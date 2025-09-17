Pomáhal testovat německé válečné letouny. Letecký G-metr zapisoval přetížení

V tomto díle seriálu Poklady z depozitáře se zaměříme na speciální záznamové zařízení, které mělo důležitou roli při leteckém vývoji. Jde o záznamník přetížení německé výroby z roku 1939.

Poklady z depozitáře

V letecké praxi bylo často nutné při různých obratech stroje nepřekročit povolené přetížení konstrukce, ať kladné, nebo záporné. Aktuální přetížení ukazoval většinou tzv. g-metr umístěný v zorném poli pilota.

Při vývoji nového typu letadla však bylo vždy nutné znát i průběh přetížení při všech manévrech, do kterých se mohlo dostat. K tomu zpravidla sloužily záznamové g-metry umístěné nejčastěji v trupu, které zapisovaly průběh přetížení v závislosti na čase. Jedním z takových přístrojů byl i záznamník známé německé firmy R. Fuess, Berlin-Steglitz.

Jeho schránku tvořilo klasické bakelitové pouzdro na barograf i s příslušnými ovladači spouštění, nastavení času a elektrického přenosu dat. Vnitřní detekční část s čidlem, rycí ručičkou a otočným válcem byla vyjímatelná kvůli natahování hodinového strojku a výměně záznamového pásku. Zápis byl prováděn hrotem na začazený papír, který se později fixoval bezbarvým lakem.

Celý vnitřek přístroje šlo v pouzdře zaplombovat, aby nebylo možné se zápisem jakkoli manipulovat. Zařízení s rozsahem +6 až –2 g, vyrobené v roce 1939, mělo rozměry 240×170×100 mm a hmotnost 2 kg. Původně bylo používáno ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu Praha (a zřejmě i jeho předchůdci) a v roce 2017 věnováno do sbírky VHÚ soukromníkem.

Záznamník přetížení, Rudolf Fuess, Berlin-Steglitz, 1939 ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha
Záznamník přetížení, Rudolf Fuess, Berlin-Steglitz, 1939 ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha
Záznamník přetížení, Rudolf Fuess, Berlin-Steglitz, 1939 ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha
Záznamník přetížení, Rudolf Fuess, Berlin-Steglitz, 1939 ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha
