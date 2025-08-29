Opera se stala kulisou tragédie. Od pádu letu 2801 Vnukovo Airlines uběhlo 29 let

Matouš Waller
Let 2801 neměl být zvlášť náročný. Během přistání na Špicberkách se však projevila špatná příprava, chyby i jazykové bariéra. Výsledek byl tragický – tupolev společnosti Vnukovo Airlines v plné rychlosti narazil do svahu hory Opera jen kousek od prahu dráhy. Od nejhorší letecké nehody v Norsku v pátek uplynulo dvacet devět let.
Trosky ruského dopravního letadla TU-154 leží na místě, kde se 29. srpna 1996...

Trosky ruského dopravního letadla TU-154 leží na místě, kde se 29. srpna 1996 zřítilo a kde zahynulo všech 141 lidí na jeho palubě. Deset kilometrů od místa určení na ostrově Špicberky, asi 400 kilometrů severně od Norska. | foto: ČTK

Záchranáře po nálezu trosek letounu přivítalo jen mrazivé ticho. Nikdo z...
Trosky přední části letadla na vrchu hory Opera nedaleko města Longyearbyen
Zadní část letounu se po nárazu utrhla a po svahu se zřítila do údolí.
Letadlo se po nárazu zcela rozpadlo.
6 fotografií

Mezinárodní charterový let číslo 2801 z moskevského letiště Vnukovo na norské Špicberky obsluhoval 29. srpna 1996 letoun Tupolev TU-154M společnosti Vnukovo Airlines. Strojem cestovalo 130 pasažérů – zejména dělníků, ale i jejich rodin, které doprovázelo jedenáct členů posádky. Let si objednala ruská státní společnost Arktikugol, která na Špicberkách provozovala důl na uhlí.

Data o havárii

Datum: 29. srpna 1996
Mimořádná událost: navigační chyba a náraz do terénu
Letoun: Tupolev TU-154M
Registrace: RA-85621
Operátor: Vnukovo Airlines
Číslo letu: VKO 2801
Počet lidí na palubě / raněných / mrtvých: 141 / 0 / 141

Devět let starý letoun odstartoval z ruského hlavního města podle plánu v osm hodin a čtyřicet čtyři minut ráno místního času. Na Špicberky, vzdálené zhruba 650 kilometrů od Norska, se měl i se zastávkou v Murmansku dostat po třech a půl hodinách ve vzduchu.

Záchranáře po nálezu trosek letounu přivítalo jen mrazivé ticho. Nikdo z cestujících nepřežil. | foto: The Bureau of Aircraft Accidents Archives

Cestou ho neprovázely žádné problémy a příliš náročné nemělo být ani přistání. Přímo na letišti panovaly příznivé podmínky a dohlednost byla velmi dobrá. Vzhledem k vrstvě mraků se sice piloti museli během přiblížení spolehnout na přístroje, zvolená dráha však nebyla náročná.

Jednoduchá vs. složitá trasa letu 2801

Letiště na pobřeží poblíž města Longyearbyen, které je největším sídlem souostroví, je obklopeno náročným terénem. Z jihu i východu kolem něj ční vysoké hory, ze západu je však jen rozsáhlá plocha fjordu Is. Ranvej vede přibližně západovýchodním směrem, a piloti se proto rozhodli přistát právě ze západu, aby bylo přiblížení co nejjednodušší.

Pilotování letounu měl na starosti kopilot, který na letišti Longyearbyen nikdy předtím nebyl. Instruoval ho zkušenější kapitán, který už letiště znal. V souladu s předpisy aerolinky také oba absolvovali přistání na simulátoru.

Trosky přední části letadla na vrcholu hory Opera nedaleko města Longyearbyen | foto: The Bureau of Aircraft Accidents Archives

Vinou chyby v komunikaci však své rozhodnutí změnili a začali se chystat na neobvyklé přistání opačným směrem – směrem od hor. Náročná trasa zahrnovala klesání údolím mezi dvěma vrchy a navíc mimo osu ranveje. Až těsně před prahem dráhy tedy bylo potřeba letoun srovnat k přistání.

Let 2801 narazil v plné rychlosti

Navigátor po změně plánů musel urychleně začít chystat nové instrukce pro piloty, zatímco stále udržoval kontakt s letištěm v jazyce, který neovládal nejlépe. Situaci nepomáhali ani piloti, kteří na přistání spěchali.

Pro přílet na letiště z opačné strany byl zapotřebí precizní manévr se smyčkou, která měla letoun po přeletu nad vrcholky hor navést do údolí směrem k letišti. Navigátor však pod tlakem začal dělat více chyb a letoun se od ideální dráhy odchýlil.

Systém GPWS

Pod zkratkou se skrývá Ground Proximity Warning System, tedy systém varování před hrozícím nárazem do země.

Po sérii dalších chyb se letoun dostal do kolizního kurzu s 968 metrů vysokou horou Opera, tyčící se nad letištěm. Posádka byla v této chvíli přesvědčená o správnosti kurzu, když se v kabině rozblikala kontrolka systému GPWS – doprovázena měla být i akustickým signálem, který se však neozval. Porucha přispěla ke zmatení pilotů a oněch několik sekund, které potřebovali k vyhodnocení situace, jim bylo osudných.

Během chvilky už i skrze mlhu rozeznali blížící se masiv a ještě se pokusili letoun zvednout. V plné rychlosti však narazil do úbočí hory Opera jen zhruba čtrnáct kilometrů od prahu dráhy a okamžitě se rozpadl. Síla nárazu vymrštila utrženou přední část letadla až na náhorní plošinu, zatímco zbytek letounu se zřítil do údolí. Trosky jen o chvilku později pohřbila lavina vyvolaná nárazem. Všichni na palubě okamžitě zemřeli.

Trosky ruského dopravního letadla TU-154 leží na místě, kde se 29. srpna 1996 zřítilo a kde zahynulo všech 141 lidí na jeho palubě. Deset kilometrů od místa určení na ostrově Špicberky, asi 400 kilometrů severně od Norska.
Záchranáře po nálezu trosek letounu přivítalo jen mrazivé ticho. Nikdo z cestujících nepřežil.
Trosky přední části letadla na vrchu hory Opera nedaleko města Longyearbyen
Zadní část letounu se po nárazu utrhla a po svahu se zřítila do údolí.
6 fotografií

Nedostatečná příprava pilotů

Nehody si nejdříve nikdo nevšiml, jelikož trosky ležely na odvrácené straně hory. Pátrání po ztraceném letounu začalo až poté, co v ohlášeném čase nepřistálo na letišti Longyearbyen. Záchranáři zbytky letounu našli až zhruba dvě hodiny po nehodě. Vyšetřování se ujala Norská vyšetřovací komise pro nehody (NSIA) a Mezistátní letecký výbor (IAC).

Zadní část letounu se po nárazu utrhla a po svahu se zřítila do údolí. | foto: The Bureau of Aircraft Accidents Archives

Závěrečná zpráva jednoznačně vyloučila technickou závadu na tupolevu a za viníky nehody označila posádku. Jako prvotní příčinu určila jejich nedostatečnou znalost o fungování letiště. Longyearbyen patřil mezi takzvaná nekontrolovaná letiště obsazené pouze pracovníkem AFIS.

Ten s piloty komunikuje, může jim však jen poskytovat informace nebo radit. Nemá pravomoc řídit letový provoz – na dálku jej řídili dispečeři ze stanice Bodø v severním Norsku, se kterými se však piloti nedokázali spojit. V tehdejším ruském letectví navíc neexistovala funkce AFIS a piloti tedy jeho zprávy mylně interpretovali jako přímé pokyny dispečera.

Chyba za chybou i hádky v kabině

Nedorozumění navíc prohloubila i nedostatečná znalost angličtiny, používané pro komunikaci v letectví – navigátor, jehož piloti pověřili komunikací s letištěm, opakovaně používal chybné výrazy a odpovědi pracovníka AFIS si nesprávně vyložil jako potvrzení.

Letadlo se po nárazu zcela rozpadlo. | foto: The Bureau of Aircraft Accidents Archives

Právě kvůli tomu posádka rozhodla o přistání na ranvej z druhé strany, což zahrnovalo i přelet přes hory. Posádka však postupně udělala chyb několik. Ačkoli na přistání od západu se piloti připravili, po přehodnocení už neprovedli obdobnou přípravu na přistání z východu.

Do karet jim nehrálo ani minimum přístrojů na letišti – chyběl naváděcí systém i radar. Piloti se museli spolehnout jen na přístroje v letadle a precizní navigaci. Se specifickým způsobem přistání, kdy letoun nejprve nemíří na středovou čáru ranveje, navíc nemají ruští piloti mnoho zkušeností.

Letoun Tupolev TU-154M

Výrobce: Kujbyševský letecký závod, později Aviakor
Výroba: 1982–2013
Počet vyrobených kusů: zhruba 322
První zkušební let: 1982
První let s cestujícími: 16. července 1984

Letoun Tupolev TU-154M registrace RA-85621 tři měsíce před nehodou na mezinárodním letišti v Aténách | foto: Paul Howard, CC BY 2.0

Třímotorový úzkotrupý letoun s přídomkem M byl nejnovější evolucí modelu Tupolev TU-154 navrženého v polovině 60. let sovětskou konstrukční kanceláří Tupolev. Poháněly jej modernější a úspornější motory, které v kombinaci s aerodynamickými úpravami křídel přispěly k úspoře až třetiny paliva. Ekonomice provozu pomohla i vyšší maximální vzletová hmotnost.

Výhodou letounu byla také maximální rychlost 950 kilometrů za hodinu, s níž patřil mezi nejrychlejší civilní letadla na světě. Ve své době byl jedním z nejrozšířenějších letounů tvořících základ flotily několika východních států. Oblibu si vysloužil i díky schopnosti vzlétnout z nezpevněných drah a odolnosti proti extrémním podmínkám.

Za dlouhá léta provozu si model nevysloužil pověst nejbezpečnějšího letounu, nehodovost však není horší než u obdobných letadel. Sériová výroba modelu skončila v roce 2006, ale ještě několik dalších letadel postupně vzniklo z náhradních dílů – poslední až v roce 2013.

Letadla létala i u nás – první dostaly Československé aerolinie počátkem roku 1988. Postupně převzaly i dalších pět kusů, poslední až v polovině roku 1990. Tři letouny používala také federální letecká služba (jeden po rozdělení připadl Slovensku) pro vládní lety. U Vzdušných sil Armády České republiky dolétaly v roce 2007. Z osobní přepravy zmizel poslední kus už v roce v 1999.

Jeden z bývalých letounů vládní letky je v Česku i vystaven. Stroj OK-BYZ, který přepravoval například prezidenta Václava Havla nebo hokejovou výpravu z Nagana, je od roku 2018 umístěn v areálu Leteckého muzea v Kunovicích. Předcházel tomu náročný převoz notně očesaného letadla z vojenského letiště v pražských Kbelích.

Až postupně vyšlo najevo, že kapitán a navigátor měli navíc odlišně nastavené navigační přístroje, což vedlo k hádce mezi oběma muži, kterou nakonec kapitán vzdal. Kdyby vydržel, k nehodě dojít nemuselo.

Jeho přístroje letoun naváděly k odsazené ose v údolí, kterou měl letoun správně letět. Navigátorovy přístroje naopak stroj vedly přímo k ose letiště – ta protínala právě horu Opera. Výsledkem byla nejhorší letecká nehoda nejen v historii Norska, ale celé Skandinávie. O život přišlo 141 lidí, na palubě byly i tři děti, které cestovaly se svými rodiči.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šestnáctiletý student zachytil invazi 1968. Snímky ležely 50 let v šuplíku

Martinu Preissovi bylo sotva 16 let. Dnes už si přesně nevzpomíná, jak se na Vinohradské třídě ocitl, ale pravděpodobně šel navštívit prarodiče. Dopadlo to však trochu jinak. Bylo 21. srpna 1968 a...

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Zatloukat, zatloukat, zatloukat! prý Plzák nikdy neřekl. Bylo by mu 100 let

Psychiatr Miroslav Plzák proslul jako vyhledávaný řešitel problémů párového soužití. Několika generacím svými někdy svéráznými, vždy však s typickým humorem podanými metodami ukázal, jak na „první...

Největší válečná loď světa brzy vstoupí do služby v ruské Severní flotile

Ocelová obluda na atomový pohon se přiblížila svému oficiálnímu zařazení do služby. Nepočítáme-li letadlové lodě, má se stát největší válečnou lodí světa. Křižník je starý skoro čtyřicet let. Víc než...

Nová stíhačka amerického námořnictva? Firma zveřejnila první vizualizaci

Firma Northrop Grumman zveřejnila koncept letounu F/A-XX. Ten by měl sloužit na palubách amerických letadlových lodí společně s typem F-35, stejně jako F-35 dnes začíná sloužit s F/A-18. Na obrázku...

Opera se stala kulisou tragédie. Od pádu letu 2801 Vnukovo Airlines uběhlo 29 let

Let 2801 neměl být zvlášť náročný. Během přistání na Špicberkách se však projevila špatná příprava, chyby i jazykové bariéra. Výsledek byl tragický – tupolev společnosti Vnukovo Airlines v plné...

29. srpna 2025

Test barev na bombardéru Sparviero se zvrtnul v diorámu s příběhem

Soutěž

Kam až může vést hledání modelu se složitější kamufláží, vypráví příběh modeláře Tomáše Coňka, který do soutěže poslal diorámu italského polního letiště z období druhé světové války. Ta znázorňuje...

29. srpna 2025

Tankový den v Lešanech chystá k 80. výročí konce války velkolepou podívanou

Konec druhé světové války na českém území je hlavním motivem Tankového dne. Ten se v Lešanech koná v sobotu 30. srpna už po jednadvacáté. Divákům předvede nejen pásové bojové stroje.

29. srpna 2025

Vyzkoušeli jsme notebook, který si oblíbí milovníci soukromí v AI

Na první i druhý pohled je notebook HP ZBook Ultra 14 G1a drahý, ale na ten třetí zjistíte, že jiný laptop s grafickou kartou, která má přístup až k 96 GB operační paměti, za takovou cenu prostě...

28. srpna 2025

Tahle věcička by se mohla líbit Sheldonovi Cooperovi i poručíku Gruberovi

Japonský „tančík“ na kolejích Type 95 So-Ki byl jediným sériovým strojem v historii, který měl železniční i pásový podvozek. Navíc i jeho železniční podvozek byl z pohledu rozchodu variabilní....

28. srpna 2025

Notifikace jsou zloději času. Připraví vás o něj, i když je nečtete

Soustředění je tvrdá měna dneška. Každé pípnutí nebo zavibrování telefonu vás o něho okrádá. Problém má jen jedno řešení. Povypínat těch mrch co nejvíc.

27. srpna 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Po neúspěších si Muskova Starship připsala dobrý let i s výbušným koncem

Z kosmodromu Starbase v Texasu v noci na středu středoevropského času po dřívějších opakovaných odkladech odstartovala k desátému zkušebnímu letu loď Starship s nosičem Super Heavy společnosti...

27. srpna 2025  6:31,  aktualizováno  8:21

Z instalatéra lovcem ponorek. Zmizení Heclova letounu nad Atlantikem je dodnes záhadou

Válečný hrdina František Hecl vyměnil místo pozemního mechanika za hlídkování nad mořem, což ho stálo život. Symbolických 111 let od jeho narození uplyne ve středu. Muž původem z Dolních Studének na...

27. srpna 2025  4:57

Plovákový Nakajima A6M2-N Rufe se zrodil v upraveném domku na nářadí

Soutěž

Příběh Stanislava Černého zaslaný do soutěže Příběh mého modelu, vypovídá nejen o japonském plovákovém letounu Nakajima A6M2-N Rufe, či o japonských lakýrnických praktikách doby válečné, ale tak...

27. srpna 2025

Největší válečná loď světa brzy vstoupí do služby v ruské Severní flotile

Ocelová obluda na atomový pohon se přiblížila svému oficiálnímu zařazení do služby. Nepočítáme-li letadlové lodě, má se stát největší válečnou lodí světa. Křižník je starý skoro čtyřicet let. Víc než...

27. srpna 2025

POZOR VLAK: Dusot koní i exploze. Byli jsme u oslav dvou železničních výročí

Ve 150. dílu magazínu POZOR VLAK se jeho tvůrci vydali do světa železniční historie. První reportáž vás zavede o dvě století zpět k okamžiku, kdy začala výstavba koněspřežné dráhy z Českých Budějovic...

27. srpna 2025

Vzpomínka na Afghánistán a pocta padlým. Voják se vrátil k modelaření

Soutěž

V tomto příspěvku do soutěže Příběh mého modelu se vrátíme do roku 2014. Tomáš Kolovrátník se prostřednictvím diorámy s názvem: „Zeď, která nepotřebuje slova“ ohlédl za svojí první misí v...

26. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.