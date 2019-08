Nejde proud? Powerbanka Jackery umí napájet běžné 230V spotřebiče

Lithiové akumulátory dokážou uchovat skoro neuvěřitelné množství energie. Takové, že množství, které se vejde do podlahy automobilu, jej dokáže pohánět i 500 kilometrů. Nebo že objem, který se vejde do skříně na stěnu, dokáže ve spolupráci se solárními panely pokrýt běžnou spotřebu rodinného domu.

Zajímavou kategorií jsou přenosné energetické zdroje – powerbanky – schopné dodat napětí 220 V pro napájení běžných elektrospotřebičů. Vzít je můžete na zahradu, na chatu, do kempu nebo je využít například při výpadku elektřiny.

Vyzkoušeli jsme model Jackery Explorer 240 spolu se solární nabíječkou Solar Saga 60W od stejné značky.

Powerbanka Explorer 240

Číslo názvu se odvíjí od objemu uschované energie – 240 Wh. Při našem testu se zátěží 118 W (dvě 60W žárovky + spotřeba měřáku) vydržel dodávat energii 1 hodinu 54 minut, což se skoro blíží teoretické a se ztrátami nepočítající hodnotě. Pokud by byla spotřeba poloviční (tj. 60W) výdrž akumulátoru by byla dvojnásobná (necelé čtyři hodiny).

Napětí se drží v rozsahu 222 až 221 V až do hranice zhruba tři procenta akumulátoru při 160W odběru (nebo dvě procenta při 120W odběru), pak začne rychle padat až pod 190 V, načež při nula procentech se powerbanka vypne. Upřímně bychom raději viděli stopku na třech procentech. Podpětí, byť krátkodobé, může být pro některá zařízení problematické.

Podle výrobce zvládne Explorer 240 trvalý odběr 200 W, ve špičkách může krátkodobě dosáhnout až 400 W. Při přetížení se dodávka elektřiny přeruší (vyzkoušeli jsme).

Powerbanka a solární panel Jackery sbalené na cestu. Kabel lze schovat do kapsy.

Elektřinu do powerbanky dostanete buď z přibaleného adaptéru do 230V zásuvky pomocí dodaného kabelu z autozapalovače, nebo z výše zmíněného solárního panelu. Nabíjí se maximální rychlostí 40 W (informace na displeji, podle podle měřiče spotřeby to bylo 36 W), prázdný akumulátor jsme ze sítě zcela naplnili za 7 hodin 35 minut.

Naopak, elektřinu z powerbanky dostanete na kombinované mezinárodní 220V přípojce – zastrčit do ní můžete jak v Evropě nejpoužívanější zástrčky C, E a F, tak americkou/čínskou/japonskou A a B, nebo britskou G. S trochou snahy jsme zasunuli i italskou L.

Dalším výstupem jsou dva USB porty s nabíjecím napětím 5V a maximálním proudem 2,4A, které jsou vhodné pro nabíjení chytrých telefonů, tabletů a dalších zařízení s USB. Zde mi citelně chybí USB-C port s „power delivery“, který by se dobře hodil k napájení notebooků (bez zbytečného dvojpřevodu přes napětí 220V) a k rychlejšímu nabíjení tabletů a smartphonů.

Naštěstí tu nechybí 12V zásuvka autozapalovače, která ve skutečnosti dává 13,3 V (pode specifikace i multimetru), což je správně. Zatížit se dá až 10 ampéry, lze použít spotřebič s výkonem až 130 wattů. Může to být například autochladnička nebo třeba kompresor.

Dvanáctivoltový výstup se hodí i na přímé napájení LED osvětlení, například v karavanu, nebo na chatě. Vynechá se tak zbytečný dvojpřevod přes 220V a energie stačí pro plnohodnotné osvětlení na několik večerů.

Solární nabíječka SolarSaga 60

Vypadá jako textilní taška na hodně tenký notebook s boční kapsou, ale po odcvaknutí dvou druků se rozloží na tři stejně velké panely s fotovoltaickými články na vnitřní straně. Rozložený panel stačí vhodně naklopit na slunce (tomu mohou pomoci vyztužené otvory v rozích umožňující zavěšení panelu), ze zadní kapsy vytáhnout kablík a zapojit jej do vstupu Explorer 240 (nebo jiného modelu Jackery či Honda).

Nabíjíme. Takto naplocho samozřejmě výkon klesá, pomocí podložek (např. krabice od bot) jsme panel směřovali kolmo na sluneční paprsky. Výklopná nožička by se hodila.

Její použití má jeden háček. Podle výrobce není voděodolná a nesmí zmoknout, což trochu limituje možnost ji někde umístit a nechat do večera být. Jakmile přijdou mraky a vzduchem zavoní vlhkost, musíte ji schovat. V našem podnebí jde o nepříjemnou komplikaci.

Ačkoli má panel dávat výkon 60 Wattů, což by stačilo na nabíjení powerbanky plnou rychlostí, ve středních Čechách jsme se v poledne slunečného dne s prakticky čistou oblohou dostali jen na 33 W nabíjecího výkonu. Častěji jsme však během dne na displeji Explorer 240 viděli údaj mezi 25 – 28 W. Protože s příchodem panelu do redakce skončilo období tropického léta, jeden den přerušila nabíjení oblačnost (výkon panelu klesl na 4 – 5 W) a druhý den bouřka, nepodařio se nám powerbanku v rámci jednoho dne nikdy naplno (z 0 na 100 procent) nabít. V nejslunečnějších dnech máte šanci – když panel vhodně podložíte a budete ho otáčet za sluncem. Většinou ho ale v našich podmínkách jen doplníte o 20 až 50 procent.

Solar Saga 60W lze využít je pro nabíjení powerbanek Jackery a Honda, jiné konektory (například USB pro přímé nabíjení telefonu) panel nenabízí.

Závěr

Samotné powerbance není mnoho co vytknout. Nabízí udávanou kapacitu i zatížitelnost. Při dlouhodobějším vyšším odběru musíte počítat s trochu hlučnějším chlazení ventilátorem, zapomenout bohužel musíme na USB-C s power delivery.

Komplikovanější je to se solárním panelem Solar Saga 60W, který v českých podmínkách nedosahuje maximálního, ale spíše polovičního udávaného výkonu. Tím, že není vodě odolný, se navíc jeho použití poněkud komplikuje.

Explorer 240 pořídíte za 5 990 Kč, Solar Saga 60W za podobné peníze.

Komu by kapacita a výkon nestačily, v nabídce je i Explorer 500 a Solar Saga 100W.