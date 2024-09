Vodíkové balony opět startují. Na nebi začíná boj o Pohár Gordona Bennetta

Letošní ročník Poháru hostí německý Münster, protože v předminulém ročníku zvítězila německá posádka Wilhelm Eimers, Benjamin Eimers. Za 60 hodin 50 minut zvládli v roce 2022 uletět 1 572,36 km.

Na start 67. ročníku se postaví 21 posádek a i když se původně plánovala i účast Čechů, jak ostatně dokládá i logo závodu a v něm integrovaná česká vlajka, Češi se letos nezúčasní. To ovšem nemění nic na tom, že jistě půjde o dramatický závod.

„Bude to let jižním směrem. Pravděpodobně přeletí Dortmund, Bonn, a pak vstoupí do Lucemburska a Francie. Jižní Francie bude nejspíš oblast, kde budou přistávat první balony. Pak bude třeba překonat Pyreneje do Španělska. No a pak je to otázka za milion dolarů, tedy jestli je vzdálenější Gibraltar, nebo až výběžek na jihozápadě Portugalska,“ vysvětluje ředitel závodu Tomáš Hora.

Pohár Gordona Bennetta Jde o nejstarší letecký závod na světě. První ročník startoval z Paříže v roce 1906 a měl zpropagovat balónové létání a letecký sport obecně. Létá se s plynovými balony, které jsou plněny v Evropě zpravidla vodíkem v USA héliem. Vyhrává tým, který uletí nejdelší vzdálenost od místa startu (měřeno ne délkou letu, ale přímou vzdáleností). Hřištěm je celý kontinent, kde se Pohár koná. Posádky vymýšlí ve spolupráci s meteorologickým týmem nejvhodnější strategii. Klíčem je odhadnout vývoj počasí v několik příštích dnech na území celého kontinentu. Pokud zvítězí tým jedné země třikrát za sebou, pohár v zemi zůstává a vyhlašuje se nový pohár. Do té doby je trofej putovní. Startuje se vždy v zemi vítěze z předminulého ročníku. Nová hostitelská země má tak dva roky na náročnou přípravu závodu. Česká republika se závodu zúčastnila pouze v letech 2017 a 2018 posádkou Jan Smrčka – hlavní pilot a Aleš Vašíček kopilot. Bližší informace k historii závodu jsme uvedli v tomto článku.

Právě přelet Pyrenejí bude jistě náročným okamžikem. Jak ale dále vysvětluje Hora, tradičně se posádky balonů budou muset vypořádat s komplikacemi, které letci v historických počátcích závodu, tedy např. v roce 1906, řešit nemuseli:

„Všichni nám vycházejí vstříc. Díky německému řízení letového provozu máme úplně čisté nebe. Stejně tak nám vyšli vstříc ve Francii. Na trase jsou ale některé prostory, takzvané Alfa prostory, které jsou určeny výhradně komerčním IFR letům, tedy letům podle přístrojů. To je případ třeba Madridu a jeho okolí. Balony se mu musejí vyhnout.“

Posádky startují v předem vylosovaném pořadí. V tuto chvíli jsou již balony nafouknuté, každý pojme podle pravidel závodu 1 000 m3 vodíku. Start prvního je naplánován zhruba na 20h. Celý závod je možné sledovat online díky trackovacímu zařízení v koši na této interaktivní mapě.