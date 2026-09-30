Abychom si mohli představit důležitost tohoto sportovního podniku i důvod, proč na začátku 20. století dokázal jeho start lákat podle nejvyšších odhadů až čtvrt milionu diváků, je dobré si připomenout dobové souvislosti.
Jsme v roce 1906, kdy se létání letadly těžších vzduchu teprve rodí. Za oceánem již bratři Wrightové otestovali svůj Wright Flyer (prosinec 1903), ale o slávu na poli prvních motorových letů stále bojuje řada průkopníků. Pokusů je povícero, ale za první oficiálně ověřený let letadla v Evropě se považuje let Alberta Santos-Dumonta z 23. října 1906, kdy před komisí Aeroklubu Francie uletěl zhruba 60 metrů. Dne 12. listopadu 1906 pak uletěl 220 metrů za 21 sekund, což se stalo prvním uznaným světovým rekordem v letectví.
Mediální magnát, vlastník deníku New York Herald, James Gordon Bennett ml. nejprve vyhlásil mezinárodní pohár pro automobily. Jezdil se mezi lety 1900 až 1905 a položil základy pro vznik Mezinárodní automobilové federace či slavné britské závodní zeleně. Pro úplnost lze zmínit, že existoval i stejnojmenný pohár pro letadla těžší vzduchu, a to v letech 1909 až 1913 a v poválečném roce 1920. S Gordon Bennettem je spojováno i závodění v jachtingu.
Nejznámější a dosud provozovaný závod je ale ten balonový s datem vzniku 1906. Balon plněný plynem lehčím vzduchu (svítiplyn či vodík) byl v těchto letech jediným prostředkem pro jakékoli vytrvalostní závodění tohoto druhu. I když motorové létání mu už šlapalo na paty – start závodu se, jak už jsme zmínili, termínem téměř kryl s vůbec prvními evropskými počiny na tomto poli.
Právě zmíněný Brazilec Santos-Dumont startoval na prvním ročníku Poháru Gordona Bennetta v balonu, který v koši nesl šestikoňový motor dvěma vodorovnými vrtulemi, které měly nahradit vyhazování balastu, tedy sloužily k řízení výšky, ne k pohonu vpřed. Během letu se však pilotovi zamotal do mechanismu stroje oděv a poranil mu ruku. Při hledání lékařské pomoci po přistání mu špatně ukotvený balon uletěl.
Dalším slavným dobrodruhem, který byl mezi těmi, kteří před 120 lety odstartovali z Paříže a neváhali se pustit nad Lamanšský průliv, byl ale i jeden z dvojice zakladatelů automobilové značky Rolls-Royce (založené téhož roku –1906) Charles Rolls. FAI uvádí, že Rolls po přistání na anglické půdě zapomněl poslat telegrafickou zprávu pořadatelům a byl nejprve považován za nezvěstného, což zpozdilo i vyhlášení výsledků.
Přejděme však do současnosti. Pohár přerušily dvě světové války i válka studená. Tradici se podařilo obnovit až v roce 1983. Rozhovor magazínu Technet poskytl pilot, osminásobný účastník a posléze i ředitel Poháru Tomáš Hora. Tento Němec s českými kořeny pochází z balonářské rodiny a jeho domovským klubem je Ballonsportgruppe Stuttgart.
Když se člověk podívá na Gordon Bennett Cup před 120 lety a na to, jak závod vypadá dnes, co vidíš jinak a co zůstalo stejné?
Jiná je samozřejmě technika a závod je dnes mnohem bezpečnější. Tehdy byly předpovědi počasí velmi nepřesné a spoléhalo se hlavně na to, co bylo vidět v danou chvíli. Přitom se letělo dva tři dny, a s tím, co přijde zítra, vůbec nemohli počítat. Dnes je předpověď úplně jinde. Totéž platí o komunikaci: většina týmů má v koši Starlink, sleduje počasí a všechny možné informace v reálném čase a dole má tým, který jim všechno připravuje a posílá nahoru. Tehdy to bylo opravdové dobrodružství. Letěli pro slávu a věděli, že nedělají zrovna nejbezpečnější věc.
Gordon Bennett byl tehdy také mnohem větší pojem. Znal ho skoro každý, protože o něm psaly všechny noviny. V Curychu v roce 1909 museli zastavit tramvajovou dopravu, protože startovní pole bylo přeplněné diváky. Aktéři byli takové superstar. Dnes je to koníček, sport. Stejné ale zůstalo dobrodružství, i když je jiné. Už nejde o život, ale letět přes Baltské moře, občas kousek nad Atlantikem nebo nahoru do Norska, kam jsme jednou letěli, je pořád dobrodružství. Jen je to mnohem bezpečnější a můžeš se spolehnout, že když spadneš do vody, někdo tě vyloví. Tehdy asi ne.
(Tomáš Hora a Volker Löschhorn v roce 2000 po 53 hodinách letu zakusili noční přistání do rozbouřeného Severního moře, kam mu schválil let meteorologický tým. Posádku z moře vylovili nizozemští záchranáři, balon pak vojenská loď, pozn. red.)