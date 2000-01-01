Jedna z nejkrásnějších a nejznámějších železničních tratí světa vede pod zaniklé indiánské město Machu Picchu. Je to jediný možný způsob mechanizované dopravy do jeho blízkosti. Přestože jde o trať relativně krátkou, její význam pro peruánský cestovní ruch je obrovský. Každý rok po ní cestují stovky tisíc turistů z celého světa.
Autor: Dennis Binzen, CC BY 2.0
Železniční trať se vine dramatickou krajinou peruánských And, z velké části hlubokými údolími a podél divoké řeky Urubamba.
Autor: public domain
Okolní krajina patří k nejmalebnějším v Jižní Americe. I přírodní scenérie patří mezi hlavní lákadla cestování těmito vlaky. Jestli je Machu Picchu cíl, tak můžeme právem říct, že cesta k němu je sekundární cíl.
Autor: Olivier Issaly, CC BY-SA 2.0
Trať spojuje oblast Cusca s Posvátným údolím Inků a dále turistickým městečkem Aguas Calientes, které dnes nese oficiální název Machupicchu Pueblo. Každý asi ví, že samotné zaniklé indiánské město Machu Picchu leží na horském hřebeni, tedy ne přímo na železnici, ale vysoko nad ní.
Autor: Murray Foubister, CC BY-SA 2.0
Také Posvátné údolí Inků je turisty vyhledáváno, byť stěžejním cílem bývá zpravidla Machu Picchu.
Autor: David Berkowitz, CC BY 2.0
Železnice tak z pohledu turistického funguje jako základní dopravní tepna k výchozímu bodu finální etapy k Machu Picchu. Z údolního Machupicchu Pueblo pokračují turisté mikrobusy nebo pěšky k archeologickému areálu. Naopak zdatní jedinci, kteří chtějí absolvovat vícedenní pěší túru Inca Trail, se s vlakem rozloučí ne některé k tomu určené stanici už dříve. Na tyto výstupy musíte být samozřejmě už dlouho předem registrováni, počet denně „vypuštěných“ turistů je omezen (respektive počet všech osob, tedy i včetně průvodců).
Autor: public domain
Zdatní chodci s bodci (i bez bodců) vystoupí z vlaku v některé z příhodných stanic již hodný kus před stanicí Machupicchu Pueblo, aby absolvovali náročný vícedenní trek Inca Trail.
Autor: Wendy Harman, CC BY 2.0
Na 82. traťovém kilometru (od Cusca, kde trať začíná) leží zastávka Piscacucho (viz foto). Sem se lze dopravit i autobusem, ale dál už ne, protože tady silnice končí. A právě odtud se vychází na klasický čtyřdenní trek dlouhý asi 42 kilometrů (druhým startovním místem klasického treku je zastávka Qorihuayrachina na 88. traťovém kilometru). A potom je v nabídce krátký jednodenní až dvoudenní trek Inca Trail o délce 11 kilometrů, na který se vychází ze zastávky Chachabamba na 104. traťovém kilometru.
Autor: Wendy Harman, CC BY 2.0
To máte jako s Českým Krumlovem nebo Kutnou Horou. Zkrátka i Machu Picchu láká návštěvníky z celého světa.
Autor: Wendy Harman, CC BY 2.0
Právě železnice sehrála naprosto zásadní roli v proměně horské archeologické lokality Machu Picchu v jednu z nejslavnějších turistických atrakcí světa. Na druhou stranu samotnému ztracenému městu Inků návaly turistů nijak neprospívají, logicky je tomu naopak.
Autor: David Berkowitz, CC BY 2.0
Význam železnice je dán skutečností, že do postaveného v podstatě turistického centra Machupicchu Pueblo, chcete-li Aguas Calientes, nevede žádná silnice. Jediná primitivní silnice, kterou v dané lokalitě mají, byla postavena právě z Machupicchu Pueblo k samotnému Machu Picchu. Malé autobusy byly tedy do Machupicchu Pueblo přivezeny vlakem a fungují tedy v tzv. ostrovním provozu, lze-li to tak nazvat.
Autor: Gregory Laurent, CC BY 2.0
Turistické centrum Machupicchu Pueblo (Aguas Calientes)
Autor: Jimmy Harris, CC BY 2.0
Význam železnice lze dobře doložit i čísly. Zatímco ještě v roce 1991 navštívilo Machu Picchu přibližně 80 tisíc turistů ročně, kolem roku 2000 už šlo o více než 400 tisíc lidí a po roce 2010 se návštěvnost pohybovala okolo jednoho milionu ročně. V roce 2018 přesáhl počet návštěvníků 1,5 milionu osob. Takový růst by bez železniční dopravy nebyl možný. Klasické pěší trasy, například slavný Incký chodník, mají totiž velmi omezenou kapacitu a denně po nich může projít jen relativně malý počet turistů. Ano, samozřejmě i v tom roce 1991 to bylo díky železnici, ale prezentovaného prudkého vzrůstu se dosáhlo také právě jenom díky ní.
Autor: Hugh Llewelyn, CC BY-SA 2.0
Železnice zároveň vytvořila podmínky pro vznik dnešního turistického městečka Machupicchu Pueblo (Aguas Calientes), které prakticky vzniklo jen díky turistům mířícím na Machu Picchu. Vlaky dnes přepravují tisíce lidí denně a navazuje na ně relativně intenzivní doprava malými autobusy směrem k samotným ruinám. Závislost regionu na železnici se ukázala například při sesuvech půdy nebo protestech, kdy bylo spojení přerušeno a turistický provoz se téměř zastavil.
Autor: C T Johansson, CC BY-SA 3.0
Právě snadná dostupnost díky železnici však přinesla i problémy. UNESCO i peruánské úřady dnes upozorňují na rizika spojená s masovým turismem a snaží se regulovat počty návštěvníků. Železnice tedy současně Machu Picchu zpřístupnila davům lidí a zároveň vytvořila tlak, který může ohrožovat samotnou památku i místní horské prostředí.
Autor: Kabelleger / David Gubler, CC BY-SA 4.0
A zde již vidíme ztracené a zaniklé město Inků Machu Picchu v celé jeho kráse.
Autor: public domain
Pohled z Machu Picchu na železniční trať v údolí řeky Urubamba
Autor: Apollo, CC BY 2.0
Lokální primitivní silnička zdolává brutální stoupání k Machu Pichu pomocí divokých serpentin. Bystré oko zaregistruje i téměř nevýrazné serpentiny pěší trasy, které protínají pravé oblouky silnice v dolní polovině snímku.
Autor: Jimmy Harris, CC BY 2.0
Malé autobusy na serpentinách k Machu Picchu. Když to člověk takto vidí, pojme přesvědčení, že zdravější je vystoupat si to pěšky.
Autor: Jimmy Harris, CC BY 2.0
Pohled, který nám ukazuje silnici Machu Picchu a dole navíc ještě železnici a řeku. Vidíme též malý turistický autobus a policejní pickup.
Autor: John Seb Barber, CC BY 2.0
Samotné Machu Picchu vzniklo pravděpodobně v 15. století během vlády inckého panovníka Pachacúteca Yupanqui. Dodnes není zcela jasné, jaký přesně byl účel tohoto města. Často se uvádí, že šlo o královské sídlo nebo náboženské centrum. Stavba patří mezi největší stavební díla předkolumbovské Ameriky. Inkové zde vybudovali terasy, chrámy i obytné části.
Autor: public domain
Po příchodu Španělů bylo Machu Picchu postupně opuštěno, aniž by tito na něj tehdy vůbec natrefili. Na rozdíl od mnoha jiných inckých měst tak nebylo zničeno vojenskou silou evropských dobyvatelů. Lokalita zůstala po staletí ukrytá v husté vegetaci. Místní obyvatelé o ní sice věděli, ale světovou slávu získala až mnohem později.
Autor: Jimmy Harris, CC BY 2.0
Světovou pozornost přinesla Machu Picchu expedice Hiram Bingham v roce 1911. Americký badatel lokalitu zpopularizoval prostřednictvím knih a přednášek. Následně začal růst zájem archeologů i turistů z celého světa. Právě tehdy se ukázalo, jak důležitá bude doprava do oblasti. Nejlepším řešením a víceméně jediným možným bylo postavení železniční tratě. Machu Picchu se postupně stalo symbolem Peru.
Autor: Jimmy Harris, CC BY 2.0
V Machu Picchu chtěl žít kdysi každý Inka. To vlastně nemůžeme říct, protože žádné důkazy k tomu nemáme.
Autor: public domain
Proč Inkové město postavili, nikdo přesvědčivě neprokázal. Pravděpodobně chtěli bydlet.
Autor: public domain
Dnes patří Machu Picchu mezi nejznámější archeologické lokality světa. Od roku 1983 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Později bylo zařazeno také mezi novodobých sedm divů světa. Popularita památky neustále roste a s ní i počet návštěvníků. Peruánské úřady proto musí řešit ochranu citlivého areálu. Velkou roli v tom hraje regulace dopravy i počtu turistů.
Autor: public domain
Myšlenka železničního spojení Cusca s oblastí pod Machu Picchu vznikla již na počátku 20. století. Peru tehdy hledalo způsoby, jak zpřístupnit horské oblasti. Chvíli však trvalo, než se začalo stavět. S postupnou výstavbou trati se nakonec začalo v roce 1914 a až v roce 1929 se dorazilo pod Machu Picchu. Stavba tratě byla technicky velmi náročná. Terén And kladl velké překážky.
Autor: John Seb Barber, CC BY 2.0
Když se trať stavěla, nebylo Machu Picchu ještě významnou turistickou destinací. Hlavním cílem bylo propojení odlehlých oblastí. Turistický význam přišel až později.
Autor: James Preston, CC BY 2.0
Zásadní změna nastala ve druhé polovině 20. století. Machu Picchu se postupně stalo světově proslulým místem. Železnice se tak začala orientovat na turistický provoz. Od 90. let prošla trať zásadní transformací. Provoz byl postupně privatizován. Vznikly společnosti zaměřené na turistickou dopravu.
Autor: John Seb Barber, CC BY 2.0
Předmětná železniční trať vedla z hlavního města Inků Cusca až do 172 kilometrů vzdáleného města Quillabamba, kdy úsek do Quillabamby byl dokončen až v roce 1978. Koncem 20. století byla však kvůli poničení při zemětřesení celá část tratě za stanicí Hidroeléctrica poničena tak, že už se neopravovala. Dnes je tedy trať dlouhá 122 kilometrů, přičemž stěžejní turistická stanice Machupicchu Pueblo leží na 110. traťovém kilometru.
Autor: David Berkowitz, CC BY 2.0
Jedná se o trať úzkorozchodnou. Rozchod koleje je 914 mm. Maximální sklon na trati činí 35 promile, minimální poloměr oblouku 60 metrů.
Autor: Laslovarga, CC BY-SA 4.0
Železnice k Machu Picchu
Autor: BLOG EFL, CC BY-SA 2.0
Původně zde samozřejmě jezdily lokomotivy parní. V letech 1962 až 1978 byla parní trakce postupně nahrazena trakcí motorovou. (Cuzco, rok 1973)
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / SIK_01-006268
Z historie železnice k Machu Picchu, Cuzco, rok 1982
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Dia_298-04759
Z historie železnice k Machu Picchu, rok 1984
Autor: Robert G. Hilton, CC BY-SA 4.0
Z historie železnice k Machu Picchu, odstavený a chátrající motorový vůz, rok 1984
Autor: Robert G. Hilton, CC BY-SA 4.0
Na trati dnes působí dva soukromí železniční dopravci. Jsou to společnosti PeruRail a Inca Rail. Obě mají licenci na provoz turistických vlaků.
Autor: Jason Hollinger, CC BY 2.0
PeruRail je starší a větší dopravce. Působí od roku 1999 a přepravuje většinu cestujících. Nabízí širokou škálu služeb. Má také více spojů denně.
Autor: Hugh Llewelyn, CC BY-SA 2.0
Znak dopravce PeruRail na lokomotivě
Autor: Pierre André, CC BY-SA 4.0
Konkurenční Inca Rail vznikla v roce 2007. Její vlaky jsou často vnímány jako stylovější. Provozuje výhradně úsek mezi Ollantaytambo a Machupicchu Pueblo (Aguas Calientes).
Autor: David Almeida, CC BY-SA 2.0
Vlaky na této trati se výrazně liší podle úrovně služeb. Existují tři hlavní kategorie. Ty pokrývají široké spektrum cestujících. Od běžných turistů po bohatou klientelu vyhledávající luxus.
Autor: David Berkowitz, CC BY 2.0
Základní kategorií jsou ekonomické vlaky. Patří sem například Expedition nebo Voyager. Nabízejí pohodlné sezení a velká okna. Jsou nejlevnější variantou.
Autor: PsamatheM, CC BY-SA 4.0
Střední třídu tvoří panoramatické vlaky. Například Vistadome nebo 360°. Mají velká okna i ve střeše. Nabízejí lepší výhledy a doplňkové služby.
Autor: Anthony G. Reyes, CC BY-ND 2.0
Nejvyšší kategorií jsou luxusní vlaky. Nejznámější je Hiram Bingham. Nabízí gastronomii, servis a program na palubě. Jde o zážitek srovnatelný s luxusními vlaky typu Orient Express.
Autor: Belmond Management Limited
Vlak Hiram Bingham
Autor: Belmond Management Limited
Vlak Hiram Bingham
Autor: Belmond Management Limited
Železnice k Machu Picchu
Autor: Eduardo Zárate, CC BY-ND 2.0
Kolejový autobus společnosti PeruRail pro služební účely. Stanice Machupicchu Pueblo (Aguas Calientes)
Autor: Jenny Mealing, CC BY 2.0
Kolejový autobus společnosti PeruRail pro služební účely. Stanice Machupicchu Pueblo (Aguas Calientes)
Autor: Tobias Mandt, CC BY 2.0
Železnice k Machu Picchu
Autor: James Preston, CC BY 2.0
Železnice k Machu Picchu
Autor: BLOG EFL, CC BY-SA 2.0
Železnice k Machu Picchu
Autor: Rodrigo.Argenton, CC BY-SA 3.0
Železnice k Machu Picchu, stanice v Aguas Calientes
Autor: Martin St-Amant, CC BY 3.0
Železnice k Machu Picchu
Autor: Hugh Llewelyn, CC BY-SA 2.0
Železnice k Machu Picchu
Autor: Hugh Llewelyn, CC BY-SA 2.0
Železnice k Machu Picchu
Autor: John Seb Barber, CC BY 2.0
Železnice k Machu Picchu
Autor: Hugh Llewelyn, CC BY-SA 2.0
Železnice k Machu Picchu
Autor: Hugh Llewelyn, CC BY-SA 2.0
Železnice k Machu Picchu, vlak společnosti Inca Rail
Autor: Laslovarga, CC BY-SA 4.0
Železnice k Machu Picchu
Autor: Laslovarga, CC BY-SA 4.0
Železnice k Machu Picchu
Autor: Eduardo Zárate, CC BY-ND 2.0
Železnice k Machu Picchu
Autor: David Berkowitz, CC BY 2.0
Železnice k Machu Picchu
Autor: David Berkowitz, CC BY 2.0
Železnice k Machu Picchu
Autor: Jimmy Harris, CC BY 2.0
Železnice k Machu Picchu
Autor: Jimmy Harris, CC BY 2.0
Železnice k Machu Picchu, vlak společnosti Inca Rail
Autor: Christoph Strässler, CC BY-SA 2.0
Železnice k Machu Picchu, vlak společnosti Inca Rail
Autor: Wendy Harman, CC BY 2.0
Železnice k Machu Picchu, vlak společnosti Inca Rail
Autor: public domain
Železnice k Machu Picchu
Autor: public domain