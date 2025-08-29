Opera se stala kulisou tragédie. Od pádu letu 2801 Vnukovo Airlines uběhlo 29 let

Mezinárodní charterový let číslo 2801 z moskevského letiště Vnukovo na norské Špicberky obsluhoval 29. srpna 1996 letoun Tupolev TU-154M společnosti Vnukovo Airlines. Strojem cestovalo 130 pasažérů – zejména dělníků, ale i jejich rodin, které doprovázelo jedenáct členů posádky. Let si objednala ruská státní společnost Arktikugol, která na Špicberkách provozovala důl na uhlí.
Data o havárii
Datum: 29. srpna 1996
Devět let starý letoun odstartoval z ruského hlavního města podle plánu v osm hodin a čtyřicet čtyři minut ráno místního času. Na Špicberky, vzdálené zhruba 650 kilometrů od Norska, se měl i se zastávkou v Murmansku dostat po třech a půl hodinách ve vzduchu.
Cestou ho neprovázely žádné problémy a příliš náročné nemělo být ani přistání. Přímo na letišti panovaly příznivé podmínky a dohlednost byla velmi dobrá. Vzhledem k vrstvě mraků se sice piloti museli během přiblížení spolehnout na přístroje, zvolená dráha však nebyla náročná.
Jednoduchá vs. složitá trasa letu 2801
Letiště na pobřeží poblíž města Longyearbyen, které je největším sídlem souostroví, je obklopeno náročným terénem. Z jihu i východu kolem něj ční vysoké hory, ze západu je však jen rozsáhlá plocha fjordu Is. Ranvej vede přibližně západovýchodním směrem, a piloti se proto rozhodli přistát právě ze západu, aby bylo přiblížení co nejjednodušší.
Pilotování letounu měl na starosti kopilot, který na letišti Longyearbyen nikdy předtím nebyl. Instruoval ho zkušenější kapitán, který už letiště znal. V souladu s předpisy aerolinky také oba absolvovali přistání na simulátoru.
Vinou chyby v komunikaci však své rozhodnutí změnili a začali se chystat na neobvyklé přistání opačným směrem – směrem od hor. Náročná trasa zahrnovala klesání údolím mezi dvěma vrchy a navíc mimo osu ranveje. Až těsně před prahem dráhy tedy bylo potřeba letoun srovnat k přistání.
Let 2801 narazil v plné rychlosti
Navigátor po změně plánů musel urychleně začít chystat nové instrukce pro piloty, zatímco stále udržoval kontakt s letištěm v jazyce, který neovládal nejlépe. Situaci nepomáhali ani piloti, kteří na přistání spěchali.
Pro přílet na letiště z opačné strany byl zapotřebí precizní manévr se smyčkou, která měla letoun po přeletu nad vrcholky hor navést do údolí směrem k letišti. Navigátor však pod tlakem začal dělat více chyb a letoun se od ideální dráhy odchýlil.
Systém GPWS
Pod zkratkou se skrývá Ground Proximity Warning System, tedy systém varování před hrozícím nárazem do země.
Po sérii dalších chyb se letoun dostal do kolizního kurzu s 968 metrů vysokou horou Opera, tyčící se nad letištěm. Posádka byla v této chvíli přesvědčená o správnosti kurzu, když se v kabině rozblikala kontrolka systému GPWS – doprovázena měla být i akustickým signálem, který se však neozval. Porucha přispěla ke zmatení pilotů a oněch několik sekund, které potřebovali k vyhodnocení situace, jim bylo osudných.
Během chvilky už i skrze mlhu rozeznali blížící se masiv a ještě se pokusili letoun zvednout. V plné rychlosti však narazil do úbočí hory Opera jen zhruba čtrnáct kilometrů od prahu dráhy a okamžitě se rozpadl. Síla nárazu vymrštila utrženou přední část letadla až na náhorní plošinu, zatímco zbytek letounu se zřítil do údolí. Trosky jen o chvilku později pohřbila lavina vyvolaná nárazem. Všichni na palubě okamžitě zemřeli.
Nedostatečná příprava pilotů
Nehody si nejdříve nikdo nevšiml, jelikož trosky ležely na odvrácené straně hory. Pátrání po ztraceném letounu začalo až poté, co v ohlášeném čase nepřistálo na letišti Longyearbyen. Záchranáři zbytky letounu našli až zhruba dvě hodiny po nehodě. Vyšetřování se ujala Norská vyšetřovací komise pro nehody (NSIA) a Mezistátní letecký výbor (IAC).
Závěrečná zpráva jednoznačně vyloučila technickou závadu na tupolevu a za viníky nehody označila posádku. Jako prvotní příčinu určila jejich nedostatečnou znalost o fungování letiště. Longyearbyen patřil mezi takzvaná nekontrolovaná letiště obsazené pouze pracovníkem AFIS.
Ten s piloty komunikuje, může jim však jen poskytovat informace nebo radit. Nemá pravomoc řídit letový provoz – na dálku jej řídili dispečeři ze stanice Bodø v severním Norsku, se kterými se však piloti nedokázali spojit. V tehdejším ruském letectví navíc neexistovala funkce AFIS a piloti tedy jeho zprávy mylně interpretovali jako přímé pokyny dispečera.
Chyba za chybou i hádky v kabině
Nedorozumění navíc prohloubila i nedostatečná znalost angličtiny, používané pro komunikaci v letectví – navigátor, jehož piloti pověřili komunikací s letištěm, opakovaně používal chybné výrazy a odpovědi pracovníka AFIS si nesprávně vyložil jako potvrzení.
Právě kvůli tomu posádka rozhodla o přistání na ranvej z druhé strany, což zahrnovalo i přelet přes hory. Posádka však postupně udělala chyb několik. Ačkoli na přistání od západu se piloti připravili, po přehodnocení už neprovedli obdobnou přípravu na přistání z východu.
Do karet jim nehrálo ani minimum přístrojů na letišti – chyběl naváděcí systém i radar. Piloti se museli spolehnout jen na přístroje v letadle a precizní navigaci. Se specifickým způsobem přistání, kdy letoun nejprve nemíří na středovou čáru ranveje, navíc nemají ruští piloti mnoho zkušeností.
Letoun Tupolev TU-154M
Výrobce: Kujbyševský letecký závod, později Aviakor
Třímotorový úzkotrupý letoun s přídomkem M byl nejnovější evolucí modelu Tupolev TU-154 navrženého v polovině 60. let sovětskou konstrukční kanceláří Tupolev. Poháněly jej modernější a úspornější motory, které v kombinaci s aerodynamickými úpravami křídel přispěly k úspoře až třetiny paliva. Ekonomice provozu pomohla i vyšší maximální vzletová hmotnost.
Výhodou letounu byla také maximální rychlost 950 kilometrů za hodinu, s níž patřil mezi nejrychlejší civilní letadla na světě. Ve své době byl jedním z nejrozšířenějších letounů tvořících základ flotily několika východních států. Oblibu si vysloužil i díky schopnosti vzlétnout z nezpevněných drah a odolnosti proti extrémním podmínkám.
Za dlouhá léta provozu si model nevysloužil pověst nejbezpečnějšího letounu, nehodovost však není horší než u obdobných letadel. Sériová výroba modelu skončila v roce 2006, ale ještě několik dalších letadel postupně vzniklo z náhradních dílů – poslední až v roce 2013.
Letadla létala i u nás – první dostaly Československé aerolinie počátkem roku 1988. Postupně převzaly i dalších pět kusů, poslední až v polovině roku 1990. Tři letouny používala také federální letecká služba (jeden po rozdělení připadl Slovensku) pro vládní lety. U Vzdušných sil Armády České republiky dolétaly v roce 2007. Z osobní přepravy zmizel poslední kus už v roce v 1999.
Jeden z bývalých letounů vládní letky je v Česku i vystaven. Stroj OK-BYZ, který přepravoval například prezidenta Václava Havla nebo hokejovou výpravu z Nagana, je od roku 2018 umístěn v areálu Leteckého muzea v Kunovicích. Předcházel tomu náročný převoz notně očesaného letadla z vojenského letiště v pražských Kbelích.
Až postupně vyšlo najevo, že kapitán a navigátor měli navíc odlišně nastavené navigační přístroje, což vedlo k hádce mezi oběma muži, kterou nakonec kapitán vzdal. Kdyby vydržel, k nehodě dojít nemuselo.
Jeho přístroje letoun naváděly k odsazené ose v údolí, kterou měl letoun správně letět. Navigátorovy přístroje naopak stroj vedly přímo k ose letiště – ta protínala právě horu Opera. Výsledkem byla nejhorší letecká nehoda nejen v historii Norska, ale celé Skandinávie. O život přišlo 141 lidí, na palubě byly i tři děti, které cestovaly se svými rodiči.