Řada 477.0 patří mezi nejzdařilejší československé parní lokomotivy. Vynikala relativně vysokým výkonem, dokonce se stala nejvýkonnější tendrovkou v celé Evropě. Vyzdvihnout musíme i její estetickou vytříbenost, přičemž elegantnímu vzhledu výrazně pomohla i modrá barva. Připomeňme si Papouška prostřednictvím sady fotografií.
Autor: ČD Nostalgie
Lokomotivy řady 477.0 přicházely z výroby v modré barvě na většině vnějších ploch. Dýmnice a komín byly černé, byť na dveřích dýmnice vidíme někdy barvu modrou (viz fotogalerie). Rám si vystačil s decentní světle šedou barvou, zatímco loukotě kol a další „maličkosti“ se mohly pochlubit výrazně červeným povrchem. A celek esteticky podtrhovalo bílé linkování spodních hran nástaveb. Díky této barevné kombinaci vznikla známá přezdívka Papoušek.
Autor: Gampe, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Z našich parních lokomotiv byly do modra řešeny také legendární Albatrosy, ale to byly na první pohled zcela jiné lokomotivy s vlečným tendrem. Zde ovšem vidíme Papouška na 10. srazu parních lokomotiv v Drážďanech v roce 2018.
Autor: Christian Gebhardt, CC BY-SA 4.0
Řada 477.0 je vzhledově i pro laika prakticky nezaměnitelná s lokomotivami jiných řad, což u lokomotiv není zas až tak běžným jevem.
Autor: public domain
Papoušek se stal nejvýkonnější parní tendrovkou československé provenience, přičemž tento primát si nese i v měřítku evropském. Jako tendrová se označuje taková parní lokomotiva, která nemá vlečný tendr. Zásobníky vody a paliva (zpravidla uhlí) jsou přímo její součástí. U řady 477.0 se udává indikovaný výkon parního stroje 1 560 kW, chcete-li 2 120 koní.
Autor: Falk2, CC BY-SA 3.0
Lokomotivy 477.0 vyráběla pražská ČKD. Celkem jich byla vyrobena přesně kopa ve dvou sériích (chcete-li pět tuctů nebo čtyři mandele, ať si zde zopakujeme matematiku). První série čítala 38 kusů dodaných v letech 1951 až 1952 a druhá série z roku 1955 obsahovala zbylých 22 kusů.
Autor: Christian Gebhardt, CC BY-SA 4.0
Tak jednoduché to ovšem nebylo. Lokomotivy první série se zpočátku značily řadou ČSD 476.1, pod kterou byly vyvíjeny. Ale během vývoje poněkud narostla hmotnost, a tak se druhá série už dodávala pod novým označením řady 477.0 (třetí číslice vychází z tzv. nápravového tlaku, respektive hmotnosti na nápravu). A aby se vše uvedlo do pořádku, byly na řadu 477.0 přeznačeny i lokomotivy první série (důležitější ovšem je, že byly konstrukčně modifikovány právě po voru druhé série).
Autor: ČD Nostalgie
První série měla totiž menší konstrukční nedostatek. Zadní podvozek s dvojicí běžných dvojkolí, situovaný pod zásobníky uhlí a vody, byl příliš namáhán a někdy praskl. Těžiště zkrátka uteklo trochu dozadu. Předmětný podvozek byl tedy zesílen a zároveň zmenšen objem vodojemu. Jako kompenzace za zmenšení vodojemu za budkou, který se teď stal vodojemem hlavním, přibyly dva menší vodojemy na bocích nad prvním spřaženým dvojkolím.
Autor: Gampe, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Zde vidíme právě Papouška z první série modifikovaného po vzoru série druhé. Respektive jedná se o modifikaci po stránce funkční, vizuální rozdíly mezi lokomotivami druhé série a podle ní modifikované první série jsou nepřehlédnutelné. Přidané vodojemy nad prvním spřaženým dvojkolím (po jednom na každém boku) jsou u první série nápadné, viz foto. Lokomotivy druhé série mají mezi těmito vodojemy a budkou krycí plechy.
Autor: BederQ, CC BY-SA 4.0
Papoušek druhé série. S krycími plechy mezi vodojemy nad prvním spřaženým dvojkolím a budkou vypadá rozhodně elegantněji. Též vzduchu se jedoucí lokomotivu obtékalo o něco lépe.
Autor: public domain
Z označení řady vyčteme tři ze základních parametrů lokomotivy. Co si tedy představíme pod označením 477.0? První číslice udává, že lokomotiva má čtyři spřažené nápravy. Z číslice druhé vypočteme (přičteme k ní trojku a vynásobíme deseti) maximální povolenou rychlost 100 km/h. A třetí číslice nám prozradí (přičteme k ní desítku) nápravový tlak 17 tun. A nula za tečkou udává, že s danými parametry se jednalo o první typ lokomotivy (druhý typ by dostal jedničku atd.). Zbytek kódu je pořadovým číslem lokomotivy dané řady, zde tedy vidíme třiačtyřicátou lokomotivu řady 477.0.
Autor: Gampe, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Konstrukční vylepšení Papouška se vyplatilo, neboť lokomotivy řady 477.0 se vyznačovaly vysokou spolehlivostí a řadily se k nejhospodárnějším parním lokomotivám u Československých státních drah. Poslední byla ze služby vyřazena v roce 1979. Jednalo se o lokomotivu číslo 477.043, která je dnes jednou z celkem tří dochovaných a České dráhy ji používají k nostalgickým jízdám. Dalšími dochovanými jsou 477.013 na Slovensku a 477.060, která je neprovozním exponátem v železničním depozitáři Národního technického muzea v Chomutově.
Autor: Gampe, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Papoušek má výfukové zařízení systému Kylchap s dvojitým komínem.
Autor: České dráhy
S rychlými a výkonnými parními tendrovými lokomotivami řady 477.0 počítaly Československé státní dráhy původně pro rychlou příměstskou osobní dopravu v oblasti Prahy, Brna a Ostravy. V provozu se ovšem osvědčily natolik, že byly angažovány i na delší tratě k vozbě spěšných vlaků a lehčích rychlíků.
Autor: Rainerhaufe, CC BY-SA 3.0
Pod Barrandovskou skálou, Papoušek 477.051 s dvojicí čtyřvozových patrových jednotek východoněmecké výroby
Autor: Pavel Vančura
Papoušek 477.013 ve stanici Česká Lípa hlavní nádraží, léto 1974. Déle vidíme Brejlovce a vykukujícího Hurvínka.
Autor: Ondřej Řepka
Lokomotiva řady 477.0, zvaná Papoušek, táhne vlak na již zaniklé trati mezi Českou Lípou a Vlčím Dolem. Na konci vlaku (na postrku) je lokomotiva řady 464.0 přezdívaná Ušatá. Ale více nás zaujmou dva osobní vozy označené jménem německé společnosti Mitropa.
Autor: Karel Šlais
Lokomotiva řady 477.0 v Praze na Smíchově
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / SIK_03-034569
Nostalgický vlak s Papouškem 477.043 přijíždí do stanice Dolní Lipka, 12. červen 1988.
Autor: Tomáš Čech
Papoušek a Rosnička
Autor: samsonet dodo, CC BY 3.0
Modely lokomotiv ČSD řady 475.1 (dole) a řady 477.0
Autor: Jakub Ležík
Parní lokomotiva řady 477.0 zvaná Papoušek
Autor: Falk2, CC BY-SA 3.0
Parní lokomotiva řady 477.0 zvaná Papoušek
Autor: Christian Gebhardt, CC BY-SA 4.0
Papoušek 477.043 v Drážďanech v roce 2018, po ukončení X. mezinárodního srazu parních lokomotiv. Vpředu je těžká dieselová lokomotiva východoněmecké výroby původního značení řady DR 118.
Autor: Christian Gebhardt, CC BY-SA 4.0
Parní lokomotiva řady 477.0 zvaná Papoušek
Autor: JirkaSv, CC BY-SA 4.0
Papoušek na akci Národní den železnice 2023, Bohumín na Karvinsku
Autor: České dráhy
Lokomotiva 477.043, za služebním vozem vidíme čtyřvozovou patrovou jednotku řady Bpjo východoněmecké výroby.
Autor: Herbert Ortner, CC BY 4.0