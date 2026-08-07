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Poznejte lokomotivu v jednoduchém kvízu
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Poznejte lokomotivu v jednoduchém kvízu
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Srpnový železniční kvíz nabízí otázky napříč tématem tuzemské železniční dopravy, z nichž některé jsme vytáhli z těch nejtemnějších zákoutí dep. O co je tento kvíz jednodušší, o to je delší.Čtenáři,...
Ráno proběhla unikátní událost, na povrch Měsíce dopadla nekontrolovaně část rakety SpaceX. Zatím není jasné, zda se dopad podařilo zachytit i na snímcích, astronomové teprve vyhodnocují data z...
Je to svátek letecké techniky, jehož tradice sahá desítky let zpátky. Pravidelně se na letecké airshow spojené s veletrhem v britském Farnborough objevují novinky i exkluzivní stroje. Projděte se...
Je jednou z mála žen ve vysoké manažerské funkci v tradičně mužském oboru, jakým je petrolejářský průmysl. Markéta Jakoubková zodpovídá za kvalitu paliv Shell v Česku, na Slovensku a v dalších...
V polovině července se přes Jadran přehnala vlna bouřek a vydatných dešťů a zdálo se, že požáry budou na čas minulostí. Ale dlouhodobě vyprahlá země a silný vítr na Balkáně opět napomohly k novým...
V dubnu 2029 proletí v těsné blízkosti Země kus vesmírné horniny. Půjde o asteroid 99942 Apophis, který měří zhruba 370 metrů a k naší planetě se přiblíží na méně než 32 tisíc kilometrů. Vědci jeho...
Rekordní vícedenní vedra proměnila mnoho domácností v jen obtížně obyvatelné pece. Jako nejrychlejší řešení se nabízí mobilní klimatizace. Přečtení diskusí a komentářů na internetu ale jednoho snadno...
Před 100 lety vystoupili v Rychnově nad Kněžnou poprvé jako profesionální soubor Kocourkovští učitelé. Recesistické pěvecké sdružení, které ve skutečnosti netvořili učitelé, se během několika let...
Jihokorejská lunární sonda Danuri ve středu pořídila sérii snímků malého tmavého kráteru, jejž na povrchu Měsíce vytvořil dopad části rakety Falcon 9. Její druhý stupeň narazil do Měsíce kolem 2:35...
Řada 477.0 patří mezi nejzdařilejší československé parní lokomotivy. Vynikala relativně vysokým výkonem, dokonce se stala nejvýkonnější tendrovkou v celé Evropě. Vyzdvihnout musíme i její estetickou...
Odráží nějaké měřítko to, zda model patří do vašich oblíbených? Stanislav Šnek možná až příliš sebekriticky píše, že je spíš „patla“ než modelář. To můžete sami posoudit u jeho příběhu letounu...
Plísně nás obklopují na každém kroku. Některé našly uplatnění v medicíně, jiné jsme si kultivovali pro potravinářské účely. Další však znehodnocují potraviny a můžou být i zdraví škodlivé. Právě...
Nejdetailnější záběry fotosféry, tedy viditelného povrchu Slunce, pořídili astronomové teleskopem umístěným na Havaji. Skvěle si tak můžete prohlédnout vizuální projevy takzvané Kelvin-Helmholtzovy...
Připojení na dovolené k internetu přes veřejné wi-fi se může stát letos ještě problematičtějším než jindy. Microsoft vyzývá k opatrnosti, když varuje před útoky skupiny, která zneužívá nejen hotelové...
„Padá hvězda, něco si přej.“ V noci z 12. na 13. srpna 2026 si budete moci přát mnohokrát. Podmínky pro pozorování Perseid budou mimořádně příznivé, protože Měsíc bude v novu a jeho svit nezastíní...
Na letišti Kunětice pod Kunětickou horou sídlí Expozice pardubického letectví, kterou spravuje Letka Aviatické pouti. Ve svém hangáru ukrývá letuschopné repliky strojů z počátků letectví i naprosto...
Ceny v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 jsou rozdané a právě probíhá kolo druhé. Pojďme si prohlédnout, o co se v tomto kole soutěží.