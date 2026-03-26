Válka v Íránu dává zabrat leteckým plánovačům. Co obnáší obletět konflikt

Aleš Vašíček
Naplánovat let dopravního letadla je profese, která i za normálních okolností sdružuje řadu dovedností. Současná bezpečnostní situace v Íránu, ovlivňující kromě lodní i leteckou dopravu, do celé věci navíc přilévá jistou dávku dobrodružství. Co v těchto týdnech obnáší poslat malé dopravní letadlo nad Blízký východ?
Arabský poloostrov z geografického pohledu – růžově jsou vyobrazené restrikce omezující provoz – částečně (prostory v Saudské) případně úplné uzavření vzdušného prostoru (Irák + Írán + Bahrajn + Qatar…) | foto: Screenshot aplikace / Aeropartner

Brzy uplyne měsíc, kdy americko-izraelská válka proti Íránu připravila světu další zkoušku adaptace na nový řád věcí. Když odhlédneme od lodních tras v Hormuzském průlivu a na chvíli se zaměříme na leteckou dopravu, eskalující konflikt v oblasti důležitého tranzitního vzdušného prostoru Iránu přináší pro plánovací týmy mnoho výzev. Hovořili jsme s operačním oddělením plánování letů letecké společnosti Aeropartner, která se zabývá provozováním soukromých tryskáčů – tzv. bizjetů a např. repatriacemi pacientů.

Soukromá letadla pro cca deset cestujících již dnes rozhodně nejsou doménou jen těch nejbohatších. Byla to zejména pandemie, která ukázala přednosti bizjetů v době, kdy byla masová přeprava zastavena. Poptávka po repatriačních letech z Arabského poloostrova byla zejména na začátku března veliká, avšak oproti pandemii se situace obrátila. Letiště, když už byla otevřena pro provoz, dala zpočátku logicky přednost letadlům s vyšší přepravní kapacitou. Plánování letů velkých i menších letounů je však založeno na stejných principech a jeho situace v posledních týdnech rozhodně stojí za rozbor.

Jediná cesta do Dubaje

V čase, kdy vznikal tento rozhovor (20. března), vedla letecká cesta z Evropy do Ománu či světového dopravního uzlu Dubaje už výhradně přes Saúdskou Arábii. Jak nám vysvětlil letecký plánovač Tomáš Zárik, před 28. únorem, kdy Spojené státy s Izraelem zaútočily na Írán, „de facto existovaly tři cesty, jak se dostat na Blízký východ: cesta přes Saúdskou Arábii, cesta přes Irák, a pak byla ještě i cesta přes Írán. Samozřejmě ta přes Írán byla nejméně využívaná. Každá společnost si nějakým způsobem vyhodnocuje bezpečnostní rizika a obecně provozovatelé považují let přes Saúdskou Arábii jako nejbezpečnější variantu.“

Zárik vysvětluje, že z pohledu plánování letu na východ Arabského poloostrova (Omán a UAE) či dál do Asie, je Írán nejen nejkratší cestou, ale z hlediska potřebných povolení ke vstupu do vzdušných prostorů také cesta nejjednodušší.

„Většina dopravců má povolení na přelet Turecka vyřízené na rok a v té chvíli se bavíme už jenom o přeletovém povolení Íránu a hned můžeme přistávat v Emirátech. Kdežto když letíme například přes Saúdskou Arábii nebo přes Irák, tak přelétáváme více zemí.“ U nepravidelných linek menších společností, kdy se v podstatě každý let sestavuje na míru, je každé takové „papírování“ určitý proces.

Írán přichází o přeletové poplatky

Jak doplňuje zakladatel společnosti Aeropartner a pilot Richard Santus, uzavření nejkratší cesty z Evropy do Asie nejen z pohledu vzdálenosti, ale i vzhledem k příznivým větrům, rozhodně není nic, co by samotný Írán vítal:

„Íránci nejsou šťastní, že svůj vzdušný prostor musí uzavřít. Unikají jim obrovské peníze za přeletové poplatky. Když to ale nejde jinak, tak ho prostě uzavřít musí. Před aktuálním konfliktem platilo, a reflektovalo na doporučení bezpečnostních agentur a risk analýzy dopravců, že pod hladinu 320 (Letová hladina FL320 – flight level 320 – odpovídá výšce přibližně 32 000 stop, tedy zhruba 9 750 metrů nad hladinou moře. Letové hladiny se používají zejména ve vyšších výškách, kde se letadla řídí standardním tlakem /1013,25 hPa/, nikoliv skutečnou nadmořskou výškou, pozn. red.) tam letět nemůžete, protože jsou tam skupiny ozbrojenců, které oni nemají pod kontrolou a které teoreticky můžou vystřelit raketu třeba až do výšky 5 km. Aktuálně je Irán uzavřen od země až po FL 999 (viz. obrázek). Výjimkou jsou lety schválené íránským CAA.“

Pojišťovny a interní pravidla

Do hry zároveň vstupují další faktory: pojišťovny, které lety do takto rizikových oblastí prostě nepojistí a vnitřní pravidla leteckých společností, která mohou být dokonce přísnější než obecná nařízení.

„Na to je lepší příklad Ukrajina,“ vysvětluje Richard Santus a pokračuje: „ My jako podnik máme v naší bezpečnostní analýze, že nelétáme blíže než 50 NM (nautical miles), tedy cca 100 km od hranic s Ukrajinou s výjimkou letišť Košice a Rzeszow. Řídící letového provozu neví, že to máme jako podnik stanovené, a řekne nám třeba: ´Tak už můžete rovně, už nelíznete Ukrajinu.´ A znamenalo by to letět 10 NM od hranice. Tak ten náš pilot musí zdvořile odmítnout: ´Děkuji, myslíš to dobře, dispečere, ušetříš nám pět minut letu, ale my prostě nemůžeme. My máme tvrdší bezpečnostní podmínky.´“

11. března 2026

V současné situaci, která se neustále nějak vyvíjí, je ovšem plánován letu na Arabský poloostrov předmětem neustálé analýzy, vysvětluje Tomáš Zárik, a popisuje potřebný postup: „Samozřejmě musíme vyhodnocovat, jestli tam aktuálně vůbec vede nějaká cesta. Dále potřebujeme zkontaktovat cílové letiště – laicky řečeno – dát mu najevo, co zamýšlíme, kolik lidí chceme přivézt, odvézt, jestli budeme potřebovat palivo. Tyto všechny služby je potřeba si předem domluvit, mít je potvrzené. Pak musíme každý takový let konzultovat s pojišťovnami a získat potřebná povolení. V podstatě máme dvě možnosti: buď by se letělo do Emirátů, anebo by se letělo do Ománu. Aktuálně možnost realizace letů do Kataru, do Bahrajnu, nebo do Kuvajtu není moc reálná. Jejich vzdušné prostory jsou uzavřené (situace k 20. březnu). Takže většinou i ty repatriační lety se dělají z Ománu anebo už teď i z Emirátů. Takže bychom potřebovali získat přistávací povolení v jednom nebo v druhém státě. Plus bychom na to potřebovali navázat přeletové povolení Saúdské Arábie, potažmo ještě i Egypta.“

Situace se může změnit i za letu

Tím ovšem práce operačního týmu nekončí. Situace se může změnit i v okamžiku, kdy je již letadlo na cestě.

„Vždycky se musíme bavit o tom, že určité riziko stále existuje a je opravdu důležité vyhodnocovat jej i za letu. Například, když se naše letadlo nachází ve vzdušném prostoru Turecka, dispečer (operačního odd. letecké společnosti, pozn. red.) musí mít neustále povědomí o aktuální situaci. Protože vždycky ještě může přes satelitní telefon dát nějakou informaci kapitánovi, aby například v tom Turecku přistál, anebo se vrátil, pokud na to stačí zásoba paliva“, vysvětluje Zárik.

Zde se už ovšem dotýkáme další součásti operativy, která ve spol. Aeropartner zahrnuje plánování a realizaci letů z navigačního pohledu. Náplň nám popisuje členka operačního týmu Petra Kořínková: „V rámci navigační části dohlížíme na piloty a monitorujeme je po celou dobu jejich letu. To znamená, že když třeba mají problém s letovým plánem, nebo je někde například nějaký slot, kvůli kterému se mohou zaseknou, tak my hledáme cesty, jak jim pomoct. Operační odd. řeší i celkovou komunikaci s letištěm – aby nás tam přijali, aby tam bylo připravené palivo až po objednání cateringu.“

Dramatický nárůst cen paliva

Z pohledu této části přípravy letu je asi nejzásadnější obrovský nárůst cen pohonných hmot. „Ceny paliva kontrolujeme na denní bázi, protože chceme vyhodnocovat, kde brát třeba více, kde méně. V současné době jsou to obrovské skoky – stoprocentní nárůst ceny paliva,“ uzavírá Petra Kořínková. „Teď se potýkáme s nárůstem ceny. Já se ale trochu obávám – a chci věřit, že k tomu nedojde – abychom se v budoucnosti nemuseli potýkat i s nedostatkem paliva na letištích,“ doplňuje Zárik.

25. března 2026

Konflikt s sebou ovšem přináší další zásadní omezení, které jsme pocítili již v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, a tím je rušení signálu GPS (jamming), popřípadě záměrné zasílání chybné pozice (spoofing). To se nyní z černomořské oblasti a prostoru Izraele rozšířilo i na oblast Arabského poloostrova. Problematice rušení GPS signálu jsme věnovali samostatný text zde:

Dopravní letadla hlásí problémy kvůli rušení signálu GPS i nad Českem

Nedílnou a velmi důležitou součástí plánování letu je i ekonomická stránka. Dobrý flight planner se musí orientovat nejen v geopolitické situaci. Musí se vypořádat s tím, kolik paliva bude potřebovat do destinace, když tam jedou poletí manželský pár bez zavazadel a podruhé deset osob s těžkými kufry. Je potřeba vše plánovat s ohledem na možnost bezpečného přistání v případě nouze. A hlavně, plánovač letů musí být také tak trochu meteorolog. Mít tzv. vítr do ocasu může totiž dramaticky snížit letové náklady a urychlit let. Mnohdy je to i práce věštecká, neboť předletová povolení je v některých případech potřeba vyžádat 72 hodin předem.

Když se vrátíme k Íránu, bohužel právě cesta přes tuto oblast je zároveň trasou s příznivým prouděním větrů. Přesunutí hlavních letových tras při jeho obletu nejen zahušťuje jindy volné prostory, ale například u Afghánistánu dělá hlavní dopravní tepny z míst, kterým se jindy většina linek vyhýbala. Jakým způsobem si řízení letového provozu v nově využívaných koridorech s významným nárůstem práce a zodpovědnosti poradí, to zůstává otázkou.

V současné době se letiště v dotčené oblasti začínají přizpůsobovat aktuální situaci. „Ani se mi to nechce říkat, zní to hrozně, ale jako kdyby se ti lidé naučili se současným stavem nějak pracovat. Nějaké cestičky se už vyšlapaly a ty zatím fungují,“ uzavírá Tomáš Zárik.

