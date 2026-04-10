Piloti se ztratili v mlze nad Basilejí. Let 435 skončil nárazem do svahu

Matouš Waller
  4:00
Hustá mlha a vánice společně s ignorováním části navigačních údajů vedly k dodnes nejhorší letecké nehodě ve Švýcarsku. Piloti letu 435 se ve špatném počasí ztratili a místo letiště se pokusili přistát v kopcích. Náraz do svahu nepřežilo 108 lidí a přeživší si v mrazivém počasí zprvu museli pomoci sami.
Jedna z vrtulí vytržená z trosek letounu | foto: Bureau of Aircraft Accidents Archives

Letoun Vickers Vanguard imatrikulace G-AXOP startující z letiště...
Snímek z fotoaparátu nalezeného mezi troskami zachycuje nástup pasažérů letu...
Místo nehody a trosky letounu Vickers Vanguard
Letecký pohled na místo nehody, nejvýraznější je převrácená ocasní část, pod...
21 fotografií

Na charterový let číslo 435 z letiště Lulsgate (dnes letiště Bristol) v hrabství Somerset, zhruba deset kilometrů od města na jihozápadě Anglie, se v ranních hodinách vydal jedenáct let starý letoun Vickers Vanguard britské společnosti Invicta International Airlines.

Mířil na letiště Basel-Mulhouse (dnes také známé jako EuroLetiště Basel-Mulhouse-Freiburg, Basilej-Mylhúzy-Freiburg) na francouzském území, ale sloužícím zejména pro švýcarskou Basilej. Na jeho palubě do kulturní metropole Švýcarska cestovalo 139 pasažérů doprovázených šestičlennou posádkou.

Data o havárii

Datum: 10. dubna 1973
Mimořádná událost: Řízený náraz do terénu
Letoun: Vickers Vanguard 952
Registrace: G-AXOP
Operátor: Invicta International Airlines
Číslo letu: IM-435
Počet lidí na palubě / raněných / mrtvých: 145 / 36 / 108

Na letecký zájezd jely hlavě členky dámského spolku města Axbridge, sdružující obyvatelky několika vesniček v hrabství Somerset. Kromě nich strojem cestovaly i celé rodiny.

Snímek z fotoaparátu nalezeného mezi troskami zachycuje nástup pasažérů letu 435 na letišti Lulsgate. | foto: Archiv webu Swiss Air Disaster 1973

Plně obsazený stroj se od povrchu ranveje odlepil přesně před 53 lety devatenáct minut po sedmé ráno místního času. Po cestě neměly podle předpovědi počasí nastat žádné komplikace. Možné nesnáze se daly čekat jen během závěrečné části letu u švýcarských hranic, kde měli piloti hlášenou mlhu a sněžení.

Červený bod označuje letiště Basel-Mulhouse, na nějž letoun mířil. Druhý, zhruba šestnáct kilometrů vzdálený bod pak místo nehody.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Nízká oblačnost a zuřící sněhová vánice okolo horami obklopené Basileje, ústící v dohlednost sníženou jen na několik set metrů, znamenaly, že piloti se během přiblížení k letišti a přistání budou muset orientovat pouze pomocí přístrojů.

K přesnému navedení na správnou trajektorii k ranveji na letišti sloužila trojice majáků. Po jednom na obou koncích ranveje v její ose a jeden dál na sever.

Nepovedené přiblížení

Piloti přiblížení k letišti ohlásili dispečerům v 8:49, načež získali další instrukce. Po průletu nad přibližovacím majákem (BN), jehož překonání ohlásili o šest minut později, měli velkým obloukem začít klesat k ranveji.

Oválná dráha, již měl letoun podle pokynů opsat. Po příletu ze západu se na ni měl letoun u majáku BN napojit a přes maják MN se otočit zpět. Letiště znázorňuje tmavý obrys zhruba pod polovinou snímku. | foto: z vyšetřovací správy

V přesném opsání oválné trajektorie jim měl dopomoci další maják (MN) severně od letiště. Po sestoupení do nařízené letové hladiny a ohlášení průletu nad severním majákem dostali piloti od dispečera pokyn znovu letět směrem k majáku BN, který je už měl přímo navést na ranvej letiště.

Poté, co se k němu stroj přiblížil, oznámili, že znovu proletí stejnou dráhu okolo severního majáku. V 9:03 po ohlášení pozice nad majákem BN zhruba čtyři kilometry severně od prahu dráhy obdrželi povolení k přistání. V té chvíli měli směřovat v majáku BS jižně od ranveje.

Nervózní telefonáty

O dvě minuty později však piloti oznámili opakované přistání, jelikož letiště v mlze přeletěli. Postup měl být stejný jako předtím – let k severnímu majáku MN, obrat s přes maják BN nasměrování k dráze od severu. Dosažení nejzazšího majáku piloti ohlásili v 9:08.

Místo nehody a trosky letounu Vickers Vanguard | foto: Bureau of Aircraft Accidents Archives

Řídicí věži se mezitím ozval pracovník observatoře na jihu Basileje, vzdálené osm kilometrů od letiště. Oznámil, že jen krátce předtím (podle závěrečné zprávy zhruba v 9:06) přímo nad ním ve výšce pouhých padesáti metrů nad zemí přelétl jakýsi turbovrtulový stroj mířící na jih.

Ve stejné době si i dispečeři všimli slabého neidentifikovaného objektu na obrazovce radaru. Viděla jej i věž z téměř osmdesát kilometrů vzdáleného letiště v Curychu a také se spojila s dispečery z Basileje. Na jeho původ však nepřišli a Invicta po několika minutách opět ohlásila dosažení předepsaného severního bodu a obrat k dráze.

Odlomená ocasní část skončila na střeše opřená o stromy i směrovku. | foto: Archiv ETH Zürich, CC-BY-SA 4.0

I na řídicí věži už však rostly pochybnosti, jelikož dispečer stroj na uvedené pozici na obrazovce radaru neviděl. V 9:13 proto dispečer piloty informoval, že pravděpodobně nejsou na sever od letiště, jak se oba domnívali, ale naopak daleko na jihu, jak napovídal i odraz na radaru. Odpověď už ovšem nedostal.

Salto způsobené nárazem

Jen o několik sekund předtím se spodek letounu otřel o vrcholky stromů zalesněného svahu zhruba šestnáct kilometrů jižně od letiště. Špička letounu vzápětí narazila přímo do svahu takřka v přímé linii s osou dráhy.

Mezi hromadou trosek zřetelně vyvstávala jen zachovalá ocasní část. | foto: Archiv webu Swiss Air Disaster 1973

Ze záznamu černé skříňky plyne, že se piloti pokoušeli stroj zvednout, pravděpodobně však kvůli předchozí komunikaci a zamýšlenému obratu. Samotný kopec v husté mlze a vánici, jež snížila viditelnost na méně než padesát metrů, nejspíš vůbec nezaznamenali.

Jeden z přeživších, tehdy sedmnáctiletý mladík, už před několika lety pro britskou stanici ITV vypověděl, že letoun následně protrhaly stromy a trup se začal rozpadat.

Jedna z vrtulí vytržená z trosek letounu | foto: Bureau of Aircraft Accidents Archives

Energie nárazu následně vanguard vymrštila a stroj se přetočil (podle zprávy doslova „udělal salto“) na hřbet. Trup letounu sílu následného dopadu nevydržel. Stroj se rozpadl na několik větších kusů i enormní množství malých trosek, pokrývajících plochu okolo 1 000 metrů čtverečních.

Písně mezi troskami

Přední část stroje náraz zcela rozdrtil. Relativně vcelku zůstal střed trupu s částí křídel a třemi motory. Pravé křídlo navíc začalo po dopadu hořet. Téměř nedotčená byla i odlomená zadní část stroje s několika řadami sedadel, na níž se požár nerozšířil.

Odlomená ocasní část mezi troskami a polámanými stromy | foto: Archiv ETH Zürich, CC-BY-SA 4.0

Právě ze zadní části převrácené na střechu pochází většina ze 37 zachráněných, včetně dvou letušek. Jen jedna z nich pád letounu přečkala zcela bez zranění. Přeživší, kteří zůstali hlavou dolů připoutaní v sedadlech, si podle stránky Swiss Air Dissaster 1973 věnované tragédii a provozované pozůstalými začali ihned navzájem pomáhat.

Chladné počasí a vánice, které se přidávaly k desítkám centimetrů sněhu v okolí, mohly rychle vést k podchlazení. Během vyprošťování zaklíněných cestujících i těl obětí si přeživší podle výpovědí vzájemně dodávali odvahu zpěvem.

Desítky sirotků

O nehodě navíc nikdo nevěděl. Jako první vrak letounu i zraněné náhodou objevil desetiletý chlapec, jen z pár set metrů vzdálené osady Herrenmatt, který byl na vycházce. Zbývající cestující odvedl do domu svých rodičů, kde mohli alespoň v teple čekat na záchranáře.

Roztříštěný letoun na svahu jižně od Basileje | foto: Bureau of Aircraft Accidents Archives

Tragická nehoda, během níž bloudící stroj v nepříznivém počasí narazil do lesnatého úbočí, si vyžádala 108 životů. Zemřeli všichni usazení v přední části stroje včetně obou pilotů a dvou letušek. Dodnes jde o nejhorší leteckou nehodu ve Švýcarsku.

Vzhledem k obsazení stroje z velké části členkami dámského klubu zůstalo v důsledku nehody v Anglii 55 dětí bez matek. Oněch několik obcí v hrabství Somerset si tragickou, více než padesát let starou událost dodnes připomíná. Památník obětem vyrostl i na místě pádu stroje.

Odfláknutá navigace

Švýcarská federální vyšetřovací komise jednoznačně přiřkla vinu za pád stroje pilotům. Ve spolupráci s britskými kolegy podle závěrečné zprávy dospěla k závěru, že za nehodou stála ztráta orientace během dvou pokusů o přistání podle přístrojů.

Prohledávání trosek letounu komplikoval svah i hluboký sníh. | foto: Archiv ETH Zürich, CC-BY-SA 4.0

Vytkla jim řadu chyb během obou pokusů – nesprávný postup, zmatek v navigačních pomůckách i absolutní ignorování dalších přístrojů, které jim v náročné situaci mohly orientaci usnadnit.

Důležitým faktorem však byly i majáky kolem letiště, které neodpovídaly mezinárodním standardům. Kvůli tomu mělo podle zprávy určité problémy s přistáním v Basileji téměř každé letadlo. Právě proto však piloti měli údaje vzájemně kontrolovat z více přístrojů.

Záměna radiomajáků

Průběh nehody z velké části objasnila černá skříňka zaznamenávající letové údaje. Z následujících výpočtů vyplynulo, že stroj už během prvního pokusu o obrat kolem severního majáku MN odbočil z předepsané dráhy.

Černá skříňka

V současných letadlech jsou černé skříňky zpravidla dvě:

  • Flight data recorder (FDR)
  • Cockpit voice recorder (CVR)

Každá má jinou funkci. FDR zaznamenává letové údaje jako rychlost, výška, ale i další. CVR nahrává zvuky v kabině.

Během druhého pokusu o obrat už úplně ztratili přehled o poloze stroje. Podle zprávy si spletli majáky MN (ke kterému měli letět) a BN, ke kterému chybně zamířili.

V momentě, kdy ohlásili let směrem k majáku BN a hodlali přistát, prolétal už letoun východně od letiště a mířil na jih k Basileji. Právě tehdy jej také zpozoroval pracovník basilejské observatoře. Je možné, že v tento moment si opět spletli signál majáků a místo BN na severu dráhy zamířili k BS na jejím jižním konci.

Zjednodušené znázornění obou drah – zelenou trajektorii měl letoun opsat podle pokynů dispečerů, tu skutečnou znázorňuje červená. Trojúhelník v levé části snímku značí místo nehody. | foto: Archiv webu Swiss Air Disaster 1973

Přesné určení dění v kabině však znemožnila absence záznamníku zvuku z pilotní kabiny, kterým nebyla letadla té doby ještě standardně vybavena. Letoun – opět, jak bylo v té době obvyklé – nedisponoval ani systémem GPWS (Ground Proximity Warning System – varování před blízkostí země), který by piloty mohl na nedostatečnou výšku a hrozící náraz upozornit.

Letoun Vickers Vanguard 952

Výrobce: Vickers-Armstrongs Limited
Sériová výroba: 1959–1963
Počet vyrobených kusů: 23 (ze 44 kusů všech modifikací Vanguardu)
První zkušební let: 20. ledna 1959
První let s cestujícími: 17. prosince 1960 (British European Airways)

Letoun Vickers Vanguard imatrikulace G-AXOP startující z letiště Londýn-Southend v červenci 1971, téměř dva roky před nehodou. | foto: Richard Vandervord, CC BY-SA 4.0

Letoun určený pro krátké a střední tratě vyvinula britská společnost Vickers-Armstrongs podle požadavků kanadské Trans-Canada Air Lines a domácí British European Airways. Stroj, jež byl nástupcem i evolucí legendárního modelu Viscount z druhé poloviny 40. let, který byl malou revolucí v letectví.

Tehdejší špička britského strojírenství k pohonu jako první civilní stroj využívala čtveřici turbovrtulových (rotor vrtule nepohání klasický pístový motor, ale proudová turbína) motorů Rolls Royce. Stejné uspořádání využíval i nástupnický Vanguard, osazený zhruba dvakrát výkonnějšími motory. Ty z něj udělaly jeden z nejrychlejších letounů s turbovrtulovým pohonem, jehož výkony nedohnaly ani mnohem novější stroje.

Oba typy se však kromě obdobné koncepce tolik nepodobaly, o čemž svědčí i kapacita – novější Vanguard měl významně zvětšený a prodloužený trup. Už první verze se 127 místy pro cestující uměly ve větším pohodlí přepravit téměř čtyřnásobek pasažérů než předchozí Viscount. Objemnější nádrže se pak postaraly i o delší dolet.

Kanadské aerolinky si objednaly verzi s ještě více zesíleným trupem i křídlem a hlavně vyšší hmotností a kapacitou zvýšenou na 139 platících cestujících. Dostaly označení 952. Přes povedenou koncepci však obě aerolinky dohromady objednaly pouhé čtyři desítky kusů.

Turbovrtulové letouny z civilní přepravy poměrně záhy vytlačily nastupující a rychlejší proudové stroje, které vedly i k předčasnému konci vanguardů. Obě aerolinky je začaly stahovat z letů s cestujícími už v polovině 60. let. Poslední stroj British Airways (nástupce BEA) vezl pasažéry naposledy v roce 1974.

Dopravci se však zánovních a oblíbených vanguardů vzdát nechtěli a velkou část z nich postupně přestavěli na přepravu nákladů. Část také zamířila k jiným společnostem. Turbovrtulové letouny díky své houževnatosti vydržely v provozu několik dekád – poslední dolétal až koncem roku 1996.

Úsilí pilotů o přistání podle závěrečné zprávy do určité míry zkomplikovalo i samo letadlo, respektive část navigačních přístrojů. Detailní rozbory techniky prokázaly vadné kontakty na tištěných spojích v části z nich. Důsledkem byl zhoršený příjem signálu z navigačních majáků.

Trosky rychle přikryl sníh. V popředí odlomený podvozek. | foto: Archiv ETH Zürich, CC-BY-SA 4.0

Až nějakou dobu po nehodě také na veřejnost vyšly najevo „nesnáze“ kapitána letu, které měl při získávání oprávnění na jednotlivé stroje. Pro nedostatek teoretických znalostí i nesprávné pilotování kvalifikaci získal vždy až na několikátý pokus.

Tomu dokonce „pro nedostatek nadání“ předcházelo propuštění z Kanadského královského letectva. O pochybné minulosti kapitána, která vyvolala vlnu nevole, však letecká společnost vzhledem k tehdejším zákonům nemohla vědět.

Další letecké nehody

Vstoupit do diskuse

Irská atentátnice málem ustřelila Mussolinimu nos

Nejčtenější

Neuvěřitelné snímky z obletu Měsíce i zatmění, které nás vzaly za srdce

Jeden z nejúchvatnějších snímků pořízený posádkou během mise Artemis II ukazuje...

Posádka mise Artemis II v lodi Orion má za sebou oblet Měsíce, během kterého pořídila mnoho zajímavých snímků. Vedle unikátních fotografií jeho odvrácené strany zachytila i východ Země či zatmění...

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Blíž Měsíci než Zemi. Artemis II je za polovinou trasy, NASA ukázala snímky

NASA zveřejnila první snímky Země pořízené posádkou mise Artemis II. (4. dubna...

Posádka lodi Orion již překonala polovinu trasy mezi Zemí a Měsícem. Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) mezitím zveřejnil první snímky Země, které pořídili členové mise Artemis II. Budou první...

Mise Artemis II posunula hranice lidstva, po průletu kolem Měsíce se vrací na Zemi

Snímek zachycující část evropského servisní modulu lodi Orion s částí Měsíce a...

Kosmická loď Orion překonala 55 let starý rekord v největší vzdálenosti od Země, jaké kdy dosáhla lidská posádka. Krátce po jedné hodině ranní dosáhla maximální vzdálenosti necelých 407 tisíc...

KVÍZ: Znáte železniční spodky? Zodpovězte jednoduché otázky a vyhrajte

Parní lokomotiva Albatros 498.0

Dubnový výherní železniční kvíz prověří všeobecné znalosti z daného oboru v širokém spektru. Není však třeba se ho obávat, složitý určitě není, spíše naopak.Čtenáři, kteří do čtvrtka 30. dubna 2026...

Piloti se ztratili v mlze nad Basilejí. Let 435 skončil nárazem do svahu

Jedna z vrtulí vytržená z trosek letounu

Hustá mlha a vánice společně s ignorováním části navigačních údajů vedly k dodnes nejhorší letecké nehodě ve Švýcarsku. Piloti letu 435 se ve špatném počasí ztratili a místo letiště se pokusili...

10. dubna 2026

Před 100 lety vrcholily přípravy letu Norge, který přepsal dějiny polárnictví

Vzducholoď Norge

Na jaře 1926 vrcholily přípravy na výpravu, která měla přepsat dějiny polárního létání. Vzducholoď Norge se vydala na cestu z Říma na sever, odborníci i veřejnost věřili v úspěch. Do ambiciózního...

10. dubna 2026

Test odhalil devítiprocentní chybovost v AI odpovědích na Googlu

Výsledky vyhledávání na Googlu obsahují Přehled od AI.

Již téměř se i v našich končinách setkáváme při vyhledávání na Googlu s přehledy od AI (AI Overview). Nelze se na ně bezezbytku spolehnout. Dokazuje to nynější test, který zjistil, že v devíti...

10. dubna 2026

Nový AI model by ohrozil všechny systémy, přístup je zatím jen pro vyvolené

AI model může být skvělý tester, ale i nebezpečný hacker

Společnost Anthropic během testování nového AI modelu Claude Mythos narazila na problém. Model podle jejich tvrzení dokázal najít bezpečnostní díry ve všech operačních systémech, prohlížečích a...

9. dubna 2026  13:09

Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, říká expert

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jan Spratek, odborný pracovník pražského planetária a...

Mise Artemis II míří domů a podle expertů překonala očekávání. Loď Orion obstála v náročném testu, přinesla nečekaná pozorování a ukázala, že návrat člověka k Měsíci je znovu reálný. Vedle techniky...

9. dubna 2026

Na tyto čipy se vyplatilo počkat. První nám dorazil ve famózním notebooku

Premium
Asus ExpertBook

Třetí generace „Core Ultra“ čipů je bez přehánění revoluční. Stojí na úplně nové výrobní technologii, má novou strukturu tranzistorů a přepracované napájení. Je to největší změna za posledních 14...

9. dubna 2026

Letadla A-10 pálí ze svého kanónu neobvykle dlouhou dobu. Správně by neměla

Americký letoun A-10 přezdívaný Warthog (prase bradavičnaté). (23. února 2019)

Do momentálně přerušené americko-izraelské války proti Íránu se zapojily i starší letouny A-10 Thunderbolt II. Na webu se vynořily záznamy, v nichž kropí pozemní cíle neobvykle dlouhými dávkami. Proč...

9. dubna 2026

Místo gravitace odsávání. Vesmírná toaleta se může pokazit mnoha způsoby

Boční pohled na univerzální systém pro nakládání s odpady (UWMS), který je...

„Jak to dělaj kosmonauti,“ zajímalo již Marka Ebena v jedné z písní alba Tichá domácnost. A vesmírná toaleta je lidovým tématem, které ukazuje, že i na oběžné dráze a i dále ve vesmíru se musí člověk...

8. dubna 2026

Ústup Římanů z Británie mělo nastartovat vyprahlé klima. Jenže je to jinak

Komentář
Ilustrační obrázek

Před rokem se hodně psalo o nové teorii vysvětlující stažení Římské říše z Britských ostrovů. Měla ho spustit nepříjemná sucha. Zní to logicky. Zvlášť z dnešního pohledu působí takový příběh...

8. dubna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Kometa PanSTARRS: Jak ji najít na noční obloze

Zjasňující kometa PanSTARRS na noční obloze

Právě v těchto dnech vrcholí astronomické jaro 2026 ve velkém stylu. Zatímco mise Artemis II fenomenálně prolétá okolo Měsíce, k Zemi se blíží kometa C/2025 R3 (PanSTARRS). Ta každým dnem zjasňuje a...

8. dubna 2026  10:30

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Rusko od roku 1976 nepřistálo na Měsíci. Další sondy posouvá

Přípravy přistávacího modulu před vypuštěním mise Luna-25

Rusko se v roce 2023 pokusilo přistát se svou sondou Luna-25 na povrchu Měsíce. Kosmická agentura Roskosmos tak chtěla navázat na sovětskou éru. Přistání se však nepodařilo. Nyní přichází zprávy, že...

8. dubna 2026  9:39

Apple končí po 20 letech s produktem, jehož kolečka stála 20 tisíc korun

Výkonný pročítač Mac Pro dostává v roce 2023 více konektorů, ale design zůstává...

Pokud jste od zařízení od Applu chtěli ten nejvyšší výkon, sáhli jste v posledních dvou desetiletích po modelu Mac Pro. I když s příchodem nového čipu Apple Silicon před několika lety se to změnilo....

8. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.