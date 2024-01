I v Česku je několik stále neobjevených míst havárií, říká lovec leteckých nehod

Řídíte letecký provoz a zároveň lovíte vraky letadel. Není to střet zájmů?

Určitě se to vzájemně nevylučuje. Mým pracovním zájmem je, aby těch vraků nepřibylo.

Vzpomenete si na svůj první nalezený vrak?

V patnácti letech jsem si v tehdejším Svazarmu dělal pilotní výcvik na větroních. Kamarád z aeroklubu mi později řekl, že slyšel o místě v lese u nedaleké vesnice, kde za druhé světové války havaroval americký bombardér. Mělo to být nad obcí Libina a měl tam být velký kráter. Netušili jsme, jaké letadlo by to přesně mělo být. Bylo to v roce 1987 a neměli jsme informace. Dnes už víme, že to byl B-24 Liberator Lt. Rogera A. Martina, rodáka z Texasu, sestřelený 17. 12. 1944 ve velké letecké bitvě nad Moravou, zahynula tehdy celá desetičlenná posádka. Jeli jsme tam, po lese se válely plechy a v kráteru po dopadu letadla jsem klacíkem vyloupnul ze země kus ovládacího panelu, upínací pásy a další drobné věci.