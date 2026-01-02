Létající kolo Kábele
Létání vlastní silou je odvěký sen lidstva a mnozí se jej v historii letectví snažili naplnit. Jedním z nich byl i zaječický rodák Josef Kábele. Tento nadaný strojní zámečník a automechanik se počátkem třicátých let minulého století začal zabývat stavbou lehkého letounku, jehož základ tvořil byciklistický rám, ovšem patřičně upravený. Byl zesílený ocelovými pásky a profily a nesl nejen pilota, ale i vzpěrová křídla a jednoduchý trupový nosník, na který byly upevněny ocasní plochy.
Box na potraviny z letounu OK-NAB
Ti dříve narození si asi vybaví zprávy, které 28. července 1976 přinesly československé média. Toho dne se do prostoru oblíbeného bratislavského rekreačního letoviska Zlaté piesky zřítilo dopravní letadlo Iljušin Il-18 B (OK-NAB) letu ČSA 001 mířící z pražské Ruzyně do Bratislavy. Stroj se po dopadu na vodní hladinu rozlomil a větší část se potopila, zahynulo tehdy sedmdesát šest osob. Katastrofu vydrželo jen málo z vybavení letounu, například duralový box na potraviny.
Tabulka čistoty rasy
Další díl seriálu Poklady z depozitáře vám ukáže tabulku, která za druhé světové války v okupované Evropě mohla rozhodnout o životě či smrti. Nacisté podle barvy vlasů, kůže nebo očí určovali, zda jste Árijec nebo příslušník jiné, „méněcenné“ rasy. Ve druhém případě jste se mohli rychle ocitnout v koncentračním táboře. Jedny z mála zachovaných zrůdných tabulek uchovává v depozitáři Vojenský historický ústav Praha.
První stroj kategorie Main Battle Tank
Tank M60 Patton navázal na svého předchůdce M48 Patton. Američané ho narychlo vyvinuli ve druhé polovině 50. let 20. století jako odpověď na zprávy o zavádění nového tanku s 115mm dělem do výzbroje sovětské armády. Stal se prvním představitelem kategorie Main Battle Tank. A přestože měl být jen dočasným řešením, vyráběl se téměř 30 let a ve výzbroji mnoha armád světa působí dodnes.