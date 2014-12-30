Pařížské Gare du Nord je s ročním počtem více než 250 milionů cestujících nejvytíženějším nádražím v Evropě. Také historii má zajímavou, například během obléhání Paříže v letech 1870 až 1871 posloužila jeho velká nástupištní hala jako manufaktura ne výrobu balonů, které pak „vylétávaly“ ven z obleženého města.
Autor: Andres Alvarado, CC BY-SA 2.0
Seznamme se s pařížským Gare du Nord prostřednictvím bohatého souboru obrazového materiálu. Kromě výjevů současných uvidíme i pohledy historické. Také něco map nebo plánků, které nám ho správně usadí. A aby to nebylo vyloženě jen pro domkaře, přijdou i obrázky drážních vozidel.
Autor: public domain
Gare du Nord v roce 1959. Takhle se to nádraží zdá klidné jako někde v Dolním Bousově, ale zdání klame.
Autor: Joop van Bilsen for Anefo, public domain
Některé fotografie budou zajímavé více (jako tato), jiné méně (pro někoho třeba tato).
Autor: Max Braun, CC BY-SA 2.0
Z drážních vozidel uvidíme typy starší…
Autor: Michael Day, CC BY 2.0
… i moderní.
Autor: Eric Salard, CC BY-SA 4.0
Když zmiňujeme roční počty cestujících, tak těch více než 250 milionů je současný stav. Konkrétně v roce 2024 to bylo 257 milionů cestujících. Zde už na druhý pohled vidíme, pokud tedy nejme matematici, kteří to vidí hned, že počet cestujících skutečně mírně překračuje oficiálně udávaný průměrný počet 700 tisíc denně. A to i ti, kteří si uvědomili, že rok 2024 byl přestupný a vydělili si to číslem zvětšeným o jedničku. Z tohoto pohledu je Gare du Nord nejvytíženějším nádražím v Evropě. Zde ještě připomeňme, že není v Evropě nádražím největším, ale tento parametr není tak důležitý jako právě počet cestujících.
Autor: Tom Page, CC BY-SA 2.0
Ale pozor, s tím počtem cestujících to může být trochu zavádějící a někteří v tom mohou vidět i háček. Ještě se k tomu vrátíme.
Autor: Eric Salard, CC BY-SA 4.0
Občas se také píše, že pařížské Gare du Nord je třetím nejvytíženějším nádražím na světě. Možná tomu tak kdysi bylo, ale dávno už to neplatí. Z pohledu prošlých cestujících je ve světovém žebříčku až někde na patnácté pozici. A opět jen pro zajímavost uveďme, že všechna nádraží před ním jsou především japonská, mezi které se statečně napasovala tři indická, a to je ze zeměpisné lokalizace všechno. Například nejvytíženější čínská nádraží jsou v tomto žebříčku až za Gare du Nord, ale to neznamená, že se to nemůže někdy změnit.
Autor: Tom Page, CC BY-SA 2.0
Gare du Nord patří mezi nejvýznamnější železniční uzly nejen ve Francii, ale i v celé Evropě. Nachází se v 10. pařížském obvodu na náměstí Napoleona III. a můžeme ho titulovat jako vstupní bránu do Paříže od severu, byť geograficky se dnes nachází už v hloubi města. Ale ani při svém vzniku nastálo vyloženě na jeho samém okraji, bylo postaveno hodný kus od Thiersovy hradby směrem do města. Thiersova hradba byla tehdy čerstvá, vyrostla kolem Paříže v letech 1841 až 1845, zbourána potom byla v letech 1919 až 1929.
Autor: Dan Kamminga, CC BY 2.0
Gare du Nord je nádražím osobním a od svého počátku tak bylo i koncipováno. Zároveň bylo postaveno jako nádraží koncové, neboli hlavové. To znamená, že vlaky do něj přijíždějí i z něj odjíždějí přes stejné zhlaví. Je ovšem pravda, že v 70. letech 20. století se součástí nádraží Gare du Nord stala podzemní průjezdní stanice nově stavěné rychlé příměstské železnice RER (Réseau Express Régional), která se v zastavěné části Paříže chová podobně jako metro (to znamená, že jezdí pod zemí). Stejně tak byla už mnohem dříve, v první dekádě 20. století, v rámci železniční stanice Gare du Nord realizována stejnojmenná podzemní stanice klasického metra. A teď to prasklo, právě díky RER a klasickému metru je Gare du Nord nejvytíženějším nádražím v Evropě.
Autor: ignis, CC BY-SA 3.0
Dovolíme vsuvku, která nám ukáže, že i na osobním nádraží můžeme potkat netradiční vlaky. Když se pozorněji podíváme na toto TGV, tak si všimneme, že to není jen tak obyčejné TGV. Hlavně nám tam nesedí ta divná pozorovatelna, co sedí na střeše druhého vozu (ve skutečnosti tam jsou dvě, druhá je u druhého konce vlaku).
Autor: ignis, CC BY-SA 3.0
A tady už to vidíme lépe. Vlak se jmenuje TGV IRIS 320 a vznikl v roce 2006 modifikací jednoho standardního TGV typu Réseau. Jedná se o speciální vlak určený pro periodickou kontrolu a měření železničních tratí, především těch vysokorychlostní (dnes už prakticky operuje pouze na vysokorychlostních, protože ty narostly tak, že už jiné ani nestíhá). Jinak ty pozorovatelny jsou na něm to nejmenší, tam jde více o to technické vybavení, kterým je naplněn.
Autor: ignis, CC BY-SA 3.0
Nádraží je zároveň významnou architektonickou památkou. Monumentální fasáda hlavní budovy i vnitřní konstrukce nástupištní haly odrážejí francouzskou konjunkturu druhé poloviny 19. století. Budova je chráněna jako historická památka. (foto: Gare du Nord na staré poštovní pohlednici)
Autor: public domain
Takto nakreslil Gare du Nord v roce 1875 francouzský malíř Léon Leymonnerye.
Autor: Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris, Creative Commons Zero (CCØ)
Vznik Gare du Nord souvisí s rozvojem železnic ve Francii ve 40. letech 19. století. Společnost Chemin de fer du Nord budovala tratě spojující Paříž s průmyslovým severem země. Právě pro tyto účely vzniklo první nádraží (viz předložené výtvarné dílo) na místě pozdějšího Gare du Nord. Toto původní nádraží bylo otevřeno roku 1846. Šlo však o relativně skromnou stavbu s pouhými šesti kolejemi, protože se její realizace držela příliš při zemi (jednak z důvodu, aby nebyla příliš narušena okolní zástavba, ale hlavně to bylo levnější). Stavělo se tak navzdory zkušenostem ze zahraničních metropolí, kde už v té době kapacita některých hlavních nádraží začínala býti nedostatečná.
Autor: Musée Carnavalet, Histoire de Paris
Neuběhlo snad ani deset let od otevření původního severního nádraží, kdy se v plné nahotě ukázaly jeho kapacitní limity. Bylo potřeba postavit o poznání větší Gare du Nord. Jeho stavba probíhala v letech 1861 až 1865, prakticky na místě původního plus na dalších pozemcích. Provoz byl zahájen již v roce 1864, ještě před úplným dokončením. A to je vlastně základ toho nádraží, jaké tam stojí dnes. Respektive to dnešní je už po dalších přestavbách a rozšířeních, ale ten „základ“ (hlavní budova a hlavní nástupištní hala) tam je v celé své kráse vidět. (foto: Gare du Nord, rok 1961)
Autor: Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris, Creative Commons Zero (CCØ)
Gare du Nord je jedním ze sedmi stěžejních pařížských železničních nádraží pro osobní dopravu. Dalším z nich je Gare de l’Est, které zde zmiňujeme jen z toho důvodu, že leží velice blízko tomu severnímu. Tento starý letecký pohled zobrazuje obě, Gare du Nord vidíme v horní polovině snímku, Gare de l’Est v pravém dolním kvadrantu.
Autor: Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris, Creative Commons Zero (CCØ)
Lidé si ta dvě blízká nádraží mohou dokonce splést, jak dokazuje tato historická letecká fotografie, na které bylo původně napsáno Gare de l’Est, přestože tam je Gare du Nord.
Autor: Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris, Creative Commons Zero (CCØ)
A zde se ponoříme hlouběji do historie. Na výřezu z plánu Paříže z roku 1857 vidíme mimo jiné i původní severní nádraží, pozdější Gare du Nord, které jsme pro rychlou identifikaci označili červeně. Kousíček jihovýchodně od něj si všimneme budoucího nádraží Gare de l’Est, zde také ještě v mnohem menším provedení. A v horní partii obrázku je nápadně zobrazena Thiersova hradba, ostatně jde o výřez plánu pařížského opevnění.
Autor: public domain
Tady máme pro změnu celou Paříž, konkrétně by se mělo jednat o rok 1911. Gare du Nord je opět označené červeně a zde už ho samozřejmě máme větší po přestavbě. Kolem celého města se vine Thiersova hradba (dnes už tam z ní skoro nic nenajdeme). Toto vyobrazení nám podává přesný obrázek, kde Gare du Nord leží.
Autor: public domain
Do třetice si dejme ještě jeden plán s umístěním Gare du Nord pro toho, kdo preferuje barevné obrázky (takových nás je asi většina). Jedná se o výřez z plánu města z roku 1920 a Gare du Nord je okroužkováno světle modře.
Autor: public domain
Mnozí si na předchozích obrázcích všimli, že Gare du Nord leží nedaleko kopce s bazilikou Sacré-Cœur. Od ní se teď právě na Gare du Nord díváme, kdy si na první pohled všimneme velké střechy nástupištní haly.
Autor: public domain
A toto je pro změnu letecký pohled z roku 1960, kde vzadu vidíme Sacré-Cœur a zcela vpředu dole Gare du Nord.
Autor: Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris, Creative Commons Zero (CCØ)
Když už jsme si dříve uvedli, že Gare du Nord je jedno ze sedmi hlavních pařížských nádraží pro osobní dopravu, tak se podívejme, kde jsou všechna situována.
Autor: Hbf878, OpenStreetMap contributors - Own work, using OpenStreetMap data, CC BY-SA 2.0
Mapa s barevným rozlišením jednotlivých oblastí a nádraží „spojených“ s příslušnými pařížskými nádražími. Z Gare du Nord jezdí vlaky do severní „modré“ oblasti, což platí i naopak.
Autor: © Sémhur / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-4.0, or Free Art License
Přes Gare du Nord se proudem valila i historie. Třeba během válek, kdy se využití stanice kolikrát ani nemuselo týkat železniční dopravy. Například za prusko-francouzské války v letech 1870 až 1871 se ve velké nástupištní hale Gare du Nord vyráběly balony, kterými se dopravovala „ven“ pošta a šťastlivci. A také poštovní holubi, kteří zajišťovali zpětnou vazbu.
Autor: public domain
Výtvarné dílo zobrazující balon při startu z Prusy obležené Paříže
Autor: Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris, Creative Commons Zero (CCØ)
Na tomto obrázku odjíždí v roce 1886 z Gare du Nord bruselským rychlíkem princ Viktor.
Autor: Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris, Creative Commons Zero (CCØ)
Za Velké války zase Gare du Nord poskytlo zázemí uprchlíkům před frontou. Tento snímek je z 10. října 1914.
Autor: Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris, Creative Commons Zero (CCØ)
Gare du Nord na poštovní pohlednici odeslané v roce 1903
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fel_026267-RE, public domain
Gare du Nord na poštovní pohlednici odeslané v roce 1903
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fel_026208-RE, public domain
Pohled do hlavní nástupištní haly Gare du Nord v roce 1959
Autor: Joop van Bilsen for Anefo, public domain
Parní lokomotiva francouzských státních drah (SNCF) řady 141TC na Gare du Nord v roce 1959
Autor: Joop van Bilsen for Anefo, public domain
Ještě jednou stejná lokomotiva na stejném nádraží, navíc i s lokomotivní četou.
Autor: Joop van Bilsen for Anefo, public domain
Gare du Nord v roce 1959. Taxíky v řadě hned při nádraží jsou až na ten prostřední typu Peugeot 403, což byl první vůz této značky, kterého bylo vyrobeno více než milion kusů.
Autor: Joop van Bilsen for Anefo, public domain
Gare du Nord v roce 1979
Autor: Smiley.toerist, CC BY-SA 4.0
Gare du Nord, rok 1982. Zobrazený vlak je zajímavější, než vypadá. Jmenuje se Turbotrain, je poháněn spalovací turbínou a jedná se o předchůdce pozdějších elektrických rychlovlaků TGV.
Autor: Clay Gilliland, CC BY-SA 2.0
Pařížské Gare du Nord na staré poštovní pohlednici
Autor: public domain
Pařížské Gare du Nord na staré poštovní pohlednici
Autor: public domain
Většina poštovních pohlednic ukazovala Gare du Nord z tohoto místa, což je celkem logické.
Autor: public domain
Vidíme to i zde, opět Gare du Nord ze stejného místa. Ale mění se lidé, vozy s koňmi i automobily.
Autor: public domain
Konečně poštovní pohlednice s Gare du Nord z jiného úhlu
Autor: public domain
Podívejme se konečně i na samotnou hlavní budovu Gare du Nord. Ta patří k nejvýraznějším příkladům železniční architektury 19. století. Již víme, že v této podobě vznikla v letech 1861 až 1865. Jejím otcem byl architekt Jacques Ignace Hittorff. Každého asi zaujme velký kolektiv soch. Je jich celkem třiadvacet a představují stěžejní města, do kterých tehdy vlaky z Gare du Nord jezdily. A samozřejmě naopak, ze kterých jezdily vlaky na Gare du Nord. Jedna ze soch potom logicky představuje i samotnou Paříž.
Autor: Velvet, CC BY-SA 3.0
Asi nikoho nepřekvapí, že centrální část průčelí má připomínat Vítězný oblouk.
Autor: Abderrahman Ait Ali, CC BY-SA 2.0
Sochy představující nejvýznamnější města jsou umístěny nahoře, zde konkrétně vidíme Berlín a Kolín nad Rýnem.
Autor: GFreihalter, CC BY-SA 4.0
Autor: Velvet, CC BY-SA 3.0
Hodiny v průčelí hlavní budovy a letopočet 1864, kdy byl na Gare du Nord zahájen provoz.
Autor: Lionel Allorge, CC BY-SA 3.0
Autor: Lionel Allorge, CC BY-SA 3.0
Autor: Lionel Allorge, CC BY-SA 3.0
Stavba je ozdobena i reliéfy významných osobností vědy a techniky. Třeba Denis Papin měl docela páru …
Autor: Reinhardhauke, CC BY-SA 3.0
… a o Jamesi Wattovi ani nemluvě.
Autor: Reinhardhauke, CC BY-SA 3.0
Autor: Reinhardhauke, CC BY-SA 3.0
Na snímku z roku 2011 vidíme starý typ elektrické lokomotivy BB řady 16000. V letech 1958 až 1963 jich firma MTE vyrobila 62. Dnes už jsou lokomotivy této řady vyřazeny z provozu, tu na fotografii to potkalo v roce 2012. Ovšem patnáct z lokomotiv bylo už dříve přestavěno na řadu 16100 použitelnou pro soupravy push-pull s vozy V2N, kde na jednom konci vlaku je lokomotiva a za ní souprava osobních vozů s řídícím vozem (z pohledu cestujících víceméně stejný osobní vůz, ale s kabinou strojvedoucího), ale ty už jsou také vyřazeny.
Autor: 8Uhr, CC BY 2.0
Patrové vozy SNCF třídy V2N, kde v soupravě je jeden z koncových vozů řídící a na druhém konci soupravy je elektrická lokomotiva. Na fotografii vidíme konec vlaku s řídícím vozem, ale na druhém konci z tohoto pohledu nemáme šanci lokomotivu vidět. Řídící vůz není hnací, jediným hnacím vozidlem je v takových vlacích lokomotiva.
Autor: Skililipappa, CC BY-SA 4.0
Zde to sice není tak zřetelné, ale lokomotiva řady BB 15000R je zde právě součástí vlaku složeného z patrových vozů řady V2N, kde vůz poslední je řídící. Když jel vlak do Paříže, seděl strojvůdce v lokomotivě, když pojede opačným směrem, bude sedět v řídícím voze. Řadu BB 15000R tvoří několik modifikovaných lokomotiv původní řady BB 15000, kdy je bylo třeba vybavit zařízením práva pro provoz v soupravách push-pull. Jinak lokomotivy BB15000R se staly náhradou starších BB16100.
Autor: Eric Salard, CC BY-SA 4.0
Dieselová lokomotiva SNCF řady BB 67400, vyráběná v letech 1969 až 1975 v počtu 232 kusů. Uplatnila se při vozbě vlaků nákladních i osobních, kde se uplatnila i v soupravách push-pull.
Autor: Alf van Beem, public domain
Autor: public domain
Autor: Diego Delso, CC BY-SA 4.0
Autor: Diego Delso, CC BY-SA 4.0
Paris Gare du Nord. The interior of Gare du Nord taken from the balcony level, 30 December 2014
Autor: Diliff, CC BY-SA 3.0
Autor: James E. Petts, CC BY-SA 2.0
Autor: James E. Petts, CC BY-SA 2.0
Autor: James E. Petts, CC BY-SA 2.0
Autor: Tom Page, CC BY-SA 2.0
Autor: ignis, CC BY-SA 3.0
Autor: Cheng-en Cheng, CC BY-SA 2.0
Autor: Cheng-en Cheng, CC BY-SA 2.0
Autor: Cheng-en Cheng, CC BY-SA 2.0
Autor: Cheng-en Cheng, CC BY-SA 2.0
Autor: Cheng-en Cheng, CC BY-SA 2.0
Paris Gare du Nord, SERIE 18 N° 1869 SNCB
Autor: Eric Salard, CC BY-SA 4.0
Paris Gare du Nord, SERIE 18 N° 1869 SNCB
Autor: Eric Salard, CC BY-SA 4.0
Paris Gare du Nord, REGIO 2N Z 55500 / Z 55725/26 N°113M SNCF REGION HAUTS
Autor: Eric Salard, CC BY-SA 4.0
Paris Gare du Nord, TGV EUROSTAR 4018
Autor: Eric Salard, CC BY-SA 4.0
Paris Gare du Nord, TGV EUROSTAR 4018
Autor: Eric Salard, CC BY-SA 4.0
Paris Gare du Nord, TGV 4304 EUROSTAR
Autor: Eric Salard, CC BY-SA 4.0
Paris Gare du Nord, TGV EUROSTAR 3007 & 4540
Autor: Eric Salard, CC BY-SA 4.0
Autor: Eric Salard, CC BY-SA 4.0
Autor: Eric Salard, CC BY-SA 4.0
Autor: Eric Salard, CC BY-SA 4.0
Autor: Smiley.toerist, CC BY-SA 4.0
Autor: Phil Richards, CC BY-SA 4.0
Autor: 8Uhr, CC BY 2.0
Autor: Poudou99, CC BY-SA 3.0
Autor: Poudou99, CC BY-SA 3.0
Autor: Poudou99, CC BY-SA 3.0
Autor: Poudou99, CC BY-SA 3.0
Autor: Alf van Beem, public domain
Autor: Alf van Beem, public domain
Autor: NB80, CC BY-SA 3.0
Autor: Taavi Väänänen, CC BY-SA 4.0
Autor: Trainsandstations, CC BY-SA 4.0
Autor: Steven Penton, CC BY 2.0
Autor: Steven Penton, CC BY 2.0
Autor: Stratoswift, CC BY-SA 4.0
Autor: Stratoswift, CC BY-SA 4.0
Autor: Réda TP, CC BY-SA 4.0
Autor: Francisco Welter-Schultes, public domain
Autor: Hugh Llewelyn, CC BY-SA 2.0