Kariéru letce si nevolíte, když nevíte, co se životem, říká pilotka

Začátkem minulého roku vám jako čerstvé kadetce dala letecká společnost Air Explore šanci pracovat jako dopravní pilotka na Boeingu 737. Hovoříte o tom jako o splněném snu. Mohla byste přiblížit svoji cestu k němu? Co všechno jste musela absolvovat?

V prvé řade musíte absolvovat pilotní výcvik. Je to kurz na dopravního pilota. Vzhledem k tomu, že jsem si ho financovala sama a vydělávala si na něj při práci letušky, vybrala jsem si modulový typ výcviku. Trvalo mi to čtyři roky. Následně jsem musela absolvovat pohovor do společnosti, kde nás bylo asi dvacet. Byla to teoretická část, která byla písemná a ústní. O pár dní později následoval simulátor na letišti v Žilině. Tam jsem měla oproti kolegům nevýhodu, protože jsem výcvik na simulátoru neabsolvovala. Tak jsem kontaktovala školu a den před pohovorem jsem si to šla „ohmatat“. To mi při pohovoru určitě pomohlo. (smích)

Sem tam se stalo, že mi někdo řekl, žena patří do kuchyně. Ale já si myslím, že žena patří, kamkoliv se rozhodne, že patří.