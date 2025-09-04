náhledy
Nová řada žárovek Hue Essentials míří na spořivé zákazníky, kteří chtějí veškeré funkce osvětlení Philips Hue, ale smíří se několika kompromisy. Společnost Signify na veletrhu IFA představila také trvalé venkovní ozdobné osvětlení, nebo parádní světelný pás OmniGlow. A nový „hub“.
Začněme tím světelným pásem. Kombinací takzvaných „chip-scale-package“ LED elementů a difuzní krycí fólie vznikl světelný pás, který svítí zcela homogenně a nelze u něj rozlišit jednotlivé LED.
Zároveň umí plynulý plnobarevný gradient, jak statický, tak proměnlivý.
Vysoký světelný výkon bereme jako samozřejmý, více nás zaujala možnost jas plynule ztlumit na minimální úroveň, přičemž jsme nevnímali žádné mihotání.
Novinkou je řada Hue Essentials. Využívá stejnou softwarovou platformu jako „plnotučné“ HUE a obě řady můžete vzájemně kombinovat - například HUE do obýváku, HUE essentials do předsíně a kuchyně.
Výrobce je nabízí hlavně jako „úvod do chytrého osvětlení“ pro ty, kteří do něj nechtějí moc investovat. A v čem se základní řada odlišuje? V použití levnějších LED elementů a jejich řízení, takže světlo má nižší barevnou věrnost a a žárovky umí vykreslit menší škálu barev (tedy méně jemných odstínů).
Zatím budou v nabídce žárovky s paticí E27 a GU10 a také druhá generace řídícího HUBu. Žárovky lze použít samostatně a ovládat přes Bluetooth, nebo pomocí HUBu standardy Zigbee a Matter.
Nový HUB pro „plnotučné“ HUE nabízí více výkonu i paměti pro složitější scény a jejich větší počet, umí spravovat více zařízení a nově nemusí být připojen ethernetem, umí totiž i wi-fi.
Nové generace se dočkaly i klasické žárovky HUE, díky nové elektronice jsou o 40 procent efektivnější (tedy mají nižší ztrátové teplo) než předchůdce.
Zároveň softwarovou aktualizací dostaly všechna světla HUE schopnost „SpaceSense“, kterou jsme dříve vyzkoušeli u žárovek značky Wiz. Analýzou rádiového záření v místnosti dokážou rozpoznat pohyb osob a využít k ovládání světel nebo zabezpečení jako pohybové čidlo. Na rozdíl od Wiz, kde se měří Wi-Fi, u HUE měří Zigbee.
Dekorativní osvětlení domů nemusí být podle výrobců světel záležitostí pouze sváteční, světla mohou být instalována trvale a používat se po celý rok. Nakolik to odpovídá snahám o snížení světelného smogu nechť posoudí čtenář sám.
Světla Festavia lze instalovat pomocí vrutů, případně připravených oboustranných lepicích pásek od 3M. Jsou plnobarevné a plně kompatibilní s funkcemi aplikace HUE.
Po předloni představených kamerách letos řady HUE rozšiřuje videozvonek. Stejně jako žárovky komunikuje přes Zigbee, k přenosu obrazu a zvuku ale využívá Wi-Fi.
