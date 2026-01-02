VIDEA ROKU: V depozitářích jsme objevili unikátní maličkosti i válečné stroje

Jakub Vrána
Seriál Poklady z depozitáře se v roce 2025 podíval na méně známé exponáty Vojenského historického ústavu Praha. V nejsledovanějším dílu jsme vám ukázali předmět, který vrátil první světovou válku do středověku, ocelovou šipku flachette shazovanou z letadel.

Poklady z depozitáře

Létající kolo Kábele

Létání vlastní silou je odvěký sen lidstva a mnozí se jej v historii letectví snažili naplnit. Jedním z nich byl i zaječický rodák Josef Kábele. Tento nadaný strojní zámečník a automechanik se počátkem třicátých let minulého století začal zabývat stavbou lehkého letounku, jehož základ tvořil byciklistický rám, ovšem patřičně upravený. Byl zesílený ocelovými pásky a profily a nesl nejen pilota, ale i vzpěrová křídla a jednoduchý trupový nosník, na který byly upevněny ocasní plochy.

Poklady z depozitáře

Box na potraviny z letounu OK-NAB

Ti dříve narození si asi vybaví zprávy, které 28. července 1976 přinesly československé média. Toho dne se do prostoru oblíbeného bratislavského rekreačního letoviska Zlaté piesky zřítilo dopravní letadlo Iljušin Il-18 B (OK-NAB) letu ČSA 001 mířící z pražské Ruzyně do Bratislavy. Stroj se po dopadu na vodní hladinu rozlomil a větší část se potopila, zahynulo tehdy sedmdesát šest osob. Katastrofu vydrželo jen málo z vybavení letounu, například duralový box na potraviny.

Poklady z depozitáře

Tabulka čistoty rasy

Další díl seriálu Poklady z depozitáře vám ukáže tabulku, která za druhé světové války v okupované Evropě mohla rozhodnout o životě či smrti. Nacisté podle barvy vlasů, kůže nebo očí určovali, zda jste Árijec nebo příslušník jiné, „méněcenné“ rasy. Ve druhém případě jste se mohli rychle ocitnout v koncentračním táboře. Jedny z mála zachovaných zrůdných tabulek uchovává v depozitáři Vojenský historický ústav Praha.

Poklady z depozitáře

První stroj kategorie Main Battle Tank

Tank M60 Patton navázal na svého předchůdce M48 Patton. Američané ho narychlo vyvinuli ve druhé polovině 50. let 20. století jako odpověď na zprávy o zavádění nového tanku s 115mm dělem do výzbroje sovětské armády. Stal se prvním představitelem kategorie Main Battle Tank. A přestože měl být jen dočasným řešením, vyráběl se téměř 30 let a ve výzbroji mnoha armád světa působí dodnes.

Poklady z depozitáře

Dětská vodní raketa se startovala pomocí cyklistické hustilky

Kurátor Jan Sýkora vysvětluje princip fungování dětské vodní rakety ze sbírky...

VIDEO Seriál Pro čas předvánoční jsme pro náš seriál Poklady z depozitáře vybrali z podsbírky VHÚ letecké...

Pilotovací teodolit dokázal určit rychlost a směr větru v různých výškách

VIDEO Seriál Znát rychlost a směr proudění vzduchu v různých výškových hladinách je velmi cenný údaj zvlášť pro...

Účastnil se okupace v roce 1968. Cenný transportér objevili v Moldavsku

Sovětský kolový obrněný transportér BTR-152K, který se podílel na okupaci...

VIDEO Seriál Jde o první stroj okupačních sil srpna 1968, který se na naše území vrátil. Obrněný transportér...

Varování rozvědky dalo vzniknout „provizornímu“ tanku, který slouží dodnes

VIDEO Seriál První představitel kategorie MBT(hlavní bojový tank) americké armády – tank M60 Patton navázal na...

Jedinečný prachoměr zdokonalil slavný český vědec František Běhounek

Prachoměr Owens - Běhounek

VIDEO Seriál Osobnost vědce Františka Běhounka u širší veřejnosti spojena s tragédií vzducholodi Italia 25....

Poklady z depozitáře: Měřicí hlava pomáhala zdokonalit tvar vrtulových listů

VIDEO Seriál V dnešním dílu Příběhů z depozitáře si představíme velice nezvyklý předmět, který nedávno obohatil...

Poklady z depozitáře: Nezdolný hrbáč tahal děla ještě dlouho po válce

VIDEO Seriál V našem seriálu Poklady z depozitáře se tentokrát zaměříme na poněkud větší exemplář, než tomu bylo...

Připomeňme si mrazivé peklo v Ardenách na méně známých archivních snímcích

Německé jednotky SS s 1. tankovou divizí kontrolují dálniční značku na...

Právě končící rok 2025 byl rokem mnoha důležitých výročí konce druhé světové války. V lednu uběhlo 80 let od konce bitvy v Ardenách. Připomeňme si tento zoufalý pokus Hitlera – zvrátit vývoj mohutnou...

Všechny trolejbusy Tatra měly tři nápravy. První zlobil, pak se to srovnalo

Trolejbus Tatra 400

Trolejbusy tuzemské produkce máme spojeny především se značkou Škoda, ale do roku 1955 se ve srovnatelných počtech vyráběly i trolejbusy Tatra. Celkem se jednalo pouze o tři typy, nejprve vznikla ve...

Hliněné pumy či shazování tanků. Ani největší ruský vynálezce neunikl NKVD

Vynálezy a konstrukční výstřelky Pavla Grochovského

Největším ruským vynálezcem, konstruktérem, letcem, parašutistou a pokusným králíkem za posledních sto let byl vnuk polských vyhnanců Pavel Grochovskij. Ať máte představu, do čeho jdete a můžete se...

Podívejte se na výběr toho nejlepšího z letošních leteckých show v Česku

V letošním roce se v České republice konalo několik desítek leteckých dnů a dalších leteckých akcí. Nelze se věnovat všem, ale pojďme se zaměřit na některé letecké zajímavosti, které se v roce 2025...

Bohumilický meteorit nalezený v Česku rozřezali a poslali do světa

Bohumilický meteorit

Ačkoli území, na kterém se nyní rozkládá Česká republika, se svojí rozlohou 78 871 kilometrů čtverečných není příliš rozsáhlé, už několikrát se stalo terčem vesmírných projektilů. Podíváme se na...

VIDEA ROKU: V depozitářích jsme objevili unikátní maličkosti i válečné stroje

OT-64 SKOT (Střední kolový obrněný transportér) byl nejmodernějším svého druhu...

Seriál Poklady z depozitáře se v roce 2025 podíval na méně známé exponáty Vojenského historického ústavu Praha. V nejsledovanějším dílu jsme vám ukázali předmět, který vrátil první světovou válku do...

2. ledna 2026

Kvadratidy 2026 budou těžko pozorovatelné. Vysoká aktivita ale zůstává

Meteorický roj Kvadrantidy. Autor: Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě

Kalendářní rok tradičně začíná jedním z nejbohatších meteorických rojů. I když v roce 2026 nastávají pro pozorování velmi nepříznivé podmínky kvůli Měsíci, stále jsou Kvadrantidy jedním ze tří...

1. ledna 2026

Všechny trolejbusy Tatra měly tři nápravy. První zlobil, pak se to srovnalo

Trolejbus Tatra 400

Trolejbusy tuzemské produkce máme spojeny především se značkou Škoda, ale do roku 1955 se ve srovnatelných počtech vyráběly i trolejbusy Tatra. Celkem se jednalo pouze o tři typy, nejprve vznikla ve...

1. ledna 2026

Velká dronová revoluce. Mají válčit samy, nahradit rachejtle, umývače oken i pošťáky

Premium
Drony zásadně mění válčení, ovšem to není vše.

S bzučícími mašinkami na obloze přilétá budoucnost, kterou si zatím neumíme představit. Drony zásadně mění válčení, ovšem to není vše, píše magazín Víkend DNES. Jaké novinky nám přinesou?

31. prosince 2025

Hliněné pumy či shazování tanků. Ani největší ruský vynálezce neunikl NKVD

Vynálezy a konstrukční výstřelky Pavla Grochovského

Největším ruským vynálezcem, konstruktérem, letcem, parašutistou a pokusným králíkem za posledních sto let byl vnuk polských vyhnanců Pavel Grochovskij. Ať máte představu, do čeho jdete a můžete se...

31. prosince 2025

Jak nevzdat novoroční předsevzetí? Je třeba „přeladit“ nervové dráhy v mozku

Premium
Nejste spokojená s tím, jak vypadáte? Zapomeňte na půst! Vysněné postavy lze...

Většina lidí vzdá snahu naplnit novoroční předsevzetí už v lednu. Lidský mozek není k jejich dodržování dostatečně vybavený. Podívejme se, jak hovoří vědecké studie a jak může vypadat návod...

30. prosince 2025

Připomeňme si mrazivé peklo v Ardenách na méně známých archivních snímcích

Německé jednotky SS s 1. tankovou divizí kontrolují dálniční značku na...

Právě končící rok 2025 byl rokem mnoha důležitých výročí konce druhé světové války. V lednu uběhlo 80 let od konce bitvy v Ardenách. Připomeňme si tento zoufalý pokus Hitlera – zvrátit vývoj mohutnou...

30. prosince 2025

Vánoce zamaskovaly nástup diktatury. Mussolini si definitivně přivlastnil moc

Italský politik a vůdce Národní fašistické strany Benito Mussolini

Zatímco české noviny o Vánocích 1925 obdivovaly slunce v Římě a teplo ve Florencii, v italském parlamentu se odehrál tichý, ale zásadní zlom. Na Štědrý den byl přijat zákon, který definitivně...

30. prosince 2025

Před 100 lety: Až stávky si vynutily vznik Japonské asociace sumo

Aonišiki v zápase s Kotozakurou na turnaji ve Fukuoce.

Na konci roku 1925 vznikla v Tokiu organizace, která proměnila sumo z polodivoké tradice v pevně řízený národní sport. Japonská asociace sumo dodnes dohlíží na zápasy, peníze i rituály, bez nichž by...

29. prosince 2025  12:06

Bohumilický meteorit nalezený v Česku rozřezali a poslali do světa

Bohumilický meteorit

Ačkoli území, na kterém se nyní rozkládá Česká republika, se svojí rozlohou 78 871 kilometrů čtverečných není příliš rozsáhlé, už několikrát se stalo terčem vesmírných projektilů. Podíváme se na...

29. prosince 2025

VIDEA ROKU: České prvenství v tankování, nekonečné tlačítko v Rollsu a ruský robot na odpis

Ruský humanoidní robot se po pár krocích skácel k zemi

Mezi videi, která v technice nejvíc bodovala v roce 2025, nechybí přerušené přistání obřího Airbusu v Praze, noční tankování Gripenu ve vzduchu, které jako první předvedli čeští piloti, nekonečné...

29. prosince 2025

Podívejte se na výběr toho nejlepšího z letošních leteckých show v Česku

V letošním roce se v České republice konalo několik desítek leteckých dnů a dalších leteckých akcí. Nelze se věnovat všem, ale pojďme se zaměřit na některé letecké zajímavosti, které se v roce 2025...

28. prosince 2025

