíte

Čím dále od měst a zdrojů světelného znečištění se pozorovatel nachází, tím...

Perseidy 2026 vrcholí dnes v noci z 12. na 13. srpna, jen pár hodin po dnešním částečném zatmění Slunce. Měsíc je v novu, obloha proto zůstane tmavá celou noc a vyniknou i slabší meteory – za dobrých...

Walkman menší než kazeta: inženýrskému zázraku od Toshiby je 42 let

Toshiba KT-AS10

Že přehrávač nemůže být menší než médium, které přehrává? „Podržte mi saké,“ řekli si nejspíše vývojáři japonské Toshiby a v roce 1984 uvedli na trh walkman, který byl na výšku zhruba o třetinu menší...

Sedm technických vychytávek, které využijete i po návratu z dovolené

ilustrační snímek

Cestovní technika má zvláštní problém. Polovina gadgetů vypadá skvěle na Instagramu, ale po dvou dnech skončí na dně batohu. Druhá polovina člověku zachrání nervy, baterii telefonu, spánek nebo třeba...

15. srpna 2026

Pobřežní oblasti klesají o šest milimetrů za rok. Rychleji, než stoupá moře

Indonéská metropole Jakarta je nejrychleji se potápějícím městem světa.

Obyvatelé pobřežních měst už desítky let pociťují vzestup hladiny oceánů. Jeho následky zhoršuje propad většiny hustě obydlených částí souše opačným směrem. Má několik příčin.

14. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Pod Kunětickou horou otevře svá vrata království počátků aviatiky

Zahájení sezony: Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v...

Dominantou Kunětic již dávno není jen státní hrad Kunětická hora, nýbrž i hangár pod ním. Připomeňme si, jak to vypadá, když nastane Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v Kuněticích....

14. srpna 2026

Naleštěná kráska symbolicky zastupuje tichomořské bojiště – Boeing B-29

Soutěž
B-29 1/48

Tento model vznikl jako pocta tehdejšímu vrcholu letecké techniky. Pokochejte se naleštěnými povrchy B-29. A protože každá kráska má i svůj příběh, bude i co číst. Dále už modelář Jiří Polívka.

14. srpna 2026

Život stvořitele Asterixe či Mikuláše Reného Goscinnyho měl hořký konec

René Goscinny a kreslíř Albert Uderzo

Jeho osud byl dynamický jako komiksový strip a dramatický jako celovečerní román. Přestože zanechal nesmazatelnou stopu v historii světové kultury a vytvořil postavy, které dodnes milují miliony...

14. srpna 2026

Dvě prvotřídní vesmírné podívané. Nejlepší snímky vrcholu Perseid i zatmění

Takto vypadalo úplné zatmění Slunce 12. srpna 2026 při pozorování ze Španělska.

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Ještě více si lidé užili událost ve...

13. srpna 2026  12:21

Levnější novinka Bose je prima, klacek pod nohy jí hodil výrobce sám

Bose QuietComfort 2nd Gen

Dnes se začala prodávat nová generace sluchátek Bose QuietComfort. Nastupuje více než dva roky po uvedení původní verze a hlavním cílem je doplnit funkce špičkové verze Ultra do cenově dostupnějšího...

13. srpna 2026

Přežil stovky atentátů a deset prezidentů USA. Před 100 lety se narodil Fidel Castro

Fidel Castro na fotce z roku 1963 s tehdejším tajemníkem komunistické strany...

Jeho příznivci ho oceňují za prosazování ekonomické a sociální spravedlnosti a nezávislosti země na americké hegemonii. Jeho kritici ho považují za levicového diktátora, jehož vláda omezovala...

13. srpna 2026

Levnější alternativa léků na hubnutí vypadá slibně. Obsahuje mrtvé bakterie

Premium
Nejste spokojená s tím, jak vypadáte? Zapomeňte na půst! Vysněné postavy lze...

Malá vědecká studie ověřila účinky přípravku, který má fungovat jako levnější alternativa léků na hubnutí. Výsledky vypadají slibně. Bude je ale potřeba ještě ověřit.

13. srpna 2026

Česko zažilo zatmění Slunce ze čtyř pětin. Nadšenci byli v balonu či jeli do Španělska

Zatmění Slunce bylo možné také komponovat s pražskými památkami. (12. srpna...

Velkou pozornost si vysloužilo letošní zatmění Slunce. To úplné bylo možné sledovat jen v několika zemích, částečné si užila celá západní Evropa. V Česku se Slunce schovalo za Měsíc z více než čtyř...

12. srpna 2026  14:41,  aktualizováno  21:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zatmění Slunce 2026: jak ho sledovat bez brýlí a neriskovat poškození zraku

ilustrační snímek

Už jste nesehnali brýle na pozorování zatmění Slunce? Běžné sluneční brýle, stará CD, diskety ani začouzené sklo z garáže rozhodně nezkoušejte – riskovali byste trvalé poškození zraku. Výjimečné...

12. srpna 2026  16:55

Zatmění Slunce 2026: kdy začíná, kdy vrcholí a kde ho uvidíte nejdéle

ilustrační snímek

Dnes krátce po čtvrt na osm večer čeká Českou republiku astronomický úkaz století. V 19:18 se na prvních místech do slunečního kotouče zakousne Měsíc a začne tak zatmění Slunce, které jej zakryje z...

12. srpna 2026  16:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×