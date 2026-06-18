Šlechtična byla naše první parní lokomotiva se spalovací komorou a varníkem

Očima šotoušeSledovat další díly na iDNES.tv
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Neodvratně se blíží chvíle, kdy i zatvrzelí odpůrci létání zatnou zuby a vyrazí třeba i letecky k moři. Tento náš kvíz možná může působit poněkud morbidně, protože tématem budou letecké tragédie a...
V italském přístavním městě Terst mají jeden dopravní unikát. Tramvajovou linku, která se na části své tratě neobejde bez lanového systému. Prvního čtvrtstoletí své existence však měla tato trať na...
V sobotu 13. června se v Mladé Boleslavi koná 15. ročník Historical Airshow. Tato tradiční akce, pořádaná s dvouletou periodicitou, se postupně etablovala mezi nejvýznamnější letecké dny v České...
Pro společnost Prada je to patrně poprvé, co spolupracuje na projektu, který bude přesahovat hranice světa, kde žijeme. Musí přitom věnovat pozornost každému detailu, protože tu jde o životy.
V neděli se poblíž frekventovaného průlivu oddělujícího chorvatské ostrovy Brač a Šolta srazila plachetnice s českou posádkou a velký rychlý katamarán určený pro osobní přepravu. Z osmi lidí na...
Pohodová dovolená se snadno může proměnit ve velmi nepříjemný zážitek. A ačkoli jde zpravidla o souhru okolností a náhod, je dobré znát pravidla, s jejichž pomocí lze problémům předcházet nebo...
Pětasedma, nebo chcete-li Šlechtična, se stala jednou z nejpovedenějších československých parních lokomotiv. Jako první u nás dostala spalovací komoru a varník. Ve službě vydržela až do samého konce...
Satelit, elektronika nebo experiment pro českého astronauta Aleše Svobodu. Než se podobné technologie vydají do vesmíru, musí prokázat, že přežijí vakuum, extrémní teploty i otřesy při startu rakety....
Windows 11 skrývá pod kapotou řadu chytrých nástrojů, které většina uživatelů při každodenní práci přehlíží. Dokážou automatizovat zabezpečení, zrychlit sdílení souborů bez kabelů, psát text hlasem...
Vyzkoušeli jsme nejmenší USB-C nabíječku s výkonem 100 wattů na trhu. Nabízí ji česká značka Epico a míří s ní hlavně na ty, co si koupí nový notebook, který nově podle evropské legislativy musí mít...
Poradenská a auditorská společnost KPMG patří mezi největší a nejznámější na světě. Přesto, anebo možná právě proto, se jí občas podaří udělat nějakou tu botu. Jednu takovou poměrně velkou našli...
Je to příběh o neuvěřitelném odhodlání i v okamžiku, kdy se nedaří. Příběh o odvaze, trpělivosti a přátelství, který navíc nese i určitou českou stopu. Na svůj let ryze vodíkovým balonem přes...
V neděli se poblíž frekventovaného průlivu oddělujícího chorvatské ostrovy Brač a Šolta srazila plachetnice s českou posádkou a velký rychlý katamarán určený pro osobní přepravu. Z osmi lidí na...
V italském přístavním městě Terst mají jeden dopravní unikát. Tramvajovou linku, která se na části své tratě neobejde bez lanového systému. Prvního čtvrtstoletí své existence však měla tato trať na...
Google se postupně stal králem vyhledávání na internetu a svou roli si chce samozřejmě zachovat i nadále. Proto před nějakou dobou nabídl i vyhledávání prostřednictvím umělé inteligence. Ano, to je...
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
Nová soutěž Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je přede dveřmi. Ve hře bude celkem 50 plastikových stavebnic, takže se opět zvýšila šance, sáhnout si na výhru. Jen...
Americká vláda vydala exportní příkaz, který nařizuje společnosti Anthropic okamžitě zablokovat přístup k jejím nejpokročilejším AI modelům Fable 5 a Mythos 5 pro všechny zahraniční státní...