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Po 11. září se New York bál dalšího letadla. Spadlo na něj za pouhé dva měsíce

Matouš Waller
  5:00
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Pohled na rumiště s troskami letounu i několika zbořených domů během rozsáhlé...

Pohled na rumiště s troskami letounu i několika zbořených domů během rozsáhlé pátrací akce. | foto: Shaul Schwarz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Letecký snímek místa dopadu trupu. Trosky zcela zničily čtyři domy a poškodily...
Část odlomeného motoru číslo 2, během nakládání k odvozu z místa nehody.
Airbus A300B4-600R imatrikulace N14053 společnosti American Airlines zachycený...
Airbus A300B4-600R imatrikulace N14053 společnosti American Airlines zachycený...
26 fotografií
Jen dva měsíce po teroristických útocích na newyorská dvojčata otřásla městem i celými Spojenými státy další drastická událost. Do obytné čtvrti na okraji metropole přesně před čtvrt stoletím spadl letoun American Airlines na letu 587. S úmyslnou srážkou ale neměla nehoda nic společného, smrt 265 lidí – pasažérů, členů posádky i obětí na zemi – tentokrát zapříčinila chyba pilota.

Amerika, a s ní takřka celý svět, se koncem roku 2001 stále ještě sbírala z otřesu způsobeného nejhorším teroristickým útokem v historii. Z tragédie 11. září se oklepávala i letecká společnost American Airlines, které patřily dvě z pětice unesených letadel, jež dohromady stály za smrtí stovek lidí.

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Ve stále ještě zjitřené náladě se 12. listopadu 2001 chystal k odletu z newyorského letiště J. F. Kennedyho letoun Airbus A300B4-600R, patřící právě American Airlines. Na pravidelném dopoledním letu číslo 587 měl zamířit na letiště Las Américas obsluhující Santo Domingo, hlavní město Dominikánské republiky.

Data o havárii

Datum: 12. listopadu 2001
Mimořádná událost: rozlomení za letu a ztráta kontroly
Letoun: Airbus A300B4-600R
Registrace: N14053
Operátor: American Airlines
Číslo letu: AA-587
Počet lidí na palubě / raněných / mrtvých: 260 / 0 / 260
Raněných / mrtvých na zemi: 0 / 5

Na palubě třináct let starého letounu cestovalo 251 pasažérů, o jejichž pohodlí se po celou cestu do karibského letoviska mělo starat devět členů posádky. Vzdálenost přibližně dva a půl tisíce kilometrů měl stroj dle plánu překonat za necelé čtyři hodiny.

Airbus A300B4-600R imatrikulace N14053 společnosti American Airlines zachycený na letišti v Mexico City. | foto: Konstantin von Wedelstaedt, GFDL 1.2

Plně obsazené letadlo s charakteristickou stříbrnou livrejí se od ranveje newyorského letiště odlepilo čtrnáct minut po deváté ráno místního času a velkým obloukem zamířilo k jihu. Let, který měl být jen rutinní záležitostí, doprovázelo příznivé chladné počasí, vysoká a potrhaná oblačnost, spojená s dobrou dohledností a jen mírný vítr.

Série silných turbulencí

Letounem přesto jen pár desítek sekund po startu, ve výšce přes pět set metrů nad mořem, začaly otřásat silné turbulence. Ty vyvolal vzdušný vír způsobený silným Boeingem 747 aerolinek Japan Airlines, jenž odstartoval necelé dvě minuty před airbusem.

Víry turbulencí v úplavu jsou za letounem vidět například při nízké oblačnosti. | foto: Wikipedia/CC BY-SA 2.0

Šlo o takzvané turbulence v úplavu, tedy silné vzdušné víry, způsobené prolétajícím letadlem. Jejich síla se přímo odvíjí od velikosti letounu a ty po startujícím obřím Jumbo jetu jsou tedy obzvlášť zrádné. Piloti nicméně o riziku turbulencí věděli, neboť dispečer je na možný jev předem upozornil.

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Turbulence však stroji takové velikosti neměly nijak uškodit a první vlnu vzdušných vírů tak přečkal bez úhony. Do druhé vlny vletěl 85 sekund po startu z letiště. Druhý pilot, který měl ovládání během vzletu na starosti, tedy několikrát za sebou prudce přesunul směrové kormidlo z kraje na kraj. Pokusil se tak zvrátit náhlé nepřirozené vybočení.

Poslední snímek už padajícího letounu pořízený bezpečnostní kamerou na mýtné budce nedalekého mostu. Táhla se za ním jasně viditelná linka. | foto: NTSB

V kývání ze strany na stranu však neustal. Problémy se naopak zhoršily a extrémní boční síly vzápětí vylomily jak samotné směrové kormidlo, tak celou svislou ocasní plochu. Airbus letící ve výšce 700 metrů nad mořem rychlostí okolo 470 kilometrů za hodinu začal padat.

Dopadl na rodinné domy

Letoun vzápětí přešel do střemhlavé vývrtky, které už piloti neměli jak zabránit. Enormní odstředivé síly, jež v té chvíli na stroj působily, během několika sekund odtrhly oba motory. Oba dopadly do obytné čtvrti Belle Harbor v newyorském Queensu na jižním okraji New Yorku.

Místo nehody a zhruba devět kilometrů vzdálené letiště J. F. Kennedyho, z nějž letoun jen necelé dvě minuty předtím odstartoval.

Místo nehody a zhruba devět kilometrů vzdálené letiště J. F. Kennedyho, z nějž letoun jen necelé dvě minuty předtím odstartoval.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Jeden z nich pobořil rodinný dům, druhý jen těsně minul nedalekou čerpací stanici. V 9:16 na několik domů o dva bloky dále dopadl i zbytek trupu. Dílo zkázy dokonalo jednatřicet tun leteckého paliva v nádržích, které v okamžiku nárazu explodovalo. Od vletu do turbulencí uplynulo pouhých osmnáct sekund.

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Na místo se okamžitě začaly sjíždět záchranné složky, ve 44 autech tam zamířilo na dvě stě hasičů. Z pokroucených plechů a pobořených staveb však už nikoho živého vyprostit nemohli. Během nehody zahynulo všech 260 lidí na palubě a dalších pět lidí přišlo o život v troskách dvanácti poškozených nebo zcela zničených budov.

Newyorští hasiči v ochranných oblecích probírají trosky airbusu mezi sutí z ohořelých a zničených domů. | foto: JIM BOURG / POOL / AFP / Profimedia

Tragédie je po letu American Airlines 191 z konce 70. let dodnes druhou nejhorší leteckou nehodou na území Spojených států amerických. Co do počtu obětí také patří k nejtragičtějším nehodám v historii.

Podezření na terorismus

Vzhledem k povaze události a blízkosti Manhattanu mělo vyšetřování tragédie absolutní prioritu. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) dle dobových zpráv serveru iDNES.cz už krátce po nehodě oznámil podezření na výbuch bomby na palubě.

Nehoda zajímala i vyšetřovatele FBI. Za nimi je jeden z odlomených motorů naložený na korbě náklaďáku a připravený k odvozu. | foto: MATT CAMPBELL / AFP / AFP / Profimedia

Opatření na sebe nenechala dlouho čekat – významné budovy ve městě se vylidnily, všechna letiště přerušila provoz, a jezdit dokonce přestala i městská podzemní dráha.

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Ještě ten den se nicméně expertům z Národního úřadu pro bezpečnost dopravy (National Transportation Safety Board – NTSB) podařilo vyloučit možnost teroristického útoku. Okolnosti, průběh nehody, ani povaha úlomků cizímu zavinění zkrátka neodpovídaly.

Úlomek ocasní části ležící mezi troskami. Jasně patrné jsou body, v nichž byl uchycený vertikální stabilizátor, i jeho zbytky. | foto: Shaul Schwarz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Údaje z černých skříněk a rovněž stav trosek, roztroušených po velké ploše – zejména obě odlomené ocasní části, které vyšetřovatelé museli vylovit z vod Jamajské zátoky – napověděly, že šlo o mechanickou příčinu.

Pilot letadlo nevědomky zničil

Experti proto nalezené trosky podrobili detailnímu zkoumání. Zaměřili se přirozeně na úlomky ze zadní části, zejména směrového kormidla, které odpadlo jako první – našlo se také více než kilometr od ostatních trosek.

Vyzvedávání odlomené ocasní části armádou Spojených států. | foto: Michael Hvozda, U. S. Coast Guard

Kompozitní materiál – tedy směs uhlíkových vláken a epoxidového polymeru – z nějž byly obě součásti vyrobené, v návaznosti prošel náročnými testy. Uchycení kormidla i stabilizátoru podle výsledků začala povolovat až při téměř dvojnásobném překročení stanovených konstrukčních limitů. Zbývalo tedy vysvětlit, jak k tomu mohlo dojít.

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Závěry vyšetřovací komise založené na expertize černých skříněk a sérii náročných zkoušek byly nekompromisní: pád letounu způsobil druhý pilot nevhodnými zásahy do řízení a překročením konstrukčních limitů kormidla, které nevydrželo. Hořkou tečkou za pádem bylo konstatování, že stroj by se bez problémů vyrovnal sám, pokud by pilot do řízení nijak nezasahoval.

Místní vyklízejí ohořelou garáž, poškozenou jedním z odlomených motorů, několik bloků od místa dopadu hlavní části trosek. | foto: CHRIS GARDNER / AP POOL / AFP / Profimedia

Svou reakci totiž podle NTSB přehnal a musel tak vyrovnávat svůj vlastní zásah – další zásahy způsobovaly další výchylky a letoun dál rozkývaly. Pilot tím nevědomky zvyšoval tlak na konstrukci směrového kormidla až přes únosnou mez, což vyústilo v jeho odlomení a pád celého stroje.

Letoun Airbus A300B4-605R

Výrobce: Airbus
Sériová výroba: 1987–2007
Počet vyrobených kusů: 167 (z 561 kusů A300 a 313 kusů verze 600)
První zkušební let: 9. prosince 1987
První let s cestujícími: duben/květen 1988 (American Airlines)

Airbus A300B4-600R imatrikulace N14053 společnosti American Airlines zachycený během startu z letiště v Miami 12. ledna 2001 – přesně deset měsíců před nehodou. | foto: Jon Proctor, GFDL 1.2

Typ A300 byl v mnoha ohledech průkopnický – je prvním modelem vyráběným společností Airbus a zároveň prvním širokotrupým evropským letounem. Prototypy se do vzduchu poprvé dostaly v říjnu 1972. Projekt moderního stroje vznikl díky německo-francouzské spolupráci na sklonku šedesátých let minulého století a vedl i ke vzniku samotného výrobce.

Postupně vznikla celá řada nejrůznějších modifikací, označovaných kombinací písmena B a čísla, jejichž cílem bylo zvýšení doletu – zahrnovaly přidání dalších nádrží, zvýšení výkonu motorů či maximální vzletové hmotnosti. Nejnovější verze B4, představená v polovině 70. let, tak přinesla dolet prodloužený o více než dva tisíce kilometrů oproti staršímu modelu.

Její vrcholná modifikace nesla přídomek -600: přinesla znovu prodloužený dolet, mírně upravená křídla a delší trup, díky čemuž pojala více cestujících. Největší novinkou ovšem byla instalace takzvaného skleněného kokpitu, v němž tradiční analogové ukazatele nahradily moderní displeje. Zjednodušení ovládání umožnilo eliminovat pozici palubního inženýra a snížení nákladů.

Detail ocasní části obdobného letounu Airbusu A300-600 kuwaitských aerolinek. | foto: Aeroprints.com, CC BY-SA 3.0

Další modernizace s označením „R“ jako range (dolet) přišla do výroby v roce 1987. Letadla získala další nádrž, čímž opět vzrostl dolet. Tuto verzi si jako první objednala právě společnost American Airlines.

V provozu dosud zůstává část strojů A300, zejména jejich nákladní verze, které vznikly buď přímo na objednávku, nebo přestavbou z vyřazených dopravních verzí. V západní Evropě jsou dvě celá letadla vystavená – v leteckém muzeu v obci Blagnac nedaleko továrny Airbus a na letišti v Bonnu stojí letoun imatrikulace F-BUAD, který v minulosti používala Evropská kosmická agentura k výcviku astronautů pro stav beztíže.

Za pochybením druhého pilota a přehnanou reakcí stál nevhodný výcvik. American Airlines učily při turbulencích sáhnout právě po kormidlu, z čehož si však kopilot letu 587 odnesl špatný návyk. Jak už to bývá, k leteckým nehodám přispívají i další faktory – v tomhle případě nezvyklá citlivost pedálů kormidla, kvůli čemuž byl letoun podle NTSB choulostivější.

Letecký snímek místa dopadu trupu. Trosky zcela zničily čtyři domy a poškodily osm dalších.
Část odlomeného motoru číslo 2, během nakládání k odvozu z místa nehody.
Airbus A300B4-600R imatrikulace N14053 společnosti American Airlines zachycený na letišti v Mexico City 26. března 2000, tedy zhruba rok a půl před drastickou nehodou.
Airbus A300B4-600R imatrikulace N14053 společnosti American Airlines zachycený během startu z letiště v Miami 12. ledna 2001 – přesně deset měsíců před nehodou.
Detail ocasní části obdobného letounu Airbusu A300-600 kuwaitských aerolinek.
26 fotografií

Záznamy zvuku z pilotní kabiny dokonce nasvědčují, že méně zkušený druhý pilot si nebyl rychlým startem za japonským Jumbo Jetem jistý a ptal se na názor kapitána. „Bude to v pohodě, jakmile se rozjedeme,“ zněla jeho odpověď na hrozící situaci, se kterou si „přeškolený“ kopilot už nedokázal poradit.

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