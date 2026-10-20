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Tato mašina ani v Tuzexu nebyla. Nekonečný proud muziky i před 50 lety
I před padesáti lety existovaly přehrávače, které vám doma mohly hrát nekonečný proud hudby. V Československu jste je však mohli vidět maximálně na stránkách zahraničního katalogu. My jsme extrémně...
Apple má zbrusu nové zařízení. Chce s ním vládnout našim domácnostem
Společnost Apple vydala nové zařízení, kterému chybí jen nožičky či kolečka, aby nás mohlo kamkoli následovat. Apple HomeView má totiž ambice stát se asistentem, který bude řešit nejen řízení naší...
Unikátní záběry. Takto se stavěl vysílač Liblice B, který půjde k zemi
Nejvyšší stavba České republiky, kdysi nejvýkonnější rozhlasový vysílač ve střední Evropě. Podívejte se na krátký sestřih z dobového dokumentu ze stavby tohoto obřího technologického díla. Jeho...
Pohlavně přenosné průjmové onemocnění nabývá na síle, antibiotika selhávají
Nákaza bakterií Shigella se rychle šíří jako pohlavně přenosná choroba. Britští vědci varují, že některé varianty shigely vzdorují antibiotikům a onemocnění se stává neléčitelným.
C-390 poprvé v českých barvách. Co vše bylo k vidění během Dnů NATO 2026
Ohlédněme se za největší bezpečnostní show v Evropě. Dny NATO přivítaly o třetím zářijovém víkendu na 150 tisíc lidí. Partnerskou zemí letošního ročníku bylo Německo, jehož vojenské letectvo slaví 70...
Začala unikátní mise, která má odebrat vzorky z cizího měsíce
V pondělí se odehrál první krok mise, která má v roce 2031 přivézt na Zemi vzorky z Phobosu. To je malý měsíc planety Mars, který je mimo jiné zajímavý svým původem, na kterém se vědci neshodnou. Na...
Proč šel vysílač k zemi. Otázky a odpovědi kolem liblické hysterie
Davy lidí, parte, svíčky, šmelení se zbytky. Kolem odstřelu stožárů bývalého vysílače Liblice B se strhla nebývalá hysterie. Je pro ni reálný důvod? Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky.
Po 78 letech znovu doma. Spitfire SL633 zase brázdí české nebe
Když v roce 1948 putoval do Izraele, málokdo mohl tušit, že se letoun Supermarine Spitfire Mk. IXE výrobního čísla SL633 znovu vrátí na české nebe. Po 78 letech se tak stalo. Tento unikátní letoun je...
Těsnění zpuchřelo, dokumenty chybí. NASA chce vzkřísit legendární třímachový letoun
Americký Národní úřad pro letectví a vesmír začal v tichosti zkoumat možnosti oživení jednoho z nejrychlejších pilotovaných strojů všech dob. Konkrétní letoun byl čtvrt století vystavený coby muzejní...
Osm hodin denně, pět dní v týdnu. Ford přepsal před 100 lety dějiny lidské práce
Osm hodin denně, pět dní v týdnu. Pracovní režim, který dnes působí samozřejmě, zaváděla před sto lety americká automobilka Ford. Následně se k jejím továrním dělníkům připojili také úředníci a volná...
Vyhladovělý kraj, vypálená města. Hollar zachytil cestu do Prahy za třicetileté války
Cestu Evropou během třicetileté války zaznamenal deníkovou formou a doprovodil kresbami. Diplomatickou misi anglického lorda Arundela zavál čas, ale záznamy geniálního kreslíře a rytce Václava...
Více než 200 let ho nikdo nerozluštil. Teď tajemství Napoleonova dopisu odhalila AI
Když Napoleon nařídil sepsat válečný dopis v šifře, vznikla tím hádanka, která byla nevyřešená více než 200 let. Nyní ji ale rozluštila umělá inteligence (AI), a to během několika hodin. K...
Na šílené klávesnici od Googlu vám tlačítka utíkají pod prsty
Google představil další z řady klávesnic, u nichž vítězí kreativita nad praktičností a ergonomií. Tentokrát se japonští tvůrci nechali inspirovat jezdícími schody či dopravním pásem.
Svědek hororového putování. Český rytec zanechal poselství krvavé třicetileté války
Konflikt, který se přehnal Evropou v první polovině 17. století, za třicet let vyhubil nejen mečem, ale hlavně hladem a nemocemi statisíce lidí. V ohni třicetileté války projíždí Evropou poselstvo,...
První požár dopravního letadla za letu: tragédie Blériotu 155
Let z Paříže do Londýna skončil před 100 lety tragédií. Dopravnímu letounu Blériot 155 začal nad anglickým Kentem hořet motor a následný pád nepřežil nikdo ze sedmi lidí na palubě. Nehoda vstoupila...
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Slavnému želvákovi Jonathanovi je 194 let. Mitochondrie má ale jako mladík
Nejznámější obyvatel ostrova Svatá Helena v jižním Atlantiku byl bezpochyby Napoleon Bonaparte. Sesazený francouzský císař strávil na odlehlém kousku pevniny posledních šest let svého života. V...
Přichází éra řízení AI agentů. V USA za jejich ignorování berou prémie. Proč?
Nasadit umělou inteligenci do firemních procesů už dávno neznamená jen koupit zaměstnancům předplatné ChatGPT. Skutečný zlom v produktivitě nastává s autonomními AI agenty, kteří samostatně plní...