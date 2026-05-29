Co by kamenem dohodil, je odtud vodní nádrž Slapy. Bývalý důl na zlato se nyní proměnil na podzemní laboratoř Josef. Provozuje ji ČVUT, ale zlato už tu netěží, i když by se nějaké našlo. Nyní zde univerzita realizuje řadu výzkumných projektů. Podívejte se, jak to v této unikátní laboratoři vypadá.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Podzemní laboratoř provozuje Centrum experimentální geotechniky ČVUT v prostorách, které byly vybudovány mezi roky 1980 až 1991. Vznikly během báňského průzkumu v oblasti zlatonosném revíru Psí hory, kde již v minulosti probíhala těžba zlata.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
První zmínky o získávání zlata v této oblasti pochází již z 1. století před před naším letopočtem. To se zde však zlato netěžilo, ale rýžovalo.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Asi největší rozsah těžby v tomto 25 kilometrů čtverečných rozlehlém jílovském revíru nastal během středověku kolem poloviny čtrnáctého století, kdy se tu pracovalo v asi půl tisícovce dolů. Jejich hloubka se pohybovala do 200 metrů.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Různé podmínky pak způsobily, že se větší rozsah těžby vrátil až ve 20. století. Během deseti let od roku 1958 se zde podařilo získat přes 1,1 tuny zlata.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Muselo však kvůli tomu být vytěženo 420 tisíc tun rudy, a tak se práce kvůli chabé rentabilitě zastavily.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Pro současnou podzemní laboratoř Josef bylo důležité zahájení nového průzkumu v roce 1981. Právě tehdy se celá štola Josef dostala do současného rozsahu.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Během následujících deseti let odsud bylo z této průzkumné štoly vyvezeno asi 19,5 tisíce tun horniny, která byla odvezena na zpracování do Příbrami.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Ruda však obsahovala jen 1,6 gramu zlata na vytěženou hmotu, což byla zhruba polovina stavu před třiceti lety. V roce 1991 tak průzkum skončil a v zemi tak stále zůstává část nevytěženého zlata, které se ale nevyplatí současným způsobem získat.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Zlato je součástí křemenných žil, které se těží spolu s ostatní horninou. Vše se musí rozdrtit či rozmělnit a posléze prolít kyanidem. V minulosti se používal k získání zlata amalgamační způsob těžby, kdy rtuť na sebe vázala zlato.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Nyní je celý komplex s asi 8 kilometry štol spojený páteřním překopem délky 1 835 m, který spojuje ložisko Čelina s ložisky v oblasti Mokrska. V roce 2007 zde Centrum experimentální geotechniky ČVUT zprovoznilo prvních 620 m podzemních chodeb.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Štola je přístupná i veřejnosti v rámci exkurzí, které se zde pravidelně pořádají.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Fakulty stavební ČVUT využívá Podzemní laboratoř Josef především k výuce, ale vzhledem k finanční náročnosti provozu díla spolupracuje s různými firmami a dalšími školami a organizacemi.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Štola může sloužit i k řadě dalších testů. Provozovatelé uvádí, že zde mohou probíhat různé projekty zahrnující například akustiku, geodézii podzemních staveb, hydrogeologii, skladování energií třeba v podobě vodíku, ukládání CO2 a také možnosti automatizace a robotiky.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
S akustikou souvisí i jedna z unikátních prostor v dole. Je to kaverna o půdorysu 7 × 15 m a výšce 40 m, která má unikátní akustické vlastnosti. Je tak vhodná například pro pořádání menších hudebních představení.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
V rámci jednoho z projektů spolupracuje univerzita na testech vlastnosti granulovaného (peletizovaného) bentonitu, což je jílovitá hornina. Ten by mohl sloužit jako alternativní materiál pro výplň ukládacího vrtu, či výplně chodeb v některém z budoucích hlubinných úložišť.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Testuje se vlastnost materiálu bez přítomnosti samotného vyhořelého paliva.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
V samotném dole je vlhkost dosahující téměř sta procent. Ta je náročná pro provoz techniky, byť zde již důlní vláčky nepotkáte.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
I když jsou zde stále koleje, do vzdálenějších míst se lze dostat běžným vozidlem.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Test odolnosti masivního ostění z vysokopevnostního betonu, které se plánuje pro jedno hlubinné úložiště v Belgii. Zkoumá se vliv tepla na deformace a napětí.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Technologie pro test vlivu tepla rozváděného systémem, který je podobný běžnému podlahového vytápění, na chování ostění.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Další z experimentů odolnosti materiálu v dole Josef, kdy se místo tvárnic z bentonitu zkoumají vlastnosti tohoto materiálu v peletizovaném provedení.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Štolu Josef využívají i pro testy robotickým systémů nebo dálkově řízených nakladačů
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Schodiště mezi patry štoly Josef jsou až moderní vymožeností. Horníci zpravidla využívali žebříky.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz