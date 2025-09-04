Philips představil levnější chytré žárovky, zvládnou většinu triků

Václav Nývlt
  10:29
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) - Nová řada žárovek Hue Essentials míří na spořivé zákazníky, kteří chtějí veškeré funkce osvětlení Philips Hue, ale smíří se několika kompromisy. Společnost Signify na veletrhu IFA představila také trvalé venkovní ozdobné osvětlení, nebo parádní světelný pás. A nový „hub“.
Philips HUE Philips Hue Philips Hue Philips Hue Philips Hue Philips Hue Philips Hue Philips Hue Philips Hue Philips HUE Philips Hue Philips Hue

