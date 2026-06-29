Unikátní šestikolová Škoda 903 je vzácnou perlou, ale v armádě neuspěla

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Mladoboleslavská Škodovka zahájila vývoj šestikolového velitelského vozu v polovině 30. let minulého století. Jeho základem se stal agregát a další díly osobního vozu Škoda 650. Obdobně jako většina ostatních automobilek se i Škodovka vydala, ve snaze o co nejlepší jízdní vlastnosti v terénu, cestou náhonu na zdvojenou zadní nápravu.
Prototyp z roku 1936 byl pro zkoušky v terénu vybaven pouze provizorní karosérií. Armáda vyhodnotila jako lepší konkurenční typy firem Praga a Tatra, a tak zůstalo u pouhých tří prototypů.
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Koncem roku 1939 se Škodovka k typu 903 vrátila. Vybavila jej silnějším šestiválcem OHV z typu Superb o obsahu 3137 cm3 a výkonu 55,2 kW (75 k). V letech 1940 až 1942 pak byla vyrobena pouze malá série 42 vozů. Tento konkrétní automobil ze sbírky VHÚ je patrně jedním ze tří dochovaných kusů.
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Škoda 903 byla do sbírek Vojenského historického ústavu získána v roce 2007 výměnou s Národním technickým muzeem.