Staré necky v druhé světové válce. Pigboaty plují proti samurajům

Když v září 1939 německá armáda vpochodovala do Polska, Spojené státy vyhlásily neutralitu a americké námořnictvo dostalo na starost její dodržování. Týkalo se to i ponorek a velitel karibské oblasti, později velmi známý admirál Raymond Spruance, okamžitě zavedl systém ponorkových hlídek. V červnu 1941 už celé východní americké pobřeží pokrývala zdánlivě neprostupná ponorková linie. Ve skutečnosti ji však tvořily prastaré čluny včetně několika pigboatů třídy C s datem výroby v letech 1908–1910, a tudíž s prakticky nulovou bojovou hodnotou.

Velitel ponorky R-4 Dudley Walker Morton (1907 – 1943) nepřítele napoprvé nezasáhl. Proslavil se – a to i střelbou do trosečníků - až jako velitel ponorky Wahoo.

K prvnímu střetu americké ponorky s německým nepřítelem došlo v únoru 1942, kdy poblíž Panamy nechal velící poručík ponorky R-4 Dudley Morton odpálit salvu všech čtyř torpéd na jakýsi „teutonský“ podmořský člun. Budoucí torpédový ostrostřelec (a kontroverzní ponorkové eso) však ve své první ostré akci neměl přesnou mušku a stejně nevalnou práci krátce poté odvedli i jiní dva nezkušení kapitáni – James Grant na R-1 a William Nelson s R-7.

Posádka ponorky S-17 měla naopak štěstí a německé torpédo ji minulo. Všechny čtyři případy ukázaly, že protiponorkové patroly k ničemu nevedou a mise obstarožních člunů v Atlantském oceánu skončily. Nejstarší jednotky dostaly cvičné úkoly a jen blízké okolí Panamského průplavu střežilo šest pigboatů třídy S (S-42 až S-47) pod velením kapitána Ralpha Christieho.

V Tichém oceánu vypadala situace trochu jinak. Asijská flotila se základnami na Filipínách sloužila jako odkladiště starých lodí před vyřazením a totéž se dá s trochou nadsázky říci o personálu. Když se velení skupiny v červenci roku 1939 ujal admirál Thomas Hart – ano, jedná se o téhož důstojníka, který v roce 1917 velel výpravě amerických ponorek na evropské bojiště – ihned se zbavil dvou stovek nepotřebných mužů.

Část z nich byla okamžitě po příjezdu do Států ze zdravotních důvodů shledána nezpůsobilými k jakékoli práci v námořnictvu a jeden byl dokonce hospitalizován v psychiatrické léčebně. Při vědomí jakému cirkusu vlastně velí, Hart volal o pomoc. Ať se snažil sebevíc, z moderních plavidel dostal jen dva tucty nových ponorek tříd Salmon, Sargo, Tambor a Gato, které doplnily stávající šestici pigboatů třídy S (S-36 až S-41). A právě bojové schopnosti půltuctu dvacetiletých člunů se jevily dost problematicky. Při ponoření do hloubek kolem třiceti metrů byly z letadel v průzračném moři snadno viditelné a ve větších hloubkách do nich více či méně teklo. O sonaru, radaru, počítači pro řízení palby či klimatizaci mohly posádky jen snít, periskopy ani zdaleka nedosahovaly kvalit německých výrobků z roku 1918 a torpéda Mk 10 z roku 1918 se považovala za pomalá a málo účinná. Námořníci z pigboatů však roli předem poraženého a deklasovaného válečníka odmítli a bojovali ze všech sil.