Poklady z depozitářeSledovat další díly na iDNES.tv
Jedním z málo známých exponátů Vojenského historického ústavu Praha je i pilovací teodolit od firmy Hahn-Goerz. Tento přístroj sloužil k určování směru a síly větru ve výšce pomocí vypuštěných meteorologických balonů. Operátor se snažil udržet v okuláru vizuální kontakt s vypuštěným balonem a v pravidelných časových intervalech, které mu akusticky hlásily pilotovací hodiny, zaznamenával jeho souřadnice na kruhovém lokačním papíře speciální jehlou ovládanou bowdenovým lankem.
Ze souvislé řady otvorů se pak daly určit směr a síla aktuálního výškového větru. Jednalo se o takzvaný registrační pilotovací teodolit a šlo o velice nákladný přístroj. Teodolit vyrobila berlínská firma Carla Paula Goerze (1854–1923), která produkovala jemnou mechaniku a optiku. Přístroj byl zkonstruovaný převážně z kovů a měl rozměry 450 × 370 × 210 mm. I s dřevěnou přepravní schránkou vážil 21 kg. Do sbírky VHÚ byl získán převodem v roce 1975 od Československé meteorologické společnosti ČSAV.