Oceli jako na desetipatrový panelák. V Explosii staví nezničitelnou budovu
Nestává se každý den, že bychom mohli nahlédnout do odhalených útrob budovy v pardubické Explosii, kde se bude míchat bezdýmný střelný prach. Stavbu jsme zastihli ještě ve fázi, kdy bylo možné vidět...
Legendární maďarská harmonika se vyráběla i jako trolejbus Ikarus 280T
Historicky nejpočetnější kloubový autobus Ikarus 280 zná snad každý. Ve své době se tento maďarský stroj v nemalém množství exportoval i do Československa. Z tohoto autobusu přímo vycházel i kloubový...
Poslechový masakr: 15 hodin slepých testů je za námi, účastnily se stovky zájemců
A je to za námi. Více než tři stovky posluchačů se během dvou dnů zúčastnily slepých poslechových testů uspořádaných redakcí Technetu na výstavě Audio Video Show 2026. Program běžel bez přestávky.
KVÍZ: Nádhera i hnus. Jak obstojíte na výletě do mikrosvěta?
Mikroskop dokáže dát odpovědi na nejrůznější otázky. Také umí nabídnout úplně nový pohled na svět kolem nás. Schválně, poznáte, které běžně známé předměty zachytil elektronový mikroskop na...
Letecká nehoda na Tenerife 1977: Srážka dvou jumbo jetů si vyžádala 583 obětí
Špatné počasí, nervozita i ignorování pokynů dispečerů zavinily nejhorší leteckou nehodu v historii. Srážka dvou boeingů s 644 lidmi na palubě zanechala pouhých 61 přeživších. Obří letouny se proti...
700 000 cestujících denně. Nejslavnější pařížské nádraží vládne v Evropě všem
Pařížské Gare du Nord je s ročním počtem více než 250 milionů cestujících nejvytíženějším nádražím v Evropě. Také historii má zajímavou, například během obléhání Paříže v letech 1870 až 1871...
Vláda Antonína Švehly před 100 lety padla, dobový tisk psal o krachu politiky
V březnu 1926 vyvrcholila koaliční krize první republiky demisí vlády Antonína Švehly. Událost, která tehdy působila jako běžná politická epizoda, znamenala ve skutečnosti konec jedné důležité etapy...
Vzrušující cesta antihmoty. Vědci ji vůbec poprvé převáželi “náklaďákem“
Světové prvenství si připsali vědci z Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN), když se jim dodávkou podařilo převézt antihmotu v podobě 92 antiprotonů. Nyní zjišťují, zda o některé antičástice...
Erotický chatbot od OpenAI nebude. Firma překvapivě ruší i generátor videí
Tento týden by se z pohledu OpenAI dal nazvat jako uklízecí. Na jeho začátku společnost nečekaně rozhodla o tom, že její generátor videí Sora již nebude k dispozici. Nyní se podle deníku Financial...
Válka v Íránu dává zabrat leteckým plánovačům. Co obnáší obletět konflikt
Naplánovat let dopravního letadla je profese, která i za normálních okolností sdružuje řadu dovedností. Současná bezpečnostní situace v Íránu, ovlivňující kromě lodní i leteckou dopravu, do celé věci...
Co nám AI dělá s myšlením? Hodí se pro to hezký „český“ výraz glajchšaltování
Jednou z nejcennějších hodnot člověka je jeho originalita, která se propisuje do celého jeho konání a odlišuje ho od ostatních. Zkrátka utváří osobnost. Vědci nyní zjišťují, jaký vliv na toto...
Tuto novinku Applu mnozí přehlédli, svá vylepšení skrývá pod povrchem
Většinu letos představených novinek Applu zastínil jediný produkt: levný notebook MacBook Neo. Novou verzi však má i tablet iPad Air. Až na jednu výjimku jej od předchůdce na první pohled...
Brněnský mikroskop posouvá hranice. Pozoruje atomy, které přitom nepoškodí
V Brně otevřeli laboratoř s mikroskopem, který umožňuje pozorovat jednotlivé atomy bez poškození zkoumaného materiálu. Poslouží nejen vědcům z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, ale také...
NASA v závodu s Čínou o Měsíc ruší vesmírnou stanici, ale přidává základnu
V úterý večer představila americká vesmírná agentura NASA nový plán svého rozvoje. Oznámila přitom, že zrušila plány na vesmírnou stanici na oběžné dráze Měsíce a místo toho použije komponenty z...
POZOR VLAK: Je ohrožena železniční nostalgie v Česku?
Komunita, která v Česku zajišťuje a miluje železniční nostalgickou techniku a jízdy patří mezi nejvýraznější v Evropě. Součást Českých drah, ČD Nostalgie, byla do konce loňského roku největším...
Letadlová loď USS Ford měla problémy už před požárem. Je na moři moc dlouho
Americké námořnictvo muselo kvůli požáru stáhnout svoji nejmodernější letadlovou loď z války proti Íránu. USS Ford však měla obtíže už delší dobu. Posádka se potýkala s ucpanými toaletami. Letadlovka...