Philips představil levnější chytré žárovky, zvládnou většinu triků
Nenechte si ujít báječné snímky nedělního zatmění Měsíce
Večerní zatmění Měsíce, které bylo možné z našich končin pozorovat po dlouhých šesti letech, zpravidla nerušila oblačnost a tak jsme si mohli celý průběh nebeské události prohlédnout v celé jeho...
Zářijové zatmění Měsíce přinese na oblohu rudý úplněk. Na další si počkáme tři roky
Na večerní obloze se v neděli 7. září 2025 odehraje mimořádné astronomické představení – úplné zatmění Měsíce, takzvaný krvavý Měsíc. Jedná se o první podobný úkaz, který bude v České republice...
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Nová řada žárovek Hue Essentials míří na spořivé zákazníky, kteří chtějí veškeré funkce osvětlení Philips Hue, ale smíří se několika kompromisy. Společnost Signify na veletrhu IFA představila také...
Zvláštní úkaz na nebi. Nedělní večer ovládlo zatmění Měsíce
Možná si vzpomínáte, že jsme v srpnu mohli sledovat tzv. černý Měsíc, což však nemá nic společného s barvou naší přirozené oběžnice. V neděli večer byla možnost sledovat opravdový tmavý Měsíc. Přes...
Samsung bude stavět modulární domy, technici nastaví i chytrou domácnost
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Chytré domy včetně všech technologií, spotřebičů, jejich propojení a konfigurace tak, že se stačí nastěhovat a přihlásit do systému, chce i v Evropě nabízet společnost Samsung. Ukázkový dům na...
LCD televizory čeká velký skok v kvalitě obrazu, viděli jsme prototypy
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) LCD televizor s nejlepším obrazem zatím viděli jen vybraní novináři, v nenápadném salonku historické budovy berlínského výstaviště. Barevný prostor, jasový výkon, pozorovací úhly – jak máme ve zvyku...
KVÍZ: Víte, co pro vás znamená říjnový konec Windows 10?
Už příští měsíc přijde poslední aktualizace na operační systém Windows 10. Pak si musí uživatelé vybrat některou z cest, která jejich počítače a notebooky ochrání i nadále. Vyzkoušejte si v našem...
Konec ostudy. Spotify nabídne muziku v důstojné kvalitě, cenou překvapili
Dlouho se o tom mluvilo, dlouho se na to čekalo. Uživatelům Spotify Premium přibude v aplikacích volba pro přehrávání hudby v bezztrátově komprimovaném formátu FLAC a to až do varianty 44,1 kHz a 24...
Vozítko NASA ve vzorku z Marsu objevilo možné stopy dávného života
Vzorek, který získalo vozítko Perseverance amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír na planetě Mars, obsahuje možné stopy dávného mikrobiálního života. Uvádí to studie zveřejněná v prestižním...
Rovnodennost klame názvem. Rovnováha mezi světlem a tmou nastává později
Podzimní rovnodennost, nazývaná také ekvinokce, není jenom den, kdy začíná podzim. Jedná se o přesný astronomický okamžik, kdy se na chvíli setká Slunce s nebeským rovníkem. Na severní polokouli...
Tracker pomůže najít klíče, kufr na pásu na letišti nebo deštník
Znáte ten moment, kdy přijdete domů, saháte do kapsy a tam nic? Začíná rychlé prohrabávání batohu, nervózní přešlapování na prahu a pomalé smiřování se s tím, že klíče zůstaly bůhvíkde. Nebo jiný...
Akumulátory zlevňují, ale elektromobily jsou stále drahé. Kde se stala chyba
Trojice harvardských ekonomů vedená Ashleym Nunesem si položila v titulku článku pro vědecký časopis Nature provokativní otázku: Ceny baterií klesají... Tak proč jsou elektromobily stále tak drahé?...
Dispečeři proti sobě před 49 lety poslali dvě letadla. Nikdo nepřežil
Před 49 lety se v desetikilometrové výšce nad tehdejší Jugoslávií nedaleko Záhřebu srazila dvě dopravní letadla. Nejhorší letecká nehoda v historii země a ve své době nejvážnější srážka ve vzduchu si...
Hloupost, nebo inovace? U „schodolezu“ pro vysavač si sami nejsme jistí
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Moderní robotické vysavače sice umí překonávat některé překážky, ale vždy jen v rámci jednotek centimetrů. Na veletrhu IFA byl představen robot, který dokáže vysavač dopravit do jiného patra domu a...
Vyzkoušejte chytré zkratky, tajné čáry ve Windows či kouzla s Notepadem
Objevte skryté triky Windows, Wordu i Edge, které vám ušetří čas i nervy. Od převodu obrázků přes nouzový restart a správu RAM v Edge až po návrat klasického Poznámkového bloku. Přinášíme přehled...
ANKETA: Vyberte nejlepší příběh modelu a vyhrajte plastikovou stavebnici
Vrcholí letní soutěž magazínu Technet s názvem Příběh mého modelu. Nyní vyhlašujeme čtenářskou anketu k druhému kolu soutěže. Nebude to nic jednoduchého. Modely, které se v obou kolech sešly,...
Nová sluchátka AirPods Pro 3 zastanou překladatele a spočítají kalorie
Apple představil již třetí generaci sluchátek AirPods Pro. Do vínku dostala vylepšený zvuk, nové funkce a delší výdrž na jedno nabití.