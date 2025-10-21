Současné nejmodernější planetárium na světě je v podstatě kompletně vyprodané od rána do večera na týdny dopředu a tak jsme se s naší návštěvou museli vmáčknout do dne, kdy probíhá servis a údržba. A díky tomu jsme mohli prozkoumat i prostory, které návštěvníkům zůstávají utajeny.
Zvenku na původní historické citlivě rekonstruované budově nepoznáte, že se uvnitř skrývá unikátní supermoderní zobrazovací systém. Ten je v planetáriu použit poprvé na světě.
Kopule má průměr 22 metrů a je tvořena 1200 LED panely, přičemž dohromady obraz tvoří více než 45 600 000 RGB světelných diod.
Každá dioda tvoří jeden obrazový bod a oproti konkurenčním technologiím má jednu klíčovou výhodu – i jeden bod lze rozsvítit plným výkonem, zatímco okolní mohou být zcela vypnuté a tedy nevyzařovat žádné světlo. Umí tak kreslit fantasticky kontrastní obraz.
Což se v případě planetária a projekce miliard hvězd využije naplno.
Na první pohled panely s nekonečnými řadami LED trochu klamou – ve skutečnosti totiž nejsou klasickými deskami plošných spojů.…
...ale jsou děrované jako „cedník“. Díky tomu za nimi mohou být umístěné reprosoustavy pro ozvučení prostoru a zároveň se od nich neodráží zvuk - a funguje tak utlumení akustickými panely umístěnými na původních stěnách a površích kopule.
Na zadní straně panelů jsou konektory pro přívod obrazového signálu a napájení.
Na krajích panelu jsou řady silných magnetů, které panel drží na instalační mříži.
Díky tomu lze panel snadno vyjmout a opět vložit, například v případě jeho poškození.
Povrchově montované diody bez vnější ochrany totiž lze neopatrností poškodit - například urazit přezkou batohu. Defektní panel lze rychle vyměnit a posléze opravit.
Ačkoli panely navazují těsně na sebe, i drobné mezírky mezi nimi by byly v obraze patrné - jak si můžete všimnout v levé části tohoto snímku, pro jehož vytvoření obsluha v systému aktivuje funkci, která tento problém řeší.
Po jejím zapnutí je obraz pohledově zcela homogenní. Systém funguje zhruba tak, že sousední diody na hranici panelů se vysokou rychlostí střídají o stejná obrazová data ... a pro oko tak splynou.
Veškeré řízení má na starost režie v zadní části sálu a potřebuje k tomu dva monitory, klávesnici, myš a počítač s uživatelským rozhraním systému Digistar.
Mimo možnosti přehrávat videa a zobrazovat obrázky (vše ideálně v rozlišení 8192 × 8192 pixelů) obsahuje také fyzikální model vesmíru, textury povrchů planet, mapová data k povrchu země ... a to co návštěvník vidí tak není vizualizace s uměleckou licencí, ale aktuální render z fyzikálního modelu vytvořeného reálnými daty a měřeními z teleskopů a sond.
Tím se dostáváme k prvnímu neveřejnému prostoru a to serverovně umístěné v zadní části kopule, pod zadními sedačkami a režií. V ní je osmnáct renderovacích počítačů se softwarem Gigistar a osmnáct obrazových jednotek NovaStar. A také jednotky pro obvod vzniklého tepla.
Pohled na zadní panely obrazových jednotek - z nich už míří ethernetové kabely do distribučních jednotek k LED panelům.
Abychom je viděli, musíme se dostat do dalších prostor, kam se návštěvník nepodívá. A ani o něm neví, dokud se LED stěna nezhasne a naopak nerozsvítí pracovní světla na obvodových stěnách kopule.
Je to servisní prostor za panely. Ačkoli původní vybavení kopule bylo zcela vybouráno, do historické budovy se nazasahovalo vše nové je do ní vestavěné.
Takto vypadal průběh demoličních prací na původní podlaze a vybavení sálu…
...zde se odstrojovala původní historická plechová projekční plocha.
V další fázi se povrch kopule pokryl akusticky tlumivými panely (dobře fungují i jako tepelná izolace) a postavila nosná konstrukce pro zavěšení panelů.
Za ní pak zůstal manipulační prostor. Žebřík je připraven pro přístup do vyšších pater - vše samozřejmě v horolezeckém postroji a na lanech…
V mumraji nosníků a kabelů by se jeden pohledem i ztratil. Někde tam jsou i reprosoustavy prostorového ozvučení.
Po obvodu vidíte rozvody napájecích kabelů a také ethernetových kabelů, přes které proudí obrazová data.
… kopule je napájena přes celkem 128 jističů. Spotřeba samotné kopule umí přesáhnout 100 kW.
…ethernetové kabely v těchto řídicích jednotkách, které již ovládají konkretní diody na konkrétních panelech.
Tyto snímky jsou v přední části sálu, kde je takzvaný „extender“, a panely sahají až k původní podlaze, a jsou tedy pod hranou samotné kopule.
Hlediště je stupňovité a v jeho zadní části je dost místa na pobyt se vztyčenou hlavou…
…a vešel se tam i sklad náhradních LED panelů stejné výrobní šarže. Jsou pečlivě označené, protože v různých částech kopule mají panely různou velikost a tvar a nejsou tedy zaměnitelné.
…která čerstvý vzduch fouká pod hledištěm, přičemž to, co modře prosvítá, jsou perforované průduchy do kopule. S trochou nadsázky čerstvý vzduch fouká divákům až pod nos. Naopak nahoře v kopuli se teplý vzduch ohřátý technologiemi odvádí pryč a získané teplo se ukládá v hlubinných vrtech, kde jej v zimě bude využívat tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev vody.
Pod hledištěm jsou také umístěny dva rozměrné subwoofery JBL, které umí projekcím doplnit subsonické efekty.
Planetárium slouží nejen pro zobrazení vesmíru, využívá se i pro projekce sférických filmů, nebo různé kulturní akce a eventy. Wow efekt a schopnost diváka pocitově přenést do jiného prostředí je úžasný.
Planetárium si tituly určené pro projekci na kopuli kupuje, případně se na jejich vzniku i podílí - jako kupříkladu Hurvínkova vesmírná odysea, která vznikla v Divadle Spejbla a Hurvínka.
Jak jsme psali v úvodu, zobrazovací technologií je pražské planetárium aktuálně nejmodernější na světě. Technologie LED kopulí je častěji k vidění v zábavních arénách, jako The Sphere v Las Vegas.
Ty ale neslouží jako planetárium, nýbrž pro projekce sférických filmových titulů…
Na rozdíl od planetária jsou zde ventilátory pro simulaci větru a za LED kopulí se neskrývá běžné prostorové ozvučení, ale 160 000 reproduktorů, které umožňují přesné vykreslení zvuku z konkrétního místa plátna. Nic takového ale pro vesmír nepotřebujete.
