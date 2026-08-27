Je to sen každého výrobce. O záznamníku Plaud Note Pro se psalo nebo mluvilo snad v každém českém médiu. Virální obsah zajistil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů sobě. Zapomněl jej totiž v jednacím sále vlády a nebylo úplně jasné, co všechno nahrál.
|
V jednacím sále vlády se našlo nahrávací zařízení. Patří mně, přiznal Šťastný
Nahrát toho mohl teoreticky dost, protože na jedno nabití vydrží více než 25 hodin záznamu i v té nejlepší kvalitě. Od miniaturních vestavěných mikrofonů se samozřejmě nečeká věrná reprodukce hlasu, v tomto případě je důležité, aby byly všechny hlasy srozumitelné – a to zpravidla jsou, i vzdálenější mluvčí nevadí, jen je potřeba aby slušně artikuloval.
Hlavním lákadlem záznamníku Plaud Note Pro je aplikace pro chytrý telefon, do které se záznamy stáhnou a která je na přání uživatele protáhne přes firemní servery, kde na nich zapracují AI modely – a zařídí jak přepis do textové formy, tak vytvoření sumarizace dané diskuze nebo přednášky. Textový přepis je navíc doplněn stručným obsahem, takže se v něm lze snadno zorientovat.
Způsobů, jak tento „workflow“ realizovat bez záznamníku třeba jen se smartphonem, je celá řada, nicméně spolehlivá jednoduchost, jakou má při používání Plaud, je velmi příjemná.
Jedno tlačítko na vše
Zařízení je v pohotovostním režimu v podstatě neustále od jeho zprovoznění a podle výrobce tak vydrží až 60 dní – to jsme nezkoušeli, protože tak dlouhou pauzu v používání jsme nikdy neměli.
Stisknete jediné tlačítko na záznamníku – a spustí se nahrávání, na maličkém displeji jste o tomto stavu informováni. Dlouhým stiskem pak záznam opět ukončíte. Pokud během nahrávání tlačítko stisknete krátce, vložíte do záznamu záložku, kterou lze jednak později použít pro přímé vyhledání daného místa, ale především při AI zpracování záznamu se takto označeným místům přiřadí větší důležitost.
Vše ostatní nastavíte nebo vyřešíte v aplikaci Plaud. Tam vzniká knihovna stažených nahrávek, tam k nim generujete převody do textu i sumarizace. Vše je pak přiřazeno k původnímu záznamu, takže můžete v textu jak listovat, tak jej synchronně procházet zároveň s poslechem zvukového zdroje.
Zvukový originál i textové výstupy si můžete vyexportovat pro využití mimo aplikaci, v některých situacích může být zajímavé i vytvoření myšlenkové mapy pro snadné zorientování. Zde připomínáme, že pokud byste chtěli záznam debaty v řekněme „publikační kvalitě“, pak to musíte vyřešit jinak.
Vedle aplikace v telefonu můžete využít i aplikaci pro počítač. Ta neslouží pro práci se záznamníkem, ale pro záznam a přepis online schůzek a callů, přičemž využívá jak mikrofony počítače (pro váš hlas), tak zvuk ze systémového mixeru (pro ostatní účastníky schůzky).