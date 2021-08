Dopravní letoun Dornier Do X překvapil v roce 1929 svými rozměry a hmotností. Obrovský létající člun se stal legendou, a to především díky propagandisticky vytěženému etapovému okružnímu letu do Ameriky. Za úspěšný typ však Do X považovat nelze, pro civilní i vojenský sektor byl prakticky nepoužitelný.

Autor: Naval History and Heritage Command