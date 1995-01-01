Pětasedma, nebo chcete-li Šlechtična, se stala jednou z nejpovedenějších československých parních lokomotiv. Jako první u nás dostala spalovací komoru a varník. Ve službě vydržela až do samého konce parní trakce u ČSD. Připomeňme si tuto lokomotivu, která se oficiálně značila řadou 475.1, prostřednictvím komentované fotogalerie.
Autor: ČD Nostalgie
Lokomotiva byla původně známější pod přezdívkou Pětasedma, ale časem se i díky literatuře ve větší míře ujala přezdívka Šlechtična.
Autor: public domain
Označení řadou 475.1 je čistě věcí ČSD jako jejího uživatele. Výrobce, tedy koncern Škoda Plzeň, přidělil této lokomotivě své tovární typové označení 57Lo (“Lo“ znamená parní lokomotiva, původně tedy lokomotiva, ale s nástupem elektrické trakce zůstalo „Lo“ páře, přičemž elektrické lokomotivy se za typovým číslem značily písmenem „E“).
Autor: Aktron / Wikimedia Commons, CC BY 3.0
Škodovka vyrobila v letech 1947 až 1950 celkem 172 kusů lokomotivy typu 57Lo. Z nich 147 bylo dodáno ČSD jako řada 475.1. Posledních 25 vyrobených kusů bylo v roce 1951 odesláno jako tzv. „internacionální pomoc“ do Severní Koreje, kde jejich stopy mizí. Zajímavé je, že tam odešly i s Kryšpínovým označením ČSD (konkrétně 475.1148 až 475.1172) a navíc tam s ním byly i zařazeny do služby.
Autor: Hugh Llewelyn, CC BY-SA 2.0
Lokomotivu 475.1 kategorizujeme jako univerzální. To znamená, že byla určena k vozbě osobních i nákladních vlaků. Za vyloženě rychlíkovými lokomotivami tak poněkud zaostávala v rychlosti a za speciálními těžkými lokomotivami nákladními zase v tažné síle.
Autor: archiv Českých drah
Její základní technické parametry jsou zaklety v Kryšpínově označení řady 475.1. První číslice udává počet spřažených dvojkolí (zde tedy čtyři), z druhé číslice určíme připočtením trojky a vynásobením desítkou maximální povolenou rychlost 100 km/hod a třetí číslice udává po připočtení desítky zaokrouhleně tlak ne jednu spřaženou nápravu 15 tun. První číslice za tečkou v daném kódu je tzv. konstrukční skupina, to znamená rozlišovací číslo typu, protože více typů lokomotiv může mít stejné parametry, a tudíž i základní trojciferné označení. První typ má označení 0, druhý 1 atd. A vše uzavírá inventární rozlišení (pořadové číslo) konkrétní lokomotivy daného typu.
Autor: ŠJů, CC BY 4.0
U parních lokomotiv s taženým tendrem má samozřejmě tento tendr vlastní číslo řady, ostatně k lokomotivě jedné řady (jednoho typu) mohl výrobce dodávat tendry více řad. Lokomotivy 475.1 se zpočátku dodávaly s tendry řady 935.0, od šestapadesátého kusu pak s tendry řady 932.3. Zde první číslice udávala objem uhláku v m³ a následující dvě cifry objem vodojemu v m³.
Autor: Vojtěch Král, CC BY-SA 4.0
Po technické stránce patřila Šlechtična ve své době mezi nejmodernější lokomotivy z celosvětového hlediska. Dostala především účinnější kotel se spalovací komorou a varníkem, které výrazně zvyšují přímou výhřevnou plochu kotle. U nás byla s těmito prvky první, předtím žádná lokomotiva československé provenience spalovací komoru a varník neměla. Nejprve se tyto prvky ujaly v USA, objevovat se začaly ve 20. letech a v letech 30. už tam nebyly žádnou novinkou. První evropské vlaštovky se potom začaly objevovat od poloviny 30. let.
Autor: Dominik Schön
Dodatečně byly Šlechtičny osazovány mechanickým přikladačem uhlí Standard Stocker francouzské konstrukce. V některých depech kvůli tomu dostaly i přezdívku Štokr. Ale kam se hrabe po jazykové stránce Štokr na Šlechtičnu, ale naštěstí to dobře dopadlo a přezdívka Štokr si pevně sedla na těžkou nákladní lokomotivu řady 556.0.
Autor: Radek Hortenský / České dráhy / ČD Nostalgie
V současnosti (rok 2026) jsou v provozuschopném stavu čtyři lokomotivy řady 475.1. České dráhy mají dva stroje, konkrétně 475.101 a 475.179. Exemplář s číslem 475.111 patří občanskému sdružení Iron Monument Club Plzeň (IMC). A jedna provozuschopná Šlechtična 475.196 má svůj domov na Slovensku, kde se o ni stará Spolok Výhrevne Vrútky. Kromě uvedené čtveřice jsou zde ještě dvě lokomotivy, v procesu rekonstrukce do provozuschopného stavu se nachází exemplář 475.194 a nakonec je zde neprovozuschopný, ale jinak zachovalý exponát čísla 475.1142 ze sbírek Národního technického muzea, který dlí v jeho železničním depozitáři v Chomutově.
Autor: Hugh Llewelyn, CC BY-SA 2.0
Parní lokomotiva řady 475.1
Autor: ŠJů, CC BY 4.0
Parní lokomotiva řady 475.1
Autor: Yogibär54, CC BY-SA 4.0
Tovární snímek lokomotivy řady 475.1
Autor: Škoda Plzeň
Barevně z řady vyčníval 142. vyrobený kus, zatímco všechny lokomotivy této řady byly černé, tak tato jediná dostala barvu zelenou. A důvod? V letech 1955 až 1956 byla totiž lokomotiva 475.1142 prezentována v Číně, tak aby vypadala lépe, dostala právě zelenou barvu. Lokomotiva zůstala zelenou i po návratu domů, do služeb u ČSD (dnes je neprovozním exponátem NTM). Číňané si ovšem tyto lokomotivy neobjednali se tyto lokomotivy nevyráběly. Na fotografii je zelená Šlechtična 475.1142 a standardně modrý Albatros 498.106 na točně železničních opraven v Českých Velenicích, 27. září 1979.
Autor: Petr Ovsenák
Lokomotiva číslo 475.1108 (108. kus řady 475.1) ve stanici Chotiměř, 5. srpna 1978
Autor: Petr Ovsenák
Zvláštní vlak vedený lokomotivou řady 475.1 a na přípřeži (tzn. vpředu) je lokomotiva řady 387.0, fotografováno na traťovém úseku Olbramovice – Tomice dne 23. května 1982 (tedy už po konci parní trakce u ČSD, proto píšeme o zvláštním vlaku).
Autor: Petr Ovsenák
Šlechtična číslo 475.1142, ta jediná již zmíněná zelená, v Praze na Smíchově v září 1995
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034559, CC BY-SA 4.0
A ještě jednou zelená Šlechtična 475.1142 v Praze na Smíchově v září 1995. Vlevo je mladší lokomotiva řady 464.2 zvaná Rosnička, konkrétně druhý exemplář 464.202 z pouhých dvou vyrobených. Jak už název napovídá, Rosnička byla zelená standardně.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034565, CC BY-SA 4.0
Šlechtična ve stanici Erstfeld ve Švýcarsku v září 2007, kde se účastnila oslav 125 let Gotthardské dráhy. A dále za ní je ještě Albatros.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_04-E0729-023, CC BY-SA 4.0
Šlechtična na periodickém srazu parních lokomotiv v Drážďanech ročníku 2016 (Dresdner Dampfloktreffen 2016)
Autor: Rainerhaufe, CC BY-SA 4.0
Ještě jedna fotografie z akce Dresdner Dampfloktreffen 2016, kdy uprostřed vidíme Šlechtičnu 475.1 a vlevo jedničkového Albatrosa 498.1. Z Česka toho roku evidentně přijely ty nejlepší z nejlepších.
Autor: Christoph Freitag, CC BY 2.0
A ještě jednou Šlechtična v Drážďanech, tentokrát roku 1999. Všimněme si, že v dávnějších dobách byla účast diváků menší.
Autor: Olaf1541, CC BY-SA 3.0
Pro svou velkou hmotnost bývají zachovalé funkční parní lokomotivy 475.1 využívány při zatěžkávacích zkouškách mostů. Například zde jsme v Červená nad Vltavou dne 20. listopadu 2024. Na zatěžkávací zkoušku byly použity dvě lokomotivy, dieselový asi 110tunový Sergej z muzea ČD Lužná a 170tunová parní Šlechtična z Iron Monument Clubu Plzeň. Dále se na zatěžovací zkoušku pro zvýšení zatížení přidávají speciální vozíky s panely.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Modely lokomotiv řady 475.1 (dole) a 477.0, tedy Šlechtična a Papoušek
Autor: Jakub Ležík
Lokomotiva řady 475.1 patří mezi největší legendy československé parní trakce.
Autor: ČD Nostalgie