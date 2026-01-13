Luxusní výletní loď Costa Concordia se na svou poslední plavbu vydala 13. ledna 2012 z italského města Civitavecchia nedaleko Říma. Během sedmidenní okružní cesty po Středozemním moři měla naplánované zastávky v severoitalské Savoně, francouzském Marseille a také španělských městech Barcelona a Palma na ostrově Mallorca.
Data o havárii
Datum: 13. ledna 2012
Plavidlo: Costa Concordia
Odtud se měla přes Cagliari na Sardinii a Palermo na Sicílii vrátit do původního přístavu. V době vyplutí se podle italské pobřežní stráže na palubě nacházelo 3 206 pasažérů, o jejichž pohodlí se staralo přes tisíc členů posádky.
Na první etapu cesty se téměř tři sta metrů dlouhé plavidlo vydalo v podvečerních hodinách. Přístav Costa Concordia opustila zhruba osmnáct minut po sedmé večer.
Unášeni větrem
Po uplutí 75 kilometrů z přístavu Civitavecchia se loď přiblížila k ostrovu Giglio zhruba patnáct kilometrů od poloostrova Monte Argentario v Toskánsku. Od skalnatého pobřeží Giglia měla proplout ve vzdálenosti zhruba osmi kilometrů.
Krátce po deváté hodině se však loď vychýlila od běžné a rejdařstvím Costa Cruises předepsané trasy a k ostrovu se přiblížila na pouhých několik set metrů. Ve 21:45 místního času se podle pozdějších výpovědí pasažérů ozvala hlasitá rána a zároveň vypadl proud.
Loď, která výpadkem proudu přišla o pohon i ovládání, setrvačností pokračovala severně podél ostrova. Zhruba ve 22:10, poté co téměř 115 tisíc tun vážící kolos urazil necelé dva kilometry, loď silný vítr nasměroval k jihu a zpátky k pobřeží Giglia.
Costa Concordia nejprve narazila do útesů (spodní značka) a po uplutí necelých dvou kilometrů se zastavila a převrátila (horní značka).
Po nedobrovolném otočení se Costa Concordia začala naklánět na pravobok. Zhruba v jedenáct večer loď uvázla ve svažité písčité mělčině u výběžku Punta Gabbianara, jen pár set metrů od přístavu ostrova Giglio. Naklánění však neustalo.
Chaos na palubě
Přestože posádka cestujícím na zšeřelé lodi nejdříve oznámila pouze poruchu generátorů, nedokázala zabránit vzrůstající panice, jelikož řada pasažérů cítila, že se loď začíná naklánět.
Hlasitou ránu, kterou cestující slyšeli, ve skutečnosti zapříčinil náraz lodi do útesů u ostrůvku Le Scole jen pár desítek metrů od ostrova Giglio. Ostrá skála při nárazu vytvořila v trupu plavidla desítky metrů dlouhou trhlinu osm metrů pod čárou ponoru.
Zející dírou na levoboku se dovnitř začala vlévat voda, která zaplavila motory lodi i elektrické generátory. Těžce poškozená loď se však díky trupu složenému z vodotěsných komor zatím dokázala udržet na hladině.
Po výpadku proudu na palubě vypukl chaos, i když se posádka snažila cestující uklidňovat a vybízela je k návratu do kajut. Zanedlouho však dostali příkaz obléci si záchranné vesty a část z nich začala sama od sebe zhruba po 45 minutách od nárazu nastupovat do záchranných člunů.
Posádka však váhala s jejich spuštěním, údajně i kvůli tomu, že loď byla stále v pohybu.
Kapitán zbabělec
Ačkoli se kapitán o rozsahu poškození dozvěděl během několika minut, vydal příkaz k evakuaci plavidla více než hodinu po nárazu. Teprve v této době se o potápějící lodi dozvěděly také úřady na pevnině.
Záchrana všech cestujících skončila až kolem šesté ráno. Komplikoval je stále větší náklon lodi, který zabránil spuštění části člunů. Většina pasažérů se však z lodi dostala právě na nich, část jich vyzvedly i další plavidla nebo vrtulníky. Místní také přímo z moře vyzvedli zhruba stovku lidí, jež se o záchranu z potápějící se lodi pokusila skokem přes palubu.
Podle výpovědí svědků byl sám kapitán Concordie Francesco Schettino na pevnině už zhruba v půl dvanácté večer, dávno předtím, než se z lodi podařilo přepravit všechny cestující.
Část z nich se později shodla, že řízení evakuace nechal na cestujících i nižších důstojnících. Od médií si proto vysloužil přezdívku „kapitán zbabělec“.
Část v lodi uvázla
Interiéry lodi ještě několik dní prohledávalo na 120 záchranářů a potápěčů. Uvnitř panovala naprostá tma a potápěči se museli potýkat i s množstvím plovoucích předmětů. Práci jim také komplikovalo špatné počasí a velké vlny, které vrak lodi ležící na strmém útesu několikrát posunuly.
V obrovské lodi o sedmnácti palubách čítajících 1 500 kajut se týmům přesto podařilo najít několik přeživších. Až po 36 hodinách našli například jednoho z důstojníků, který se během evakuace zranil a uvázl v částečně zaplaveném prostoru. Na svou pozici je upozornil tlučením pánví o trup lodi.
Záchranáři však v zaplavených prostorách začali postupně nacházet i těla obětí oblečená do záchranných vest. Dosud nejhorší nehoda výletní lodi si vyžádala životy 27 pasažérů a pěti členů posádky. Během záchranné akce zemřel také jeden z potápěčů.
Komplikované vyprošťování
Vyzvednutí vraku téměř tři sta metrů dlouhé lodi vyústilo v akci, která nemá v námořních dějinách obdoby. Trosky zůstaly na místě ležet ještě dvacet měsíců. Vyprošťování komplikoval nedostatek financí i technické obtíže.
Vrak ležel na příkrém písčitém útesu, a proto panovaly obavy, že by z něj mohl sklouznout do ještě větší hloubky. Místní úřady se rovněž obávaly rizika úniku pohonných hmot. Jako první tedy přišlo na řadu odčerpání více než 2 400 tun paliva ze 17 nádrží. Nahradit se muselo vodou, aby se nezměnilo těžiště lodi.
Samotné zvednutí vraku začalo až v září 2013. Ještě předtím totiž bylo pod lodí potřeba vybudovat speciální podmořskou plošinu, která by loď podepřela. Na bok lodi také specializovaná firma umístila kovové nádrže, jejichž hmotnost po napuštění vodou pomohla s napřímením lodi a uložením na podmořskou plošinu. K tomu sloužila i soustava ocelových lan.
Až po stabilizaci lodi na plošině pak firma přidala kovové nádrže na druhý bok lodi. Vyprázdnění celkem třiceti nouzových nádrží pak plavby neschopnou loď vyneslo na hladinu. Několik remorkérů poté během čtyř dnů vrak odtáhlo do tři sta kilometrů vzdáleného Janova k sešrotování.
Až během rozebírání lodi v listopadu 2014, tedy téměř tři roky po nehodě, našli pracovníci ostatky poslední oběti.
Nedbalý hlupák
Jednu z prvních domněnek, tedy výpadek napájení a ztrátu kontroly nad lodí, se podařilo rychle vyloučit. Už během několika dní italská média přinesla spekulace o vině kapitána, jež se vzápětí potvrdily i vyšetřovatelům.
Kapitán se navzdory předpisům i nařízení společnosti příliš přiblížil k ostrovu Giglio ve snaze o riskantní manévr, během něhož loď zdraví obyvatele ostrova světly a sirénami.
Později uvedl, že alarm, který má upozorňovat na odchýlení ze stanoveného kurzu, sám vypnul – tamní vody prý údajně dobře znal a věděl, kudy loď vést. Útes, do kterého loď narazila, podle něj nebyl na námořních mapách.
Soudní proces se táhl několik let. Obžaloba kapitána nazvala nedbalým hlupákem a úřady jej vinily ze zabití z nedbalosti a neposkytnutí pomoci, ale také kvůli opuštění lodi mezi prvními. Rozsudek, který padl v květnu 2016, poslal Schettina na šestnáct let do vězení. Sama posádka si však vysloužila za provedení evakuace mezinárodní uznání.
Výletní loď Costa Concordia
Výrobce: loděnice Fincantieri v Janově
Costa Concordia byla první zástupkyní nové stejnojmenné třídy luxusních výletních lodí. Ve své době byla největší italskou výletní lodí. V janovských loděnicích Fincantieri postupně vzniklo ještě pět sesterských lodí, které slouží dodnes.
Loď, jejíž stavba stála rejdařství Costa Cruises 450 milionů eur (dnes okolo 17 miliard korun), dokázala pojmout maximálně 3 780 pasažérů. Ubytovat se mohli v některé z 1 500 kajut, z nichž téměř šest set mělo i vlastní balkon s výhledem na moře. Na sedmnácti palubách měli cestující k dispozici například pětici restaurací, přes desítku barů a klubů, divadlo, kino či casino. Našli tu také bazény i s tobogány, lázně, běžecký ovál a další sportoviště.
Samotný křest lodi 2. září 2005 provázely problémy, které jsou podle námořníků špatným znamením, jelikož lahev šampaňského, vypuštěná modelkou Evou Herzigovou, se na první pokus nerozbila.
Nešťastnou Concordii táhlo 102 816 koní, za hodinu vypili 14 tisíc litrů
Na poslední asi čtyři kilometry dlouhou plavbu se zbytky Concordie vydaly až v listopadu 2014. Loď bylo, po dokončení odstrojování vnitřních prostor, potřeba v janovském přístavu přesunout na jiné místo k rozebrání.
Pouť kdysi největší italské výletní lodi tu skončila jen pár kilometrů od loděnic, ve kterých o pouhých osm let předtím vznikla.