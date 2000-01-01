Za nejslavnější lokomotivu československé konstrukce z let meziválečných můžeme zajisté považovat rychlíkové Mikádo. Při jeho zrodu se sice objevil problém s hmotností, ale ani takováto lapálie neměla vliv na jeho pozdější úspěch.
Autor: Herbert Ortner, CC BY 4.0
Lokomotiv řady 387.0 bylo v období 1926 až 1937 vyrobeno celkem 43 kusů, a to v pěti sériích, jak postupně přicházely objednávky. Podle tvaru komína připomínající tehdy moderní účes dostaly přezdívku Mikádo.
Autor: tovární snímek Škoda Plzeň
Estetická vytříbenost však nebyla její jedinou pozoruhodností, větší uznání si zaslouží konstrukční řešení. Z pohledu středoevropského měla primát v použití trámcového rámu ze speciální vanadiové oceli. Mimo to se stala naší první trojčitou rychlíkovou lokomotivou (což znamená tři parní válce nebo třídílný válcový blok, zkrátka jak je kdo zvyklý). A navíc dostala do té doby největší parní kotel u nás vyrobený a byla první naší lokomotivou s výkonem vyšším než 2 000 koní.
Autor: ČD Nostalgie
Ale abychom jen nechválili, na svět přišla totiž o něco těžší, než si objednatel přál. ČSD si nový typ rychlíkové lokomotivy objednaly v první polovině 20. let. Konstrukcí a výrobou se zabývaly Škodovy závody v Plzni pod vedením šéfkonstruktéra Oskara Dolcha. Pro lokomotivu se počítalo s označením řady 386.0, pod kterým byla původně dodána i první série šesti kusů z roku 1926. Jenže při kontrolním vážení se ukázalo, že se lokomotiva narodila trochu těžší. Nezbývalo tedy, než ji tyto lokomotivy přeznačit řadou 387.0.
Autor: tovární snímek Škoda Plzeň
Lokomotiva řady 387.0 byla určena především pro těžké rychlíky. Měla tři válce, pojezd 2'C1' a na spřažených dvojkolích velká kola o průměru 1,9 metru. Nejvyšší povolená rychlost byla 110 km/h. Právě vysoká rychlost a schopnost vést těžké soupravy udělaly z Mikáda jednu z nejvýznamnějších československých rychlíkových lokomotiv meziválečného období.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034612
Ani po druhé světové válce však Mikáda nezmizela z čela rychlíků okamžitě. S příchodem novějších a výkonnějších lokomotiv, především řady 498.0, jejich význam postupně klesal a stále častěji vozila osobní vlaky, později se uplatnila i na lehčích nákladních výkonech. Zajímavou kapitolou bylo její nasazení na mezinárodní rychlík Hungaria v letech 1961 až 1963 z brněnského depa.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034609
Pravidelný provoz řady 387.0 skončil v roce 1974.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Ans_05373-2866
Stanoviště strojvůdce lokomotivy řady 387.0
Autor: z knihy Plným plynem do světa techniky, autor knihy Emil Holan, vydáno v roce 1937
Obdivovatelé technického řešení a dílenského zpracování Mikáda
Autor: z knihy Plným plynem do světa techniky, autor knihy Emil Holan, vydáno v roce 1937
Parní lokomotiva Mikádo 387.043 v čele nostalgického vlaku na křížení Pražsko-duchcovské s Buštěhradskou dráhou, 9. říjen 1988
Autor: Josef Mandys
Pohled na část železniční expozice na mezinárodní výstavě v polské Poznani v roce 1930, která se týkala dopravy a cestovního ruchu. První řada vlevo obsahuje lokomotivy československé, další dvě řady s koridorem uprostřed patří Italům. První lokomotiva v naší řadě, která má na čele znak se lvem, je Mikádo.
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Ještě jednou lokomotiva Mikádo na mezinárodní výstavě v polské Poznani. Tento snímek byl pořízen krátce před jejím otevřením nebo po jejím uzavření, což poznáme podle absence tabel, vlajek a podobně.
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe
A naposledy Mikádo na mezinárodní výstavě v polské Poznani
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Parní lokomotiva řady 387.0 a elektrická lokomotiva původní řady E 469.3, po přeznačení podle mezinárodního standardu je od roku 1988 řadou 123, jak zde právě vidíme. Vpředu ještě vidíme drapák „odložený“ ze zauhlovacího jeřábu.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034614
Parní lokomotiva Mikádo
Autor: tovární snímek Škoda Plzeň
Parní lokomotiva Mikádo
Autor: tovární snímek Škoda Plzeň
Parní lokomotiva Mikádo na točně v železničním muzeu ČD v Lužné. Jediné dochované Mikádo, tedy lokomotiva čísla 387.043 je poslední vyrobený exemplář (43. kus, jak prozrazuje celé označení samotné lokomotivy).
Autor: public domain