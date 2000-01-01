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Když v roce 1948 putoval do Izraele, málokdo mohl tušit, že se letoun Supermarine Spitfire Mk. IXE výrobního čísla SL633 znovu vrátí na české nebe. Po 78 letech se tak stalo. Tento unikátní letoun je nejnovějším přírůstkem Leteckého muzea Točná.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V pondělí 19. října 2026 proběhlo slavnostní představení Spitfiru SL633 veřejnosti. Spitfire SL633 je unikátní v tom, že to jeden ze sedmi desítek strojů, se kterými se v srpnu 1945 vrátili českoslovenští letci z Británie zpátky do osvobozené vlasti.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Tento konkrétní stroj měl přidělen Karel Pošta (na snímku ve Francii v roce 1940), který byl považován za jednoho z nejlepších československých pilotů spitfirů.
Autor: archiv Jana Hammera
V poválečných letech byl Spitfire SL633 ozdobou mnoha leteckých dní a veřejných vystoupení. Za kniplem nejčastěji sedal Karel Pošta, ale do kabiny usedal i poslední velitel československého stíhacího wingu Jaroslav Hlaďo. Právě on vedl formaci československých letců při návratu do Prahy. Uprostřed je vdova po Jaroslavu Hlaďovi Božena Hlaďová.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
SL633 byl vyroben v roce 1945 mimo hlavní továrnu na výrobu spitfirů. Zkompletování, dokončení a zálet měla na starost No. 5 Factory v Cosfordu. Stroj obdržel motor Merlin 66 výrobního čísla 195485. V současnosti má jiný motor a to Merlin 266, což je licenční verze Merlinu 66 vyráběná v USA.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
2. srpna 1945 přelétl do Manstonu, kde se soustředily československé letecké jednotky ve Velké Británii k přeletu do osvobozené vlasti. Byl dán do stavu 312. peruti. V Manstonu dostal československé znaky a trupové označení DU-K, pro jeho přelet byl určen F/Lt. Karel Pošta DFC. Ten s ním společně s hlavní skupinou československých letců přistál na Ruzyni 13. srpna 1945.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V poválečném československém letectvu byla 312. peruť přeměněna na 2. leteckou divizi. Spitfire SL633 sloužil u 1. letky Leteckého pluku 4. Dostal také označení, a to JT-10, které má i nyní.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Původní československý spitfire JT-10 vypadal vizuálně trochu odlišně, měl zkrácené rozpětí křídel a špičatější tvar směrovky. V Točné plánují, že se v této podobě představí příští rok. Podle pilota spitfiru Radima Vojty se následně bude veřejně létat s krátkým i dlouhým rozpětím křídel.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Po tříleté službě v Československu však začala jeho pouť napříč světem. SL633 byl jeden z 61 spitfirů, které československá vláda prodala Izraeli v roce 1948.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Do Izraele byl odeslán 12. prosince 1948, do Haify dorazil koncem roku. Po znovusestavení byl zkonvertován na průzkumnou stíhací verzi. Kvůli tomu došlo k záletu až na podzim 1950, na začátku roku 1951 byl přidělen k 101. Tajeset a dostal trupové označení 2042.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V roce 1955 byl prodán do Barmy, kde sloužil u 1. peruti. O jeho působení v tamním letectvu nejsou známy bližší podrobnosti. Později byl vystaven před královským palácem v Mandalaji.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na přelomu milénia byl převezen do USA. Jeho americký majitel se rozhodl ho uvést do letuschopného stavu, proto byl odeslán do britského Duxfordu. To se podařilo v roce 2010, kdy proběhl jeho zálet.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Následně létal v USA, jedinou výjimkou bylo jeho vystoupení k 75. výročí bitvy o Británii, kde se předvedl na britských ostrovech.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V červenci 2023 havaroval při přistání. Poškozený stroj byl prodán do Austrálie, kde byl opraven. Na začátku letošního roku se ho majitel rozhodl prodat.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Kruh se definitivně uzavřel 7. října, kdy spitfire přistál na domovském letišti Točná.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Při pondělním představení spitfiru za jeho řízením usedl pilot Radim Vojta (vpravo).
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Při představení spitfiru nechyběl ani jeho točenský souputník a to Hawker Hurricane. I ten má domov na Točné. Je zbarven do podoby stroje na němž létali českoslovenští letci v řadách 310. československé stíhací perutě RAF v rámci bitvy o Británii.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Točenský Hurricane je původní stroj výrobního čísla P3351. Je to stroj, se kterým sice českoslovenští letci nelétali, přesto má velmi pestrou a zajímavou historii. Zapojil se totiž do bitvy o Francii i do bitvy o Británii, zalétali si na něm i američtí dobrovolníci, kteří vstoupili v roce 1940 do RAF.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Po vyřazení z operační služby sloužil u výcvikových a technických jednotek. Byl přestavěn na verzi Mk. II. V roce 1942 byl odeslán do SSSR, kde se zapojil do bojů s německou Luftwaffe. V zimě 1943 nouzově přistál a po vymontování důležitých částí byl ponechán svému osudu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Přesto se jeho osud v daleké tundře nenaplnil a letoun se po více než 50 letech vrátil znovu na oblohu. V roce 2022 se začala připravovat přestavba Hurricanu P3351 na dvoumístnou verzi. Naštěstí ho získalo letecké muzeum v Točné.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Slavnostní představení letounu Supermarine Spitfire Mk. IXE výrobního čísla SL633 na letišti Točná. (19. října 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Zatímco za řízením spitfiru seděl Radim Vojta, hurricane pilotoval Jiří Horák. Zde je na snímku z 28. dubna 2025, kdy byl veřejnosti představen právě hurricane.
Autor: Michal Sváček, MAFRA