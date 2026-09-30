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„Nesmí ti dojít pevnina.“ Nejstarší letecký závod světa slaví 120 let

Aleš Vašíček
Je to nejstarší a v jistých ohledech i nejextrémnější letecký závod na světě. Pohár Gordona Bennetta poprvé odstartoval 30. září 1906, tedy před 120 lety z Tuilerijských zahrad v Paříži. Tomáš Hora je pilotem, který na poháru zažil i přistání do rozbouřeného moře a jako ředitel soutěže pocítil tíhu zodpovědnosti za celý závod.
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Abychom si mohli představit důležitost tohoto sportovního podniku i důvod, proč na začátku 20. století dokázal jeho start lákat podle nejvyšších odhadů až čtvrt milionu diváků, je dobré si připomenout dobové souvislosti.

Jsme v roce 1906, kdy se létání letadly těžších vzduchu teprve rodí. Za oceánem již bratři Wrightové otestovali svůj Wright Flyer (prosinec 1903), ale o slávu na poli prvních motorových letů stále bojuje řada průkopníků. Pokusů je povícero, ale za první oficiálně ověřený let letadla v Evropě se považuje let Alberta Santos-Dumonta z 23. října 1906, kdy před komisí Aeroklubu Francie uletěl zhruba 60 metrů. Dne 12. listopadu 1906 pak uletěl 220 metrů za 21 sekund, což se stalo prvním uznaným světovým rekordem v letectví.

První start Poháru Gordona Bennetta, Paříž, 1906
Frank Lahm, vítěz prvního ročníku Poháru Gordona Bennetta, 1906
Pohár Gordona Bennetta, Berlín, 1908
Pohár Gordona Bennetta, St. Louise, USA, 1907
Pohár Gordona Bennetta, St. Louise, USA, 1907
130 fotografií

Mediální magnát, vlastník deníku New York Herald, James Gordon Bennett ml. nejprve vyhlásil mezinárodní pohár pro automobily. Jezdil se mezi lety 1900 až 1905 a položil základy pro vznik Mezinárodní automobilové federace či slavné britské závodní zeleně. Pro úplnost lze zmínit, že existoval i stejnojmenný pohár pro letadla těžší vzduchu, a to v letech 1909 až 1913 a v poválečném roce 1920. S Gordon Bennettem je spojováno i závodění v jachtingu.

Nejznámější a dosud provozovaný závod je ale ten balonový s datem vzniku 1906. Balon plněný plynem lehčím vzduchu (svítiplyn či vodík) byl v těchto letech jediným prostředkem pro jakékoli vytrvalostní závodění tohoto druhu. I když motorové létání mu už šlapalo na paty – start závodu se, jak už jsme zmínili, termínem téměř kryl s vůbec prvními evropskými počiny na tomto poli.

Právě zmíněný Brazilec Santos-Dumont startoval na prvním ročníku Poháru Gordona Bennetta v balonu, který v koši nesl šestikoňový motor dvěma vodorovnými vrtulemi, které měly nahradit vyhazování balastu, tedy sloužily k řízení výšky, ne k pohonu vpřed. Během letu se však pilotovi zamotal do mechanismu stroje oděv a poranil mu ruku. Při hledání lékařské pomoci po přistání mu špatně ukotvený balon uletěl.

Dalším slavným dobrodruhem, který byl mezi těmi, kteří před 120 lety odstartovali z Paříže a neváhali se pustit nad Lamanšský průliv, byl ale i jeden z dvojice zakladatelů automobilové značky Rolls-Royce (založené téhož roku –1906) Charles Rolls. FAI uvádí, že Rolls po přistání na anglické půdě zapomněl poslat telegrafickou zprávu pořadatelům a byl nejprve považován za nezvěstného, což zpozdilo i vyhlášení výsledků.

Přejděme však do současnosti. Pohár přerušily dvě světové války i válka studená. Tradici se podařilo obnovit až v roce 1983. Rozhovor magazínu Technet poskytl pilot, osminásobný účastník a posléze i ředitel Poháru Tomáš Hora. Tento Němec s českými kořeny pochází z balonářské rodiny a jeho domovským klubem je Ballonsportgruppe Stuttgart.

Pilot a ředitel Poháru Gordona Bennetta Tomáš Hora

Když se člověk podívá na Gordon Bennett Cup před 120 lety a na to, jak závod vypadá dnes, co vidíš jinak a co zůstalo stejné?
Jiná je samozřejmě technika a závod je dnes mnohem bezpečnější. Tehdy byly předpovědi počasí velmi nepřesné a spoléhalo se hlavně na to, co bylo vidět v danou chvíli. Přitom se letělo dva tři dny, a s tím, co přijde zítra, vůbec nemohli počítat. Dnes je předpověď úplně jinde. Totéž platí o komunikaci: většina týmů má v koši Starlink, sleduje počasí a všechny možné informace v reálném čase a dole má tým, který jim všechno připravuje a posílá nahoru. Tehdy to bylo opravdové dobrodružství. Letěli pro slávu a věděli, že nedělají zrovna nejbezpečnější věc.

Gordon Bennett byl tehdy také mnohem větší pojem. Znal ho skoro každý, protože o něm psaly všechny noviny. V Curychu v roce 1909 museli zastavit tramvajovou dopravu, protože startovní pole bylo přeplněné diváky. Aktéři byli takové superstar. Dnes je to koníček, sport. Stejné ale zůstalo dobrodružství, i když je jiné. Už nejde o život, ale letět přes Baltské moře, občas kousek nad Atlantikem nebo nahoru do Norska, kam jsme jednou letěli, je pořád dobrodružství. Jen je to mnohem bezpečnější a můžeš se spolehnout, že když spadneš do vody, někdo tě vyloví. Tehdy asi ne.

(Tomáš Hora a Volker Löschhorn v roce 2000 po 53 hodinách letu zakusili noční přistání do rozbouřeného Severního moře, kam mu schválil let meteorologický tým. Posádku z moře vylovili nizozemští záchranáři, balon pak vojenská loď, pozn. red.)

Tomáš Hora odpočívá během jednoho ze svých letů na Poháru Gordona Benneta.



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