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4. června 2026
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4. června 2026
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Myslíte si, že vás nezaskočí hustota, krevní skupiny ani Mléčná dráha? Vyzkoušejte si 20 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie i techniky a zjistěte, jestli máte vědecký přehled pevnější než...
Hlavní centrála společnosti Google se nachází v poměrně malém městečku Mountain View, jako řada dalších velkých amerických technologických firem, ale třeba i část vývoje NASA. Právě tady buší srdce...
Ruská Apšeronská úzkokolejka vznikla kdysi kvůli dopravě těženého dřeva, ale důležitou se stala i pro dopravu osobní. Dnes už tato železnice zdaleka není tak rozsáhlá jako dřív, nepěkné redukce z ní...
Jeden z největších leteckých dnu v Evropě La Ferté-Alais se koná každoročně v květnu na jih od Paříže na letišti Cerny-La Ferte-Alais, které letos slaví 80 let od svého založení. Francouzi to berou...
V době streamovacích služeb je to skoro nepředstavitelné, ale před pětadvaceti a více lety byl jediný způsob, jak si doma pustit nový film, si jej koupit nebo půjčit na VHS kazetě nebo DVD. Za...
Na trh pomalu přicházejí další procesory nových generací a my se po Ultra X7 od Intelu tentokrát podíváme na Ryzen AI 7 od AMD. Ten byl tentokrát srdcem herního notebooku Lenovo Legion 7, což...
Co by kamenem dohodil, je odtud vodní nádrž Slapy. Bývalý důl na zlato se nyní proměnil na podzemní laboratoř Josef. Provozuje ji ČVUT, ale zlato už tu netěží, i když by se nějaké našlo. Nyní zde...
Obyvatele Nové Anglie na severovýchodě USA a sousední kanadské provincie New Brunswick v sobotu 30. května vyděsil denní bolid. Těleso široké 1 až 1,6 metru se ve výšce asi 60 kilometrů při průletu...
Microsoft prakticky nemluví o ničem jiném než o umělé inteligenci. Aspoň to tak vypadalo během jeho hlavní konference určené nejen pro vývojáře s názvem Build 2026. AI se propsalo i do nového...
Kdyby se vás někdo zeptal na přednosti rýže, asi byste jich dokázali vyjmenovat hromadu. Obsahuje spoustu vitamínů a minerálů, zato málo tuku. Je snadno stravitelná a levná. Dobře se skladuje. Že má...
Přesně před 64 lety se vinou drobné technické poruchy nepodařil start jednomu z prvních proudových dopravních letounů. Boeing 707 francouzských aerolinek Air France se už během startu zřítil zpátky...
Jak digitální transformace, takzvaný combat cloud a nástup umělé inteligence proměňují práci bojových pilotů v kokpitu? Jsme svědky postupné cesty od ovládání letounu k řízení mise a správě dat. Jak...
Názvy některých vesmírných úkazů pozorovaných ze Země nedávají příliš logický smysl. Platí to i pro úplněk, který nastal poslední květnový den. Ačkoliv byl označován jako modrý mikroúplněk, nebyl ani...
Námořnictvo Spojených států chystá kuriózní test. Chce zkusit napájet svou základnu v Norfolku z jaderných reaktorů letadlové lodě Ford. Plovoucí atomová elektrárna má své výhody. Americké ozbrojené...
I přes částečné potíže s vývojem strojů, které mají na Měsíc dopravit lidskou posádku, NASA na konci května představila velké plány na vybudování tamní základny. Spolu s tím oznámila i další...
Svět počítačů s operačním systémem Windows se rozrůstá o dalšího výrobce čipů. Na veletrhu Computex 2026 ukázala společnost Nvidia nový čip RTX Spark, který má přinést dostatek výkonu v kombinaci s...
Byla symbolem krásy, touhy i hollywoodské slávy. Za ikonickým úsměvem Marilyn Monroe se ale skrývala osamělost, psychické problémy a život plný nejistoty. V seriálu Před 100 lety představujeme příběh...