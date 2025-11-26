Pilotovací teodolit dokázal určit rychlost a směr větru v různých výškách

Znát rychlost a směr proudění vzduchu v různých výškových hladinách je velmi cenný údaj zvlášť pro plánování letu balonů. Unikátním nástrojem je tzv. pilotovací teodolit z depozitáře Vojenského historického ústavu. Podívejte se, jak naši předci na počátku dvacátého století dokázali „číst“ vítr.

Jedním z málo známých exponátů Vojenského historického ústavu Praha je i pilovací teodolit od firmy Hahn-Goerz. Tento přístroj sloužil k určování směru a síly větru ve výšce pomocí vypuštěných meteorologických balonů. Operátor se snažil udržet v okuláru vizuální kontakt s vypuštěným balonem a v pravidelných časových intervalech, které mu akusticky hlásily pilotovací hodiny, zaznamenával jeho souřadnice na kruhovém lokačním papíře speciální jehlou ovládanou bowdenovým lankem.

10 fotografií

Ze souvislé řady otvorů se pak daly určit směr a síla aktuálního výškového větru. Jednalo se o takzvaný registrační pilotovací teodolit a šlo o velice nákladný přístroj. Teodolit vyrobila berlínská firma Carla Paula Goerze (1854–1923), která produkovala jemnou mechaniku a optiku. Přístroj byl zkonstruovaný převážně z kovů a měl rozměry 450 × 370 × 210 mm. I s dřevěnou přepravní schránkou vážil 21 kg. Do sbírky VHÚ byl získán převodem v roce 1975 od Československé meteorologické společnosti ČSAV.

26. listopadu 2025

Advertorial
