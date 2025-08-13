Humwee se uvedl v Pouštní bouři. Vojákům učaroval pancéřováním i podvozkem

Seriál
V tomto díle našeho seriálu Poklady z depozitáře si představíme jeden ikonický automobil. Za přezdívkou Humwee se skrývá zkratka HMMWV strohého vojenského označení High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. Tento konkrétní exponát sloužil u českých jednotek v Afghánistánu.

Poklady z depozitáře

Sledovat další díly na iDNES.tv

Američané tento vůz pro menší počet vojáků HMMWV – High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (v překladu: vysoce mobilní víceúčelové kolové vozidlo) – začali dodávat ke svým jednotkám v půlce 80. let 20. století, posléze bylo vozidlo prodáváno i dalším zemím.

V tomto konkrétním případě je to vůz, který sloužil u českých jednotek v afghánském Lógaru a česká armáda ho obdržela jako součást americké pomoci. Nyní je vozidlo součástí sbírek Vojenského historického ústavu Praha a více se o něm dozvíte ve video reportáži.

V následující fotogalerii najdete i snímky z května 2013 z umísťování sedmitunového Humwee na nádvoří Armádního muzea Žižkov.

HMMWV - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle.
HMMWV - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle.
HMMWV - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle.
HMMWV - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle.
HMMWV - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle.
27 fotografií
