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Těžilo se tu zlato a ještě zbylo. Teď tu testují i ukládání jaderného odpadu

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Co by kamenem dohodil, je odtud vodní nádrž Slapy. Bývalý důl na zlato se nyní proměnil na podzemní laboratoř Josef. Provozuje ji ČVUT, ale zlato už tu netěží, i když by se nějaké našlo. Nyní zde univerzita realizuje řadu výzkumných projektů. Podívejte se, jak to v této unikátní laboratoři vypadá.
Co by kamenem dohodil, je odtud vodní nádrž Slapy. Bývalý důl na zlato se nyní... Podzemní laboratoř provozuje Centrum experimentální geotechniky ČVUT v... První zmínky o získávání zlata v této oblasti pochází již z 1. století před... Asi největší rozsah těžby v tomto 25 kilometrů čtverečných rozlehlém jílovském... Různé podmínky pak způsobily, že se větší rozsah těžby vrátil až ve 20.... Muselo však kvůli tomu být vytěženo 420 tisíc tun rudy, a tak se práce kvůli... Pro současnou podzemní laboratoř Josef bylo důležité zahájení nového průzkumu v... Během následujících deseti let odsud bylo z této průzkumné štoly vyvezeno asi... Ruda však obsahovala jen 1,6 gramu zlata na vytěženou hmotu, což byla zhruba... Zlato je součástí křemenných žil, které se těží spolu s ostatní horninou. Vše... Nyní je celý komplex s asi 8 kilometry štol spojený páteřním překopem délky 1... Štola je přístupná i veřejnosti v rámci exkurzí, které se zde pravidelně...

4. června 2026

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