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Vylezl jsem na židli a fotil start přes ostnatý drát, vzpomíná fotograf Barták

Aleš Vašíček
Fotograf Pavel Barták

Fotograf Pavel Barták | foto: archiv Pavla Bartáka

McDonnell Douglas F/A-18C Hornet, víceúčelový bojový letoun švýcarského...
Aero L-39NG Skyfox, český proudový cvičný letoun nové generace. Snímek vznikl...
Avro Anson Mk.I, dvoumotorový námořní hlídkový a později cvičný letoun ze...
Antonov An-225 Mrija, ve své době největší nákladní letoun na světě. Snímek...
43 fotografií
Za tři desetiletí fotografování pomalu marně hledá nějaké unikátní letadlo, které by neměl ve svém archivu. Viděl létat stroje, z nichž některé už dnes nelétají a stal se svědkem i tragických událostí. Pro spolupracovníka Technetu, fotografa Pavla Bartáka, je focení letadel koníčkem, ze kterého si neustále odnáší životní zážitky.

Proč jsou letadla tvým oblíbeným tématem a odkdy je fotografuješ?
Letadlům a všemu kolem nich se věnuji odmalička, začínal jsem s modelařinou. Později jsem měl možnost fotit na černobílý film, tedy ještě analogově, a pak - po roce 2000 - jsem se dostal k začátkům digitální fotografie. V té době jsem začal jezdit na letecké dny a další letecké akce, a tím to v podstatě začalo.

Když se ohlédneš za tou spoustou leteckých akcí, které jsi fotografoval, kterou považuješ za opravdu výjimečnou?
Jedním z největších vrcholů mého focení byl Axalp ve Švýcarsku, kam jsem měl možnost od roku 2017 vyrazit pětkrát. Jde o akci Axalp Fliegerschiessen, ostré střelby švýcarského letectva vysoko v Alpách. Není to klasický letecký den, ale taková adrenalinová věc – nejdřív vysokohorský výstup na střelnici v horách, a pak možnost sledovat letadla. To byl opravdu vrchol.

Jak vypadá příprava na fotografování leteckého dne?
Přípravě se člověk věnuje hodně intenzivně. Je potřeba vědět, odkud bude svítit sluníčko, aby bylo za zády a dalo se fotit po slunci. Člověk potřebuje dobrou pozici na focení, takže si musí zjistit přístupové cesty, parkování a tak dále.

Faktorů, které je potřeba zjistit předem, je spousta – včetně sledování několika webů s předpovědí počasí. Třeba, když je letecký den dvoudenní, který den bude z pohledu počasí lepší. Příprava je taková zajímavá zábava, protože musíš zjistit všechny ty věci kolem dokola, abys měl ideální podmínky a byl co nejblíž létání – pak jsou záběry daleko lepší. Tomu člověk věnuje hodně času a je to opravdu důležité.

Určitě se ale stane, že podmínky perfektní nejsou. Vznikly ti díky takové nešťastné náhodě i zajímavé snímky, třeba dramatičtější záběr letadla v mraku nebo v protisvětle?
Ano, stane se, že z toho nakonec bývají i zajímavé fotografie. Podmínky nejsou vždycky optimální, takže se ve finále musí využít to, co je k dispozici. To je jedna věc. Druhá věc je, že fototechnika je dokonalejší a dokonalejší je i software na úpravu fotografií, tzv. postprocessing. S fotkami se potom dá pracovat tak, aby byl výsledek optimální.

Fotograf Pavel Barták
McDonnell Douglas F/A-18C Hornet, víceúčelový bojový letoun švýcarského letectva ze základny Meiringen. Snímek vznikl 8. října 2019 na akci Fliegerschiessen Axalp na vojenské střelnici v Alpách nedaleko městečka Brienz.
Aero L-39NG Skyfox, český proudový cvičný letoun nové generace. Snímek vznikl 7. listopadu 2025 na továrním letišti Aero Vodochody při odletu letounu na letecký veletrh Dubai Airshow.
Avro Anson Mk.I, dvoumotorový námořní hlídkový a později cvičný letoun ze sbírky RAF Station Czechoslovakia v Podhořanech. Snímek vznikl v květnu 2026 na leteckém dni Le Temps des Hélices („Čas vrtulí“) v La Ferté-Alais ve Francii.
43 fotografií

Jak velkou částí je následné zpracování fotek? Strávíš tím hodně času?
To je velká část celé práce, časově opravdu velký záběr. Když člověk jede třeba na víkendový letecký den, nafotí několik set nebo několik tisíc fotografií do RAWu. Pak si musí vybrat to, co je předmětem jeho zájmu. A potom přijde postprocessing, což je možné považovat za klíčový krok, který zabere hodně času, aby z toho měl člověk radost a aby to bylo opravdu publikovatelné.

Jakou roli hraje technické nastavení fotoaparátu. Aby třeba mělo letadlo roztočenou vrtuli nebo za ním bylo rozmazané pozadí, apod.?
To samozřejmě hraje velkou roli. Fotoaparát se nastavuje různě pro různé typy letadel. Třeba u stíhačky, která na leteckém dni předvádí display a létá hodně rychle, musí být čas výrazně kratší. Naopak u vrtulového letadla se dají udělat atraktivnější fotky, když je vrtule rozmazaná a „dělá“ takový kruh.

Dá se s tím hodně pracovat a na každý typ letadla, nebo i na vrtulníky, člověk fotoaparát přenastavuje nějakým optimálním způsobem. Svou roli hraje i počasí – přijde mrak a najednou se setmí. S tím vším musí člověk pracovat, aby byl dobrý výsledek.

Které letecké dny, u nás nebo v cizině, jsou základními stavebními kameny tvého ročního kalendáře? Kam se rád vracíš?
Nerad bych na něco zapomněl, ale sezona většinou začíná leteckým dnem v Plasích, kde to bývá velmi příjemné a mají tam vždycky pestrý program. V květnu a červnu je pak v podstatě každý víkend nějaká akce a určitě mezi nimi figurují ty větší, jako je Aviatická pouť v Hradci Králové, nebo třeba menší „rodinný“ letecký den, den otevřených dveří v Jaroměři. Občas bývají dny otevřených dveří i na některých vojenských základnách. A sezona fotografování letadel končí někdy v září, kdy se pravidelně konají Dny NATO v Mošnově.

Ohlédněme se za létem. Letecký den Cheb poprvé hostil válečného Corsaira

Ze zahraničních leteckých dnů jsou mými prioritami ty v Anglii – Shuttleworth nebo Duxford. Duxford je taková mekka leteckých dnů s válečnými letadly. Jezdím tam už spoustu let, a i když se to hodně opakuje, pořád je na co koukat a jsou to hodně zajímavé a příjemné letecké dny.

Jsou letadla, která fotíš radši než jiná? Máš oblíbené historické období nebo konkrétní typ, na který se opravdu těšíš?
Určitě rád fotím unikátní letadla, originály z druhé světové války. Poslední dobou, speciálně letos v roce 2026, to byl třeba Messerschmitt Bf 109. U nás v Mladé Boleslavi bylo setkání válečných letadel, kde byly například čtyři mustangy. A úplně v posledních dnech bylo na Točné tady v Praze představení nově získaného spitfiru a k vidění byl i hurricane.

Republic P-47 Thunderbolt + Supermarine Spitfire Vc + Messerschmitt Bf 109 E-4 + North American P-51D Mustang – naprosto unikátní a nevídaná sestava warbirdů z druhé světové války, „Festival of Flight Air Show“ na Old Warden Aerodrome, bázující legendární Shuttleworthskou sbírku.

Takže poslední dobou mám hodně oblíbená druhoválečná letadla. Ale jsou i moderní stíhačky, které zase předvádějí efektní displaye. Je to případ od případu. Podle toho, jak se organizátorům leteckého dne podaří dát dohromady program a co je k vidění. Moje priorita v poslední době jsou druhoválečná letadla.

Letecký festival v Shuttleworthu oplýval legendami a nesl i českou stopu

Stalo se ti, že jsi vyfotil letadlo, které později havarovalo a už neexistuje?
Mám řadu snímků letadel, která už neexistují. Řeknu příklad: před lety jsem za rozbřesku fotil v Ruzyni start největšího nákladního letadla An-225 Mrija. Bylo to v roce 2016 a vezl tehdy generátor z Prahy do Austrálie. Tento letoun byl později zničen ve válce na Ukrajině.

Nebo jsem fotil hurricane, který byl v Česku součástí sbírky na Točné. V roce 2022 tragicky havaroval na leteckém dni v Chebu.

A aktuální příklad z letošního roku: v červnu jsem v Shuttleworthu v Anglii fotil rychlostní letoun dřevěné konstrukce DH.88 Comet a ten v srpnu na stejném letišti havaroval. Tam to dopadlo relativně dobře, protože pilotovi se nic vážného nestalo. A anglické spolky a nadace mají zájem letoun obnovit.

Aktuálně probíhá tvoje fotografická výstava. Fotek musíš mít obrovské množství, podle jakého klíče jsi je vybíral?
Bylo to hodně složité. Vzhledem k tomu, že fotím desítky let a fotografií mám v archivu tisíce. Nakonec jsem zvolil období patnácti let, od roku 2012 do roku 2026. Rozvrhl jsem to tak, že z prvních zhruba deseti let, od roku 2012 do roku 2023, je na výstavě z každého roku jedna až dvě fotografie. Z pozdějších let, kdy bylo focení intenzivnější a leteckých dnů víc – tedy z let 2024, 2025 a speciálně 2026 – je fotografií víc. Nejvíc jich je z letošního roku, protože byl z pohledu focení hodně intenzivní, ať už v Čechách, nebo v zahraničí. Taková byla koncepce: vzít období patnácti let a rozdělit ho tak, abych se dostal k nějakému, v uvozovkách, rozumnému počtu kolem 50 fotografií.

Prošel jsi i vývojem techniky? Někteří fotografové obmění celý technický park, jiní zůstávají u stejných nástrojů.
Pokrok, nebo vývoj, byl určitě velký. V prvních letech po roce 2000 se začínalo fotit s kompakty, postupně přišly zrcadlovky a těch jsem vystřídal několik verzí. V posledních letech je to opět zrcadlovka, ale už s full frame snímačem, takže kvalita je úplně jinde a úplně jinak se s tím dá pracovat. Dnešní ideální stav pro mě je tedy full frame zrcadlovka a focení do RAWu (i když řada fotografů již používá bezzrcadlovky).

A co objektivy? Je to vždycky teleobjektiv?
Z pohledu optiky je potřeba se přizpůsobit tomu, co člověk fotí. Pokud fotím letadlo na statice, nejlepší je nějaký krátký objektiv, ideálně pevný. Na letovou část leteckého dne je zase potřeba mít objektiv se zoomem, který pokryje rozpětí od chvíle, kdy letadlo startuje blízko, až po display, který předvádí někde daleko. Případně si na letecký den vzít dva fotoaparáty, aby byl člověk operativní. Na jednom mít kratší objektiv, na druhém delší s velkým zoomem. A mohl tak reagovat na všechno.

Avro Anson Mk.I, dvoumotorový námořní hlídkový a později cvičný letoun ze sbírky RAF Station Czechoslovakia v Podhořanech. Snímek vznikl v květnu 2026 na leteckém dni Le Temps des Hélices („Čas vrtulí“) v La Ferté-Alais ve Francii.

Máš nějakou radu pro lidi, kteří by chtěli fotit letadla? Co nedělat, jak je nefotit?
U nás v republice je spousta dobrých fotografů. Hlavně je potřeba fotit dlouhá léta, ono se to vyvíjí. Rada tedy zní: jezdit na letecké dny, vydržet tam v každém počasí, najít si správnou pozici a fotit, fotit a zkoušet. A dlouhodobě pracovat s nastavením techniky i s postprocessingem, to jde ruku v ruce. Je to opravdu o zkušenostech. Jako se vším – když chce člověk dobře jezdit autem nebo na lyžích, musí jezdit. A tady se zase musí fotit a fotit.

Je nějaké místo, kam by ses chtěl podívat, nebo letadlo, které jsi ještě neměl šanci vyfotit?
Z warbirdů jsem měl možnost vyfotit v podstatě všechno, co z létajících strojů existuje. Zajímavé jsou určitě letecké dny v Americe, jako je Oshkosh, ale tam jsem fotit nikdy nebyl.

Nebe nad Mladou Boleslaví bylo plné historických stíhaček

Na leteckých dnech se bohužel může i ledacos přihodit. Byl jsi někdy svědkem nějaké nehody?
Ano, před lety v Chebu jsem na vlastní oči viděl, jak se zřítil hurricane. Viděl jsem, jak vystoupal do výšky a pak se propadl. Říkal jsem si: ty jo, co tam dělá, potom havaroval. Viděl jsem to přímo a jeho poslední průlet mám vyfocený, několik desítek vteřin předtím, než se zřítil.

Každá fotografie má jistě nějaký svůj příběh. Vybaví se ti teď nějaký, třeba ne tak smutný?
Jeden je z listopadu 2025, kdy jsem měl možnost jako jediný fotograf fotit start Skyfoxu z Aera Vodochody. Odlétal na aerosalon do Dubaje a pak absolvoval známý okruh přes Afriku a zpátky přes Evropu. Ten odlet byl z mého pohledu trochu komplikovaný, protože jsem neměl ideální pozici na focení se zoomem. V areálu Vodochod je vnitřní plot s drátěným pletivem a přes to se samozřejmě fotit nedá. Na poslední chvíli se mi podařilo získat židli, na kterou jsem si stoupnul a fotil přes ostnaté dráty. Bylo to asi o dvě minuty, jinak by mi letadlo uletělo – už rolovalo na start a pak odstartovalo. Udělal jsem sérii snímků, navíc v protisvětle a v oparu. Fotka se nakonec povedla a byla publikovaná. Toho si vážím, protože je to vlastně jediná fotka. Byl jsem tam jako fotograf asi sám.

Další zajímavá fotografie je z roku 2025, kdy jsme byli na Hahnweide u Stuttgartu v Německu, na akci Oldtimer Fliegertreffen. Němečtí organizátoři ji pořádají jako slet a sletělo se tam skutečně přes 200 historických letadel. Tam se v podstatě poprvé předváděla replika letounu Focke-Wulf Fw 190. Je to zajímavá replika, kterou, jak jsem se dočetl, vyrobili ji v Rumunsku, má ruský motor a je skutečně k nerozeznání od originálu. Při jejím jediném předvedení došlo při startu k nějakému poškození podvozku. Bylo to první den, v sobotu: letoun udělal jeden okruh, pak druhý pro vnější kontrolu podvozku, přistál a od té doby už ten víkend nelétal. Ani na internetu jsem nedohledal, že by později někde létal. Byla to tedy asi jedna z mála možností vidět létat Focke-Wulf – i když je to replika, na fotografiích je vidět, že vypadá skutečně jako originál.

Focke-Wulf Fw 190, replika úspěšného německého stíhacího letounu z druhé světové války. Snímek vznikl v září 2025 na setkání historických letadel Oldtimer Fliegertreffen na letišti Hahnweide v Německu.

A zmínil jsem už An-225 Mrija – fotografovali jsme její start za rozbřesku v Ruzyni přímo u dráhy, tehdy před lety taková možnost byla. To byl taky velký zážitek. A zážitek je samozřejmě i na leteckých dnech v Anglii, konkrétně v Shuttleworthu, kde bývá létání přes den a pak ještě večerní létání. Pokud svítí podvečerní sluníčko, je zajímavé fotit za těchto podmínek válečnou techniku. To jsou zážitky na celý život.

Fotograf Pavel Barták
McDonnell Douglas F/A-18C Hornet, víceúčelový bojový letoun švýcarského letectva ze základny Meiringen. Snímek vznikl 8. října 2019 na akci Fliegerschiessen Axalp na vojenské střelnici v Alpách nedaleko městečka Brienz.
Aero L-39NG Skyfox, český proudový cvičný letoun nové generace. Snímek vznikl 7. listopadu 2025 na továrním letišti Aero Vodochody při odletu letounu na letecký veletrh Dubai Airshow.
Avro Anson Mk.I, dvoumotorový námořní hlídkový a později cvičný letoun ze sbírky RAF Station Czechoslovakia v Podhořanech. Snímek vznikl v květnu 2026 na leteckém dni Le Temps des Hélices („Čas vrtulí“) v La Ferté-Alais ve Francii.
43 fotografií

(Do 19. listopadu 2026 je možné navštívit výstavu leteckých fotografií Pavla Bartáka ve Spolku Dobrá Šatlava, Uhelný trh 2, Praha 1, pozn. red.)

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