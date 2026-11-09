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Cvičný letoun TOM-8 už nedostal svoji šanci. Zdobil psychiatrickou léčebnu

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V největším expozičním hangáru Leteckého muzea VHÚ Praha je vystaven zajímavý letoun, jehož osud však nebyl nejšťastnější. Jedná se o poslední československou konstrukci cvičného vojenského letounu s pístovým motorem.

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V polovině padesátých let vypracoval kolektiv konstruktérů pod vedením Ing. Karla Tomáše ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu projekt cvičného letounu s příďovým podvozkem označovaný XL-8, který se měl stát nástupcem armádou používaných strojů C-11. Konstrukčně šlo o dvoumístný celokovový dolnoplošník s příďovým podvozkem, určený pro pokročilý pilotní výcvik včetně akrobacie, navigace i základních bojových úkolů.

První zkušební let uskutečnil pilot Ľudevít Dobrovodský dne 23. dubna 1956. Zkušební provoz prokázal dobré letové vlastnosti letounu, jeho další vývoj však provázely problémy, především s pohonnou jednotkou. Do projektu navíc zasahovaly změny požadavků ze strany vojenské správy i celková reorganizace leteckého průmyslu. Přestože se uvažovalo o modernizované verzi a přípravě menší ověřovací série, vývoj se postupně opožďoval a prodražoval.

Cvičný letoun TOM-8
Cvičný letoun TOM-8
Cvičný letoun TOM-8
Cvičný letoun TOM-8
Cvičný letoun TOM-8
20 fotografií

Zásadní zlom přinesla změna koncepce pilotního výcviku na přelomu 50. a 60. let, kdy bylo rozhodnuto upřednostnit výcvik na proudových letounech. Projekt TOM-8 tak byl v roce 1960 po počáteční přípravě sériové výroby v Moravanu Otrokovice zastaven.

Technická data:

Motor: Praga M-208C o výkonu 235 k
Rozpětí: 10,93 m
Délka: 9,24 m
Hmotnost prázdného letounu: 1 050 kg
Vzletová hmotnost: 1 380 kg
Maximální rychlost: 285 km/h
Dostup: 6 000 m
Dolet: 720 km

Náš vystavený letoun byl zachráněn z Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech v červenci 1967. Ve velmi špatném stavu byl předán k počáteční opravě do VZLÚ Praha. První renovace byla ukončena v červenci 1968 a letoun byl vystavován až do roku 1972 v expozici. Od roku 1973 byla až do roku 1978 prováděna generální oprava ve vojenských leteckých opravnách v Čáslavi. Při ní se bohužel ztratil původní unikátní motor Praga M-208C a elektricky stavitelná vrtule V-421. Oba agregáty byly nahrazeny podobnými z letounu L-60 „Brigadýr“. Poté byl TOM-8 znovu vystaven v expozici LM a lze jej tam spatřit dodnes.

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