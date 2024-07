Admirál na mělčině. Muži z prasečích člunů se s osudem dokázali poprat

Očistec budoucího admirála

Když 7. července 1908 u přístavu Batanga na Filipínách torpédoborec Decatour uvázl na mělčině, velící poručík Chester Nimitz měl velký, ale opravdu velký problém. Za podobné případy tenkrát existoval jen dvojí možný trest – buď vyhazov z námořnictva anebo se smířit se skutečností, že už nikdy nebude povýšen a jestli ještě někdy bude něčemu velet, pak to bude maximálně sklad použitých ponožek na Aljašce.

Mladý Nimitz se svůj zločin pokusil odčinit a podal ne zrovna moc nadšenou žádost o přeřazení k ponorkám. Stalo se a po absolvování patřičného kurzu dostal velení ponorky Plunger – druhého člunu, který před lety pro námořnictvo postavil John Holland (více v předchozím dílu seriálu, pozn. red.). Posádka snad i díky Nimitzovým nepopiratelným schopnostem beze ztrát na životech přežila několik havárií (exploze benzínových výparů, srážka s vlečným lanem).

Za odměnu Nimitz v roce 1910 obdržel velení nejnovější ponorky Snapper, pak ještě modernější Narwhal a nakonec velel ponorce Skipjack – prvnímu americkému podmořskému člunu s dieselelektrickým pohonem. Když si Nimitz u ponorek pracně vybudoval jakous takous reputaci, v roce 1913 se na něj usmálo štěstí. Zčistajasna dostal nabídku na stáž do německého Augsburgu, aby ve známé továrně MAN studoval konstrukce dieselových motorů.

Chester Nimitz v roce 1907

Nicméně na prestižní místo se nedostal proto, že by se na aféru s Decatourem zapomnělo. Šlo spíš o to, že díky ponorkám se s dieselovým pohonem už seznámil, a že vládl němčinou v kvalitě rodilého mluvčího. Za to ovšem mohla pouhá náhoda, protože jeho dědeček – rančer a texaský ranger – se narodil v Hannoveru a mladý Chester v dětství trávil prázdniny na dědově farmě, kde kovbojové jinak než německy neuměli.

A tak třebaže tajnůstkářští Němci Nimitze k ničemu pořádnému nepustili a mladý muž pojal stáž spíš jako erárem placenou svatební cestu včetně hojných návštěv pivnic a lunaparků, z Evropy se vrátil s pověstí prvotřídního odborníka na všechno, co zavání naftou. Teprve pak hřích z mládí upadl do zapomnění a budoucí pětihvězdičkový admirál službu u pigboatů konečně opustil.

V příští kariéře se podílel na stavbě a využití tankeru Maumee – první americké lodi s dieselovým pohonem – a v roce 1917 po technické stránce vyřešil problematiku doplňování paliva na moři.

Po vstupu USA do první světové války Nimitz pracoval v Evropě ve štábu admirála Williama Simse jako technický poradce. Když válka skončila, sloužil na bitevní lodi South Carolina, vybudoval ponorkovou základnu v Pearl Harboru a ve dvacátých letech pracoval jako poradce vrchního velitele admirála Samuela Robinsona.

Nimitzova hvězda stoupala i v příštích letech a ze všech postů si odnášel stohy vynikajících osvědčení. Když 7. prosince 1941 japonská letadla udeřila na Pearl Harbor a ukázalo se, že velitel Tichooceánské flotily admirál Husband Kimmel svou funkci dál vykonávat nemůže, prezident Franklin Delano Roosevelt otázku nového velitele řešil s ministrem námořnictva Frankem Knoxem. „Řekněte Nimitzovi, ať maže do Pearl Harboru a ať tam zůstane do konce války,“ řekl prý 16. prosince prezident. Knox ještě ve stejný den Nimitzovi nařídil, aby „uklidil to svinstvo v Pacifiku“ a nový tříhvězdičkový admirál (jednu hodnost Nimitz přeskočil) za dva týdny převzal funkci. A jak mu prezident s ministrem nařídili, tak Nimitz učinil.