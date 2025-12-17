Dětská vodní raketa se startovala pomocí cyklistické hustilky

Pro čas předvánoční jsme pro náš seriál Poklady z depozitáře vybrali z podsbírky VHÚ letecké modelářství jeden kuriózní model vodní raketky neuvedeného československého výrobce, který zřejmě sloužil dětem nejen pro zábavu, ale také k vysvětlení některých fyzikálních zákonů.

Poklady z depozitáře

Šlo o těleso ogiválního tvaru vylisované z tvrdého plastu a opatřené třemi stabilizačními plochami. Jeho dolní konec byl opatřen jednoduchou tryskou a úchytnou přírubou. Horní pak kaučukovou špičkou, zajišťující stabilizaci letu a bezpečnost při nárazu. Doplňkem raketky byla klasická modrá kovová hustilka Velamos, opatřená zpětným ventilkem a vypouštěcím zařízením. Dále pak malý plastový pohárek na vodu, sloužící zároveň jako odměrka potřebné kapaliny.

Kurátor Jan Sýkora vysvětluje princip fungování dětské vodní rakety ze sbírky VHÚ.
Dětská vodní raketa se sbírky Vojenského historického ústavu Praha
Dětská vodní raketa se sbírky Vojenského historického ústavu Praha
Dětská vodní raketa se sbírky Vojenského historického ústavu Praha
Dětská vodní raketa se sbírky Vojenského historického ústavu Praha
5 fotografií

Principem činnosti bylo, že těleso raketky se asi z jedné třetiny přes trysku naplnilo vodou z odměrky. Poté bylo pomocí zpětného ventilu nasazeno na hustilku a zajištěno jednoduchou vypouštěcí pákou opatřenou motouzem. Následně byl do raketky hustilkou stlačován vzduch. V návodu výrobce byl zřejmě určen počet zdvihů potřebných k dosažení bezpečného pracovního tlaku uvnitř raketky.

Po ustavení celého zařízení do svislé polohy šlo motouzem naráz uvolnit jisticí páku a vlivem rychlého unikání vzduchu a vody tryskou došlo ke startu rakety. Jakých dosahovala výšek letu, dnes již nevíme.

Tento zajímavý sbírkový předmět, profesionální předchůdce dnes tak oblíbených vodních raket z PET lahví, byl získán do sbírky VHÚ v sedmdesátých letech minulého století darem od soukromníka.

Samotná raketka měla délku 270 mm, největší průměr 49 mm a prázdnou hmotnost 60 g. Byla slepena ze dvou dílů tvrzeného plastu a opatřena gumovou špicí. Plast byl původně černý, přestříkaný barvou v odstínu lila.

17. prosince 2025

